Χόρνετς - Πίστονς: Ένταση και μπουνιές μεταξύ των παικτών του NBA

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην αναμέτρηση Σάρλοτ Χόρνετς – Ντιτρόιτ Πίστονς, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη των φιλοξενούμενων με 110-104.

Η σύρραξη προκλήθηκε έπειτα από σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπάτε στον Τζέιλεν Ντούρεν, με τον σέντερ των Πίστονς να αντιδρά έντονα. Ακολούθησε γενικευμένη ένταση, στην οποία ενεπλάκησαν, επίσης, οι Μάιλς Μπρίτζες και Αϊζέια Στιούαρτ, με τον τελευταίο να εισέρχεται στο παρκέ από τον πάγκο.

