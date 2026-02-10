Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ

Έγινε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 17:18 Ευρωβουλή για άσυλο: Ποιες χώρες θεωρούνται ασφαλείς
10.02.26 , 17:05 Σκάνδαλο Έπσταϊν: Θύμα μόλις 9 ετών στο κύκλωμα
10.02.26 , 17:02 MasterChef: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις
10.02.26 , 16:28 Καλλιθέα: «Τη χάσαμε 2 λεπτά από τα μάτια μας» - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας
10.02.26 , 15:59 Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
10.02.26 , 15:53 Γυναικοκτονία Αγρίνιο: «Η αγάπη μου για τη Δώρα έφτανε μέχρι τον θάνατο»
10.02.26 , 15:41 Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης: Στα backstage των προβών τους στο Bodega
10.02.26 , 15:41 Ελευσίνα: Τα παιδιά της 44χρονης δε γνωρίζουν ότι πέθανε η γιαγιά τους
10.02.26 , 15:22 Χόρνετς - Πίστονς: Ένταση και μπουνιές μεταξύ των παικτών του NBA
10.02.26 , 15:06 Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή
10.02.26 , 15:00 Κολωνάκι: Θύμα Επίθεσης Και Ληστείας Ηλικιωμένη Γυναίκα
10.02.26 , 14:58 Καρπενήσι: Τι Λέει Ο Αδερφός Του Άνδρα Που Βρέθηκε Σε Γκρεμό
10.02.26 , 14:58 MasterChef: «Είμαι πολύ νευριασμένη αυτή τη στιγμή!»
10.02.26 , 14:43 ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά ζελεδάκια - Βρέθηκε ψυχοδραστική ουσία από μανιτάρι
10.02.26 , 14:40 Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά ζελεδάκια - Βρέθηκε ψυχοδραστική ουσία από μανιτάρι
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Ισαάκ Χέρτζογκ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυστραλοί πολιτικοί ζήτησαν σήμερα να επικρατήσει ηρεμία και απηύθυναν έκκληση οι διαδηλώσεις να είναι ειρηνικές, μία ημέρα μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στην Αυστραλία

Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους

Η τετραήμερη επίσκεψη Χέρτζογκ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, η οποία κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες. 

Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ

Ο  Ισραηλινός πρόεδρος Iσαάκ Χέρτζογκ (αριστερά) με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι / ΑP

Ωστόσο η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από ανθρώπους που τον θεωρούν συνεργό στους θανάτους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Επεισόδια και συλλήψεις

Φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις χθες, Δευτέρα, ενώ στο Σίδνεϊ ξέσπασαν αργά το απόγευμα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών, που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο δημαρχείο της πόλης, και της αστυνομίας. 

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 27 άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 10 που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Διαδηλωτές, ανάμεσά τους και μία βουλευτής της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν σήμερα ότι δέχθηκαν επίθεση από τους αστυνομικούς.
Η Άμπιγκεϊλ Μπόιντ, βουλευτής των Πρασίνων στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι την χτύπησαν αστυνομικοί την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από τον χώρο όπου γινόταν η διαδήλωση.

«Με πονάει το μπράτσο και ο ώμος μου εκεί που μου έριξαν μπουνιά. Είμαι πραγματικά σε κατάσταση σοκ», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Από την πλευρά της η οργάνωση Palestine Action Group κατήγγειλε ότι οι διαδηλωτές δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν διότι ήταν περικυκλωμένοι από την αστυνομία. 

Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ

«Έφιπποι αστυνομικοί άρχισαν να επιτίθενται στο πλήθος, χρησιμοποιώντας αδιακρίτως σπρέι πιπεριού, χτυπώντας και συλλαμβάνοντας ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. 

Από την πλευρά του ο Αλμπανέζι δήλωσε «συντετριμμένος» από τη βία και κάλεσε τους διαδηλωτές να εκφράζουν τις απόψεις τους ειρηνικά. 

«Ήταν πραγματικά σκηνές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί», δήλωσε ο Αλμπανέζι μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Triple M. «Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους ειρηνικά και η αστυνομία ήταν απολύτως ξεκάθαρη για τη διαδρομή που θα έπρεπε να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούσαν να διαδηλώσουν», πρόσθεσε. 

«Οι Αυστραλοί επιθυμούν δύο πράγματα: Δεν θέλουν να μεταφερθεί η σύγκρουση εδώ. Θέλουν να σταματήσουν οι σκοτωμοί, είτε πρόκειται για Ισραηλινούς είτε για Παλαιστίνιους, αλλά δεν θέλουν να μεταφερθεί η σύγκρουση εδώ», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός. 

«Ο σκοπός (σ.σ. των διαδηλωτών) δεν προωθείται με αυτού του είδους τις σκηνές, υπονομεύεται», τόνισε. 

Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Επιπλέον εξουσίες

Οι αρχές είχαν  δώσει στην αστυνομία εκτεταμένες εξουσίες, επιτρέποντάς της να διαχωρίζει και να μετακινεί πλήθη, να περιορίζει την πρόσβαση σε κάποιες περιοχές, να ζητά από ανθρώπους να απομακρυνθούν και να κάνει έρευνες σε οχήματα. 

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειξαν κάποιους διαδηλωτές να προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και τους αστυνομικούς να τους απωθούν. Κάποιοι βρίσκονταν στο έδαφος καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να τους περιορίσει. 

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος. 

Εξάλλου βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε αστυνομικούς να σπρώχνουν μουσουλμάνους άνδρες που προσεύχονταν κοντά στο δημαρχείο του Σίδνεϊ. 

Τη συγκέντρωση αυτή είχε οργανώσει η Palestine Action Group, η οποία κατηγορεί τον Χέρτζογκ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητεί από την Καμπέρα να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του, με βάση τις διεθνείς της υποχρεώσεις. 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), η κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί την εβραϊκή κοινότητα, χαιρέτισε την επίσκεψη Χέρτζογκ, ενώ το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς υπερασπίστηκε τις ενέργειες της αστυνομίας, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να λάβουν γρήγορα αποφάσεις σε μια ρευστή και τεταμένη κατάσταση.

«Κατανοώ ότι διατυπώνονται επικρίσεις εις βάρος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της πολιτείας Μαλ Λάνιον εκτίμησε ότι οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν δικαιολογημένες και ότι αυτοί επέδειξαν αυτοσυγκράτηση. 

Ο Τζος Λις, επικεφαλής της Palestine Action Group του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι η οργάνωση θα πραγματοποιήσει διαδήλωση έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας σήμερα το απόγευμα «κατά της αστυνομικής βίας». 

Από την πλευρά του, ο Χέρτζογκ συναντήθηκε σήμερα το πρωί με μαθητές ενός εβραϊκού σχολείου σε προάστιο του Σίδνεϊ. Αργότερα σήμερα θα συνομιλήσει με οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΙΣΑΑΚ ΧΕΡΤΖΟΓΚ
 |
ΑΝΤΟΝΙ ΑΛΜΠΑΝΕΖΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top