Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ

Αυστραλοί πολιτικοί ζήτησαν σήμερα να επικρατήσει ηρεμία και απηύθυναν έκκληση οι διαδηλώσεις να είναι ειρηνικές, μία ημέρα μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στην Αυστραλία.

Η τετραήμερη επίσκεψη Χέρτζογκ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, η οποία κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Iσαάκ Χέρτζογκ (αριστερά) με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι / ΑP

Ωστόσο η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από ανθρώπους που τον θεωρούν συνεργό στους θανάτους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Επεισόδια και συλλήψεις

Australians are demanding the arrest of the Israeli president who arrived in the country today.



They tried to erase Palestine, but the world has become Palestine.



Thank you Australia. It's free Palestine until Palestine is free. pic.twitter.com/g55MCtTDLM — Mohamad Safa (@mhdksafa) February 9, 2026

Φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις χθες, Δευτέρα, ενώ στο Σίδνεϊ ξέσπασαν αργά το απόγευμα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών, που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο δημαρχείο της πόλης, και της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 27 άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 10 που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Διαδηλωτές, ανάμεσά τους και μία βουλευτής της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν σήμερα ότι δέχθηκαν επίθεση από τους αστυνομικούς.

Η Άμπιγκεϊλ Μπόιντ, βουλευτής των Πρασίνων στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι την χτύπησαν αστυνομικοί την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από τον χώρο όπου γινόταν η διαδήλωση.

«Με πονάει το μπράτσο και ο ώμος μου εκεί που μου έριξαν μπουνιά. Είμαι πραγματικά σε κατάσταση σοκ», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά της η οργάνωση Palestine Action Group κατήγγειλε ότι οι διαδηλωτές δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν διότι ήταν περικυκλωμένοι από την αστυνομία.

«Έφιπποι αστυνομικοί άρχισαν να επιτίθενται στο πλήθος, χρησιμοποιώντας αδιακρίτως σπρέι πιπεριού, χτυπώντας και συλλαμβάνοντας ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του ο Αλμπανέζι δήλωσε «συντετριμμένος» από τη βία και κάλεσε τους διαδηλωτές να εκφράζουν τις απόψεις τους ειρηνικά.

«Ήταν πραγματικά σκηνές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί», δήλωσε ο Αλμπανέζι μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Triple M. «Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους ειρηνικά και η αστυνομία ήταν απολύτως ξεκάθαρη για τη διαδρομή που θα έπρεπε να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούσαν να διαδηλώσουν», πρόσθεσε.

«Οι Αυστραλοί επιθυμούν δύο πράγματα: Δεν θέλουν να μεταφερθεί η σύγκρουση εδώ. Θέλουν να σταματήσουν οι σκοτωμοί, είτε πρόκειται για Ισραηλινούς είτε για Παλαιστίνιους, αλλά δεν θέλουν να μεταφερθεί η σύγκρουση εδώ», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

«Ο σκοπός (σ.σ. των διαδηλωτών) δεν προωθείται με αυτού του είδους τις σκηνές, υπονομεύεται», τόνισε.

Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Επιπλέον εξουσίες

Οι αρχές είχαν δώσει στην αστυνομία εκτεταμένες εξουσίες, επιτρέποντάς της να διαχωρίζει και να μετακινεί πλήθη, να περιορίζει την πρόσβαση σε κάποιες περιοχές, να ζητά από ανθρώπους να απομακρυνθούν και να κάνει έρευνες σε οχήματα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειξαν κάποιους διαδηλωτές να προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και τους αστυνομικούς να τους απωθούν. Κάποιοι βρίσκονταν στο έδαφος καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να τους περιορίσει.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος.

Εξάλλου βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε αστυνομικούς να σπρώχνουν μουσουλμάνους άνδρες που προσεύχονταν κοντά στο δημαρχείο του Σίδνεϊ.

Τη συγκέντρωση αυτή είχε οργανώσει η Palestine Action Group, η οποία κατηγορεί τον Χέρτζογκ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητεί από την Καμπέρα να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του, με βάση τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), η κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί την εβραϊκή κοινότητα, χαιρέτισε την επίσκεψη Χέρτζογκ, ενώ το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς υπερασπίστηκε τις ενέργειες της αστυνομίας, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να λάβουν γρήγορα αποφάσεις σε μια ρευστή και τεταμένη κατάσταση.

«Κατανοώ ότι διατυπώνονται επικρίσεις εις βάρος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της πολιτείας Μαλ Λάνιον εκτίμησε ότι οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν δικαιολογημένες και ότι αυτοί επέδειξαν αυτοσυγκράτηση.

Ο Τζος Λις, επικεφαλής της Palestine Action Group του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι η οργάνωση θα πραγματοποιήσει διαδήλωση έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας σήμερα το απόγευμα «κατά της αστυνομικής βίας».

Από την πλευρά του, ο Χέρτζογκ συναντήθηκε σήμερα το πρωί με μαθητές ενός εβραϊκού σχολείου σε προάστιο του Σίδνεϊ. Αργότερα σήμερα θα συνομιλήσει με οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.