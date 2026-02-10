Γυναικοκτονία Αγρίνιο: «Η αγάπη μου για τη Δώρα έφτανε μέχρι τον θάνατο»

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Δώρας στο Αγρίνιο μιλά μέσα από τη φυλακή στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Στις δικαστικές αίθουσες αναβιώνει η γυναικοκτονία της 43χρονης Δώρας, μητέρας τριών παιδιών από το Αγρίνιο, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Ο κατηγορούμενος, μιλώντας μέσα από τη φυλακή στις Αλήθειες με τη Ζήνα και την Ευγενία Πουλοπούλου. Υποστήριξε ότι αγαπούσε πολύ την πρώην σύντροφό του και ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει, αλλά να αυτοκτονήσει μπροστά της.

«Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια της Θεοδώρας και στα παιδιά της. Δεν πήγα ποτέ μα ποτέ να σκοτώσω τη Δώρα. Τη Δώρα τη λάτρευα, απ' την ημέρα που γνωριστήκαμε την είχα δει σαν προέκταση της οικογένειάς μου, την είχα ερωμένη, την έβλεπα σαν μητέρα, σαν αδερφή, την αγαπούσα, τη λάτρευα. Δε θα έκανα ποτέ κακό. Εκείνη τη μοιραία νύχτα είχα απώτερο σκοπό να αυτοκτονήσω μπροστά της. Να αυτοπυροβοληθώ με αυτό το όπλο που είχα στο χέρι μου και όχι να σκοτώσω τη Δώρα. Με όλο το σεβασμό που έχω στην οικογένειά της, με όλη τη δύναμη που έχω ακόμα στην ψυχή μου, θα λέω μέχρι το δικαστήριο και μέχρι να πεθάνω ότι δεν ήθελα να σκοτώσω και να κάνω κακό σε αυτή τη γυναίκα».

«Το όπλο το είχα προμηθευτεί για τη σωματική μου ασφάλεια, γιατί δούλευα σαν αυτοκινητιστής. Κοιμόμασταν σε αφύλακτα πάρκινγκ. Μου είχε γίνει ληστεία στο φορτηγό, φοβήθηκα και προμηθεύτηκα αυτό το όπλο απ' το λιμάνι του Πειραιά. Ναι μεν ήταν παράνομο, το γνώριζα, ζητώ συγγνώμη απ' τη δικαιοσύνη, αλλά το είχα για προσωπική μου ασφάλεια».

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Δώρας υποστηρίζει μέσα από τη φυλακή ότι δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει

Γυναικοκτονία Δώρας: «Μου ζήτησε 4-5 φορές να χωρίσουμε. Ήμουν κολλημένος μαζί της»

Πριν της αφαιρέσει τη ζωή, το θύμα του είχε ζητήσει να χωρίσουν, όπως και είχε γίνει, ενώ είχε κάνει και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του:

«Τον τελευταίο καιρό μου είχε πει πάνω από 4-5 φορές (σ.σ. να χωρίσουμε), αλλά δε γνώριζα το λόγο. Γιατί σε αυτή τη γυναίκα είχα δώσει τα πάντα. Δεν ήμουν κακοποιητικός χαρακτήρας, όπως με χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο. Ήμουν κολλημένος μαζί της. Δεν ήθελα να χάσω αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα λάθος μου; Είχα κι εγώ πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως και η Δώρα ήταν κλειστός χαρακτήρας. Στον δεύτερο χρόνο, γιατί είχαμε 4 χρόνια μαζί σχέση, αντιλήφθηκα ερωτικά μηνύματα από έναν άλλον. Τότε της είπα να μην τον ξανασυναντήσει, αλλά με ήρεμο τρόπο, ποτέ δεν άσκησα βία, να κόψει κάθε επαφή με το τρίτο πρόσωπο. Εκφραζόμουν πάρα πολύ όμορφα στην κοπέλα».

«Είχαμε κατηγορηθεί και οι δύο για ενδοοικογενειακή βία. Γιατί και αυτή πάνω στα νεύρα της είχε πει ότι θα βάλει άτομα να με χτυπήσουν. Είχε κάνει μήνυση σε εμένα και εγώ σε αυτή. Αλλά είχαν πει ότι εγώ πήγα με ένα μαχαίρι στο σπίτι της. Εγώ ουδέποτε πήγα με μαχαίρι στο σπίτι της. Το μαχαίρι ήταν μέσα στο σπίτι. Με είχε καλέσει η ίδια για να δούμε τι θα γίνει με εμάς και εκείνη τη στιγμή, εγώ μαγείρευα στο σπίτι της, μου λέει: "Τρεις εκδοχές υπάρχουν: ή χωρίζουμε όμορφα και ωραία, ή βάζω άτομα να σε χτυπήσουν για να βάλεις μυαλό, ή με σκοτώνεις". Και της λέω τι μου ζητάς αυτή τη στιγμή; Να σκοτώσω αυτόν που αγαπάω; Ποτέ. Γιατί μου είπε, "πάρ' το μαχαίρι αυτό", μόνη της, "και χτύπα με". Παίρνω το μαχαίρι τότε και το ρίχνω στα πόδια της κάτω. Και της λέω δεν είμαι δολοφόνος και ούτε θα γίνω ποτέ δολοφόνος. Με έσπρωχνε, μου πέταγε ό,τι έβρισκε μπροστά της και μετά αντιλήφθηκα ότι είχε το κινητό ανοιχτό μαζί με το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης».

