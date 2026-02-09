Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Ευχήθηκε καλή Κυριακή από το μπαλκόνι της

«Θέλω να καθίσω εδώ να γεμίσω ήλιο»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πέρασε μία υπέροχη, πολύ ήσυχη Κυριακή, στο μπαλκόνι του σπιτιού της και θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!

Η καλλιτέχνιδα είπε on camera πως δε θέλει καθόλου να αρχίσει να νυχτώνει και το μόνο που ζητά είναι καθίσει στο όμορφο μπαλκόνι της να «γεμίσει» ήλιο.

«Αχ ωραία μέρα, καλοκαιρινή! Δε θέλω καθόλου ν' αρχίσει να νυχτώνει. Θέλω να καθίσω εδώ να γεμίσω ήλιο. Καλημέρα να έχετε, καλή Κυριακή, να περάσετε όμορφα και να χαρείτε αυτόν τον υπέροχο καιρό» ευχήθηκε η τραγουδίστρια μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα instastories της.

Δες την ανάρτησή της:

 

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ζει σε ένα υπέροχο διαμέρισμα στην πλατεία Μαβίλη. Κατά καιρούς, έχει αναρτήσει ορισμένες εικόνες από το σπίτι της, όπου έχει διαμορφώσει σύμφωνα με τον προσωπικό της γούστο και ανάγκες. Παλαιότερα, η Ελεωνόρα είχε μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη, από την κουζίνα του σπιτιού της. «Οικογένεια μαζεύτηκε… Φτιάχνουμε ψαρόσουπα με μπαμπά και απολαμβάνουμε το γεγονός ότι επιτέλους έπιασαν λίγο τα κρύα και στρώσαμε το σπίτι με χαλιά. Αν και στο σημείο που τραβήχτηκε η φωτογραφία δεν έχει στρωθεί τίποτα», είχε γράψει στη λεζάντα της.

 

