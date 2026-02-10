Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!

Στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της η σύζυγος του τραγουδιστή

Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την εγκυμοσύνη της στο δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ανακοίνωσε η Αλεξάνδρα Νίκα με ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram, χθες. 

Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η σύζυγος του τραγουδιστή βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το μωρό είναι κοριτσάκι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

Οι παππούδες, Βασίλης Αργυρός και Γιώργος Νίκας, μίλησαν για τη χαρμόσυνη είδηση και το νέο μέλος που περιμένουν στην οικογένειά τους. 

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός στο Παλλάς, τον Δεκέμβριο του 2025/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός στο Παλλάς, τον Δεκέμβριο του 2025/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Πατέρας Αργυρού: «Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι η οικογένειά του»

«Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να δίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Πολύ καλά αισθάνομαι, με την ευχή να πάνε όλα καλά. Μας το είπαν πριν από λίγες ημέρες. Προφανώς, θα πάρει ένα όνομα να συνδέεται με την οικογένεια, είτε τη μία είτε την άλλη. 

Παύλος Αργυρός-Άννα Μαρία Αναξαγόρου-Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Παύλος Αργυρός-Άννα Μαρία Αναξαγόρου-Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από ο,τιδήποτε άλλο», είπε ο πατέρας του τραγουδιστή, Βασίλης Αργυρός στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Πατέρας Νίκα: «Αυτό είναι ευτυχία!»

«Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία», ήταν τα λόγια του Γιώργου Νίκα, πατέρα της Αλεξάνδρας.

Νίκα: H μητέρα & ο αδελφός της στην Α' προβολή της συναυλίας του Κ. Αργυρού

Το ζευγάρι θα γιορτάσει την πρώτη επέτειο του γάμου του τον ερχόμενο Ιούλιο. Το πρώτο τους παιδί, ο Βασίλης, βαφτίστηκε στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025. 

