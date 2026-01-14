Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να μείνει μαζί

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί τον τελευταίο χρόνο και πλέον δεν κρύβει τη σχέση του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκος Γεωργιάδης στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1, οι δυο ηθοποιοί ετοιμάζονται να συγκατοικήσουν. 

Μετά την επιστροφή τους από τη γαλλική πρωτεύουσα, όπου υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ερωτευμένο ζευγάρι, Ντορέττα Παπαδημήτριου και Γιώργο Γεροντιδάκη, να διασχίζει χέρι χέρι το κέντρο της Γλυφάδας, όπου βρέθηκαν για τις αγορές τους.

Η 46χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στο Άνθρωπος χωρίς όνομα του Ονορέ ντε Μπαλζάκ στο Θέατρο Αποθήκη, και ο 37χρονος κυνικός Ρήγας Αλεξίου της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 , Grand Hotel έχουν συμπληρώσει περισσότερο από έναν χρόνο μαζί.

Και ενώ στις αρχές της σχέσης τους απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις, «πλέον δεν έχουν κανέναν λόγο να κρύβονται» αποκαλύπτει πρόσωπο από το περιβάλλον των δύο ηθοποιών στο ΟΚ!. «Νιώθουν πολύ ευτυχισμένοι με όσα μοιράζονται και επιδιώκουν να περνάνε μαζί όσο περισσότερο χρόνο μπορούν» καταλήγει η ίδια πηγή.

«Υπάρχει περίοδος εξωστρέφειας μετά το ταξίδι και στο Παρίσι που κοιτάγανε τον Πύργο του Άιφελ, κοιτάγανε την Αψίδα του Θριάμβου, κοιτάγανε τον Σηκουάνα, κοιτάγανε το Μουλέν Ρουζ….», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας. Τότε, ο Νίκος Γεωργιάδης ανέφερε:

«Γιώργο υποψιάζομαι ότι πια η σχέση περνάει σιγά σιγά στη φάση της συγκατοίκησης, γιατί στις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το ΟΚ -που τους βλέπουμε και πρώτη φορά να περπατάνε χέρι-χέρι έξω και νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί κιόλας και την παρουσία του φωτογράφου- είναι στο κέντρο της Γλυφάδας, στην Μεταξά αν δεν κάνω λάθος, και αγοράζουνε είδη σπιτιού μαζί». 

«Η αλήθεια είναι ότι πάνε για συγκατοίκηση», συμπλήρωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!

Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!

Φωτογραφίες από περιοδικό ΟΚ! / NDP / Νίκος Ζώτος
