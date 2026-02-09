Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκάθαρη απάντησή της αν θα παντρευόταν ξανά!

Όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια στην κάμερα του Breakfast@Star

Δείτε όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο

Στην Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου και την κάμερα του Breakfast@Star μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής της το μεσημέρι της Κυριακής.

Σίσσυ Χρηστίδου: Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί

Η παρουσιάστρια του Mega αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν στον τηλεοπτικό χώρο, τις δηλώσεις της τον γάμο αλλά και την απώλεια της μητέρας της πριν από τέσσερα χρόνια.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκάθαρη απάντησή της αν θα παντρευόταν ξανά!

«Πάει πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πια σπίτι μας, οικογένειά μας και είναι μαραθώνιος όπως ξέρεις η σεζόν και τον διανύουμε», απάντησε για την εκπομπή της στο Mega. Με την άφιξη της Κατερίνας Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, θα δούμε κάποια αλλαγή στη δική της; «Όχι, σε εμάς δεν άλλαξε κάτι, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό και χρόνια τώρα. Κοιτάμε να γινόμαστε όσο μπορούμε καλύτεροι, αυτός είναι ο στόχος κι εκεί επικεντρωνόμαστε», απάντησε, σχολιάζοντας κι όσα έγιναν με το «κόψιμο» της Ελένης Τσολάκη και την Κατερίνα Καραβάτου: «Είναι λίγο άκομψο για μένα τώρα να πάρω θέση. Έτσι κι αλλιώς ήταν άβολο, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό που ελπίζω είναι όντως οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει τις δουλειές τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουν απορροφηθεί από το κανάλι και από όσο ξέρω αυτό έχει γίνει». Στη συνέχεια τόνισε ότι δε φοβάται τον ανταγωνισμό.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλιά του!

 Στη συνέχεια, σχολίασε και τη δήλωση της on air ότι υπάρχουν κι ευτυχισμένοι γάμοι: «Καλά ρε παιδιά, μη χειρότερα. Δηλαδή όσοι έχουμε χωρίσει σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στους ευτυχισμένους γάμους; Όχι βέβαια!». Θα σκεφτόταν να παντρευτεί ξανά; «Όχι μωρέ, όχι. Γιατί εγώ τον έχω κάνει αυτόν τον κύκλο μου. Όχι γιατί δεν πιστεύω στο γάμο όμως. Απλά όταν έχεις κάνει αυτό τον κύκλο κι έχεις κάνει τα παιδιά και τα λοιπά, εμένα αυτή είναι η οικογένειά μου, αυτό είναι, αυτή είναι η φωλιά μου και δεν θέλω να αλλάξει το πλαίσιο», ξεκαθάρισε.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκάθαρη απάντησή της αν θα παντρευόταν ξανά!

Αναφερόμενη στη συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια της μητέρας της, είπε: «Πέρασαν τέσσερα χρόνια και λέω ότι όταν... Να, σήμερα έλεγε και ο Νίκος (σ.σ. Κοκλώνης) για τον μπαμπά του και έλεγε ότι αισθάνομαι αυτό το πέπλο και του έλεγα κι εγώ νιώθω ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε, τη νιώθω συνέχεια, ακόμα δεν έχει... δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορώ να την βρω άμα τη χρειαστώ. Οπότε τις στιγμές που τη χρειάζομαι, αυτές είναι λίγο πιο δύσκολες. Αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη για τα χρόνια που είχα δίπλα της, για τη μαμά που είχα, που είχα αυτή την τύχη και μέσα από την εκπομπή πολλές φορές βλέπω ξέρεις, περιστατικά που με κάνουν να νιώθω πιο έντονη αυτή την ευλογία και κρατάω αυτό μέχρι να τη συναντήσω ξανά... Ήμουνα κι είμαι και πολύ μαμάκιας και πολύ μπαμπάκιας. Είμαστε μία πολύ δεμένη οικογένεια. Έχω την ευτυχία να έχω κοντά μου και τον αδερφό μου πια, τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα, μένουμε ένα τετράγωνο διαφορά, τα παιδιά μας μεγαλώνουν μαζί. Είμαι πολύ της οικογένειας. Πιστεύω πάρα πολύ στην ελληνική οικογένεια εγώ. Αλλά θα σου έλεγα ότι μου λείπει γιατί, να, η ζωή έχει απρόοπτα, η μαμά μου έφυγε, η οικογένειά μου δεν είναι με τον ίδιο τρόπο πια, οπότε ξέρεις, αλλάζουν, προσαρμοζόμαστε σε αυτά με τις ίδιες ηθικές αξίες».

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στο γυμναστήριο - Η υπέροχη ολόσωμη φόρμα!

Έχει αλλάξει κάτι μέσα της μετά από αυτό το γεγονός; «Ενηλικιώθηκα. Νομίζω αυτό παθαίνεις. Σε ό,τι ηλικία κι αν είσαι, όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι. Για μένα ήταν αυτό το τηλέφωνο. Δηλαδή πονούσε το δόντι μου; Δεν ήξερα πώς να κάνω γεμιστά; Ήτανε σε όλα μου τα προβλήματα το πρώτο μου τηλέφωνο. Και είπα τώρα εσύ θα είσαι αυτό το τηλέφωνο για τα δικά σου παιδιά. Οπότε είναι μεγάλη αλλαγή, ναι. Αλλά σου φέρνει και δώρα μαζί, δεν φέρνει μόνο πόνο. Δηλαδή το νιώθω κιόλας, νιώθω πιο ενήλικας», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου

Follow us:

