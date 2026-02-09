Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία στο πλοίο από τη μικρή της κόρη, Μαρίνα

Δείτε βίντεο για την Ελένη Μενεγάκη από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται

Με τα πιο μεγάλα της παιδιά, Άγγελο, Λάουρα και Βαλέρια να έχουν... ανοίξει τα φτερά τους, η Ελένη Μενεγάκη περνάει τον περισσότερο χρόνο με τη μικρή της κόρη Μαρίνα, καρπό του έρωτά της με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Μαμά και κόρη πέρασαν το σαββατοκύριακο στο αγαπημένο τους νησί, την Άνδρο, παίρνοντας το πλοίο της επιστροφής την Κυριακή το απόγευμα.

Η Ελένη Μενεγάκη με την κόρη της Μαρίνα σε Summer mood! /Φωτογραφία Instagram

Η Ελένη Μενεγάκη, μάλιστα, πόζαρε στον φακό της μικρούλας διαβάζοντας το βιβλίο της, Ο τέλειος γάμος της Jeneva Rose.

«Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο τη Μαρινα! Κι επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ! #eleni» σχολίασε, με τις φωτογραφίες της με βιβλία τα τελευταία δύο χρόνια που απέχει από την τηλεόραση να είναι πολλές!

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει ξεκινήσει μια έντονη φημολογία για την πιθανή επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση, με αφορμή την εμφάνισή της στη Ριτσώνα για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη. Μάλιστα, φέρεται να είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΑΝΤ1, καθώς είναι το μόνο κανάλι που φαίνεται διατεθειμένο να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις της.

Ελένη Μενεγάκη: Ο γιος της παρουσιάστριας, Άγγελος Λάτσιος, με τη μικρή του αδερφή Μαρίνα! /Φωτογραφία Instagram

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι αν τελικά κλείσει η συμφωνία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του καναλιού, Θοδωρή Κυριακού και την Ελένη Μενεγάκη, θα ανακοινωθεί μέσα στον Μάιο κι η νέα της εκπομπή θα αρχίσει την επόμενη σεζόν, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2026.