Η Δώρα είχε ζητήσει από τον σύντροφό της επανειλημμένα να χωρίσουν, όμως εκείνος επέμενε...

Γυναικοκτονία Αγρίνιο: «Η αγάπη μου γι΄αυτή τη γυναίκα έφτανε μέχρι τον θάνατο»

Περιγράφοντας τη μοιραία νύχτα που σκότωσε την άτυχη μητέρα, ο κατηγορούμενος δήλωσε στην εκπομπή:

«Ήπια πάρα πολύ. Είχα πιει και κάποια φάρμακα. Είχα χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον και πήγα να την προσεγγίσω για να της πω ότι εγώ, η αγάπη μου γι' αυτή τη γυναίκα έφτανε μέχρι τον θάνατο. Και μόλις την είδα που έμπαινε μες στο αυτοκίνητο, μπήκα κι εγώ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου και έγινε το κακό. Επάνω στην πάλη για να μου πάρει το όπλο, το όπλο εκπυρσοκρότησε και αυτή η μοιραία σφαίρα που ήταν για μένα, βρήκε τη Θεοδώρα. Έχω όλα τα χαρτιά (σ.σ. ψυχιατρικής νόσου) και θα τα δώσω, θα τα έχω δείξει και στο δικαστήριο, τα πάντα».

«Ζητώ συγγνώμη. Δηλώνω ένοχος για το αποτέλεσμα της πράξεώς μου. Δε δηλώνω ένοχος ότι πήγα να σκοτώσω τη Δώρα. Δεν είμαι δολοφόνος. Αν είχα δόλο να σκοτώσω, δε θα γύριζα να παραδοθώ. Παραδόθηκα στους αστυνομικούς».

«Δεν ήθελα να τη σκοτώσω, ήθελα να αυτοκτονήσω μπροστά της», λέει ο κατηγορούμενος μέσα από τη φυλακή

Γυναικοκτονία Αγρίνιο: «Όταν θέλεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου, δεν πηγαίνεις με όπλο»

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε και ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Δώρας, Βασίλης Καραγκούνης.

Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να σταθεί λογικά ο ισχυρισμός πως κάποιος επιδιώκει επανασύνδεση, όταν προσέρχεται οπλισμένος, με γεμάτο περίστροφο. «Όταν θέλεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου, δεν πηγαίνεις με όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, επικαλούμενος βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, είπε ότι ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί να κινείται στην περιοχή πριν από το θύμα. Το αυτοκίνητο της γυναίκας δε βρισκόταν κάτω από το σπίτι της, αλλά σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο δράστης είχε ελέγξει τον χώρο και περίμενε την άφιξή της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, τουλάχιστον δύο άτομα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο ανέφεραν ότι δεν άκουσαν καβγά ή ένταση πριν τον πυροβολισμό. Ένας μάρτυρας, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, δήλωσε ότι άκουσε τον πυροβολισμό και είδε αμέσως μετά τον κατηγορούμενο να απομακρύνεται τρέχοντας, φορώντας κουκούλα.

Το χρονικό της δολοφονίας της Δώρας στο Αγρίνιο

Ο 30χρονος πρώην σύντροφός της έστησε καρτέρι θανάτου στη 43χρονη, παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν εκδοθεί σε βάρος του να μην την πλησιάζει.

Η μητέρα ήταν διαζευγμένη και είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον 30χρονο οδηγό νταλίκας. Κάποια στιγμή η ίδια του ζήτησε να χωρίσουν και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης της.

Ο 30χρονος φέρεται να είχε εμμονή μαζί της με αποτέλεσμα η ίδια να τον καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο είχε αρνηθεί να προμηθευτεί το panic button. Μάλιστα μετά τη μήνυση οι αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε.

Ο 30χρονος προμηθεύτηκε άλλο όπλο από τη μαύρη αγορά. Έστησε καρτέρι και πυροβόλησε εξ επαφής την άτυχη Δώρα.

Η ίδια λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, πρόλαβε να πει στους αστυνομικούς ότι την πυροβόλησε ο πρώην σύντροφός της.

Μετά τη δολοφονία ο δράστης τηλεφώνησε στην αδελφή του ενημερώνοντάς την για το περιστατικό, ενώ για λίγες ημέρες είχε κρυφτεί μέχρι που τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

