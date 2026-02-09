Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!

Τι είπε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day για το πρωτοκλασάτο ζευγάρι που περιμένει παιδί... και φαίνεται!

Το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη για πρωτοκλασάτο ζευγάρι που περιμένει παιδί, αλλά ακόμη δεν το έχει ανακοινώσει, επιβεβαίωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day, σήμερα.

Μόλις έπαιξε το θέμα με τα 3α γενέθλια του γιου της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία στην εκπομπή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε:

«Θέλω να πω κάτι. Θυμάστε που έλεγε ο Νίκος Γεωργιάδης για μια εγκυμοσύνη; Έπεσα πάνω της. Δε λέω ποια, γιατί στις εγκυμοσύνες πια αν δε θέλει… Φαίνεται πολύ, εγώ δεν το ‘ξερα».

«Το έμαθα κι εγώ. Όχι απλά φαίνεται, κάνει μπαμ», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Πολύ πρωτοκλασάτο το ζευγάρι, δε λέω τίποτα. Προφανώς, κυκλοφορεί προσεκτικά και δε δίνει δικαίωμα με τις φωτογραφίες που ανεβάζει. Πάντως, αν μας βλέπουν με το καλό! Εγώ το χάρηκα πολύ», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Δε θα πω λεπτομέρειες, γιατί θα είναι σαν να θέλω να δώσω το όνομα. Μια φορά την πάτησα στη ζωή μου, δεν την ξαναπατάω. Την εγκυμοσύνη την ανακοινώνει το ζευγάρι, όταν θέλει κι όταν το επιλέξει. Εγώ θα πω ότι όποιος τους δει, φαίνεται πια και με το καλό και είναι και μια κούκλα η μέλλουσα μανούλα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Τι είχε πει ο Νίκος Γεωργιάδης για την εν λόγω εγκυμοσύνη

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης μιλώντας στο Happy Day, πριν από τρεις μέρες, για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και πρόσωπα της ελληνικής showbiz, είχε αποκαλύψει:

«Και τώρα υπάρχει εγκυμοσύνη που τη γνωρίζω και δεν την έχω γράψει. Μιλάμε τώρα, για πρωτοκλασάτα ονόματα, έτσι; Τα πολύ γνωστά. Όχι αυτό που λέμε, παρουσιαστής και είναι κάποιος που έχουμε να δούμε χρόνια».

Ο ίδιος μάλιστα, είχε σημειώσει πως «Δέκα χρόνια πριν, θα το είχαμε γράψει την ίδια μέρα, όμως οφείλουμε πια να το σεβαστούμε».

