Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με τους γιους της και τον Γεροντιδάκη στο Λονδίνο

Μαζί και η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και τη μικρή Ολίβια

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με τους γιους της και τον Γεροντιδάκη στο Λονδίνο/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mια σύντομη απόδραση στο Λονδίνο έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, και τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.  

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στο instagram από το ταξίδι τους στο κρύο Λονδίνο. Πόζαρε χαμογελαστή πλάι στα αγόρια της, 21 και 20 ετών, τα οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη. 

«Ελληνίδα μάνα που φωτογραφίζει τα παιδιά της στο Λονδίνο», έγραψε σε φωτογραφία της που ανέβασε σε instastory. Σε αυτή, φαίνεται η ηθοποιός καθώς κρατά το κινητό στο χέρι, επιδιώκοντας την καλύτερη λήψη και φορώντας το πιο λαμπερό της χαμόγελο. Πίσω της φαίνεται το διάσημο «London eye».

Nτορέττα Παπαδημητρίου στο Λονδίνο/ instagram

Nτορέττα Παπαδημητρίου στο Λονδίνο/ instagram

Όλοι μαζί παρακολούθησαν την παράσταση «Stranger Things: The First Shadow», η οποία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και αποτελεί το prequel της ομώνυμης σειράς που παίζεται σε συνδρομητική πλατφόρμα. Ακόμη,  επισκέφθηκαν το Stamford Bridge, το ποδοσφαιρικό γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Φούλαμ και αποτελεί έδρα της αγγλικής Chelsea.

Φίλιππος και Διονύσης Πηλαδάκης στο γήπεδο της Chelsea/ instagram

Φίλιππος και Διονύσης Πηλαδάκης στο γήπεδο της Chelsea/ instagram

Aρκετές φωτογραφίες από την έδρα της Τσέλσι δημοσίευσε και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. «🇬🇧London..!!! Mind the gap… and enjoy the moment», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε. 

Η μοναδική κοινή φωτογραφία του ζευγαριού που δημοσίευσαν και οι δύο στους λογαριασμούς τους στο instagram ήταν ένα στιγμιότυπο τους, καθώς περπατούσαν στην China town του Λονδίνου. 

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης στην China Town του Λονδίνου/ instagram

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης στην China Town του Λονδίνου/ instagram

To ζευγάρι είναι τον τελευταίο χρόνο μαζί και σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Γεωργιάδη στην εκπομπή «Το Πρωινό», ετοιμάζεται να συγκατοικήσει.

Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!

Πλέον η 46χρονη ηθοποιός και ο 37χρονος σύντροφός της δεν κρυβουν τη σχέση τους, ενώ σε πρόσφατες φωτογραφίες τους στο κέντρο της Γλυφάδας, απαθανατίστηκαν να περπατούν χέρι χέρι και να κάνουν τις αγορές τους με είδη σπιτιού.  

Επιδιώκουν να περνούν χρόνο μαζί, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Το ζευγάρι είχε περάσει την Πρωτοχρονιά στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Δόξα τω Θεώ είμαι πολύ καλά (σ.σ στην προσωπική μου ζωή)», διαμηνύει σε συνεντεύξεις της η ηθοποιός. Μάλιστα, σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό», τον περασμένο Οκτώβριο, είχε πει πως «Σημασία έχει να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία, δηλαδή έχω εστιάσει πολύ στο κομμάτι της χαράς στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με τη “χαρά” τα προηγούμενα».

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί ή να γίνει ξανά μαμά, είχε απαντήσει: «Άμα ερχόταν, με χαρά, αλλά αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι κι αλλιώς».

Ήταν και το ζεύγος Συνατσάκη - Στρατής στο Λονδίνο, μαζί με την κόρη τους

Η στενή φιλία της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τη Μαίρη Συνατσάκη είναι γνωστή. Στην απόδραση στο Λονδίνο ήταν μαζί και η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια.

Η youtuber δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με την κόρη της στο αεροπλάνο και η ηθοποιός δημοσίευσε ένα instastory με την καλή της φίλη από το F1 Arcade, μπαρ που σχετίζεται με τη Formula 1, αλλά και μια φωτογραφία κρατώντας στην αγκαλιά της την Ολίβια. 

Συνατσάκη και Παπαδημητρίου στο Λονδίνο/ instagram

Συνατσάκη και Παπαδημητρίου στο Λονδίνο/ instagram

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τη μικρή Ολίβια στο Λονδίνο/ instagram

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τη μικρή Ολίβια στο Λονδίνο/ instagram
