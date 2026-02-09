Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!

Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή & όσα είχε πει ο Ν.Γεωργιάδης πριν λίγες μέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.02.26 , 13:58 Λάκης Ραπτάκης: Συνετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
09.02.26 , 13:44 MasterChef: Θα προκαλέσει ο Χάρης τον αρχηγό Γιώργο σε μονομαχία;
09.02.26 , 13:36 Bad Bunny: Ο τραγουδιστής που ξεκίνησε από το μηδέν & κατέκτησε την κορυφή!
09.02.26 , 12:42 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
09.02.26 , 12:15 Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
09.02.26 , 12:07 Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV στο Νοσοκομείο «Παίδων»
09.02.26 , 12:00 Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
09.02.26 , 11:29 Κώστας Τσουρός: Η μειωμένη διάρκεια της εκπομπής του κι η ενημέρωση
09.02.26 , 11:28 Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει το κοριτσάκι που βρέθηκε σε σιντριβάνι
09.02.26 , 11:15 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Στο Club του 1% θα δείτε κάτι πρωτόγνωρο»
09.02.26 , 10:55 Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
09.02.26 , 10:55 Μαρέβα Μητσοτάκη: Τα νεότερα για την υγεία της, μετά την επέμβαση στο ΚΑΤ
09.02.26 , 10:49 Κρονάκη: «Έχω βιώσει το ''μάνα με δύο παιδιά, τα έχει φάει τα ψωμιά της''»
09.02.26 , 10:27 StarLight- Γιώργος Παπαπαύλου: «Το θέατρο είναι κάτι ιερό, είναι συνάντηση»
09.02.26 , 10:17 Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Λάκης Ραπτάκης: Συνετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Θρίλερ στο Καρπενήσι: Ακέφαλη και γυμνή σορός σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό
Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε από την εκπομπή - Η ξαφνική αδιαθεσία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είπε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day για το πρωτοκλασάτο ζευγάρι που περιμένει παιδί... και φαίνεται!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη για πρωτοκλασάτο ζευγάρι που περιμένει παιδί, αλλά ακόμη δεν το έχει ανακοινώσει, επιβεβαίωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day, σήμερα. 

Μόλις έπαιξε το θέμα με τα 3α γενέθλια του γιου της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία στην εκπομπή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε:

«Θέλω να πω κάτι. Θυμάστε που έλεγε ο Νίκος Γεωργιάδης για μια εγκυμοσύνη; Έπεσα πάνω της. Δε λέω ποια, γιατί στις εγκυμοσύνες πια αν δε θέλει… Φαίνεται πολύ, εγώ δεν το ‘ξερα».

Η αποκάλυψη της Σταματίνα Τσιμτσιλή για την εγκυμοσύνη που πλέον φαίνεται και το παιδί που περιμένει πολύ γνωστό ζευγάρι

Η αποκάλυψη της Σταματίνα Τσιμτσιλή για την εγκυμοσύνη που πλέον φαίνεται και το παιδί που περιμένει πολύ γνωστό ζευγάρι

«Το έμαθα κι εγώ. Όχι απλά φαίνεται, κάνει μπαμ», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου. 

«Πολύ πρωτοκλασάτο το ζευγάρι, δε λέω τίποτα. Προφανώς, κυκλοφορεί προσεκτικά και δε δίνει δικαίωμα με τις φωτογραφίες που ανεβάζει. Πάντως, αν μας βλέπουν με το καλό! Εγώ το χάρηκα πολύ», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Δε θα πω λεπτομέρειες, γιατί θα είναι σαν να θέλω να δώσω το όνομα. Μια φορά την πάτησα στη ζωή μου, δεν την ξαναπατάω. Την εγκυμοσύνη την ανακοινώνει το ζευγάρι, όταν θέλει κι όταν το επιλέξει. Εγώ θα πω ότι όποιος τους δει, φαίνεται πια και με το καλό και είναι και μια κούκλα η μέλλουσα μανούλα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

Τι είχε πει ο Νίκος Γεωργιάδης για την εν λόγω εγκυμοσύνη

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης μιλώντας στο Happy Day, πριν από τρεις μέρες, για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και πρόσωπα της ελληνικής showbiz, είχε αποκαλύψει: 

«Και τώρα υπάρχει εγκυμοσύνη που τη γνωρίζω και δεν την έχω γράψει. Μιλάμε τώρα, για πρωτοκλασάτα ονόματα, έτσι; Τα πολύ γνωστά. Όχι αυτό που λέμε, παρουσιαστής και είναι κάποιος που έχουμε να δούμε χρόνια».

Το απόσπασμα με την αποκάλυψη του Νίκου Γεωργιάδη για πολύ γνωστό ζευγάρι που περιμένει παιδί/ Happy Day, 6/2/26

Το απόσπασμα με την αποκάλυψη του Νίκου Γεωργιάδη για πολύ γνωστό ζευγάρι που περιμένει παιδί/ Happy Day, 6/2/26

Ο ίδιος μάλιστα, είχε σημειώσει πως «Δέκα χρόνια πριν, θα το είχαμε γράψει την ίδια μέρα, όμως οφείλουμε πια να το σεβαστούμε».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
 |
ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟ
 |
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top