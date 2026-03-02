Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο μαραθώνιος

Το βιογραφικό της «Τάνιας» από τη σειρά Μια νύχτα μόνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 18:17 Τραμπ: ««Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν»
02.03.26 , 18:09 Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Πού υπάρχουν σήμερα
02.03.26 , 18:01 Ford Mustang Mach-E: Τα 5 σημεία που την κάνουν να ξεχωρίζει
02.03.26 , 17:44 Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!
02.03.26 , 17:37 Σενάριο για εκτίναξη 130% στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
02.03.26 , 17:19 Μητσοτάκης: Συνάντηση αύριο με Ανδρουλάκη και ενημέρωση Βουλής
02.03.26 , 17:08 Eκτός Top-40 o Στέφανος Τσιτσιπάς
02.03.26 , 17:00 Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»
02.03.26 , 16:59 Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της
02.03.26 , 16:52 Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν
02.03.26 , 16:39 ΗΠΑ: «Δε ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά με τον Τραμπ θα τον τελειώσουμε»
02.03.26 , 16:18 Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο μαραθώνιος
02.03.26 , 16:06 Ο Μύρωνας Στρατής ανοίγει την Εβδομάδα Τέχνης του MasterChef!
02.03.26 , 16:05 Εύκολη συνταγή για μοσχαράκι φρικασέ
02.03.26 , 15:55 Παπαγγελής: Ο λόγος που δε μίλησε η Καρυστιανού στο συλλαλητήριο των Τεμπών
Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
17χρονη Πειραιάς: «Άκουσα κάποιον να φωνάζει “σ’ αγαπάω, γιατί;”»
Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Πού υπάρχουν σήμερα
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Πρωταγωνιστές

Ο ρόλος της «Τάνιας» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθεια του τηλεοπτικού κοινού, με αρκετούς να αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η νέα ηθοποιός που με την ευγενική της φύση και την ηρεμία της σε κάνει να τη συμπαθείς από την πρώτη στιγμή.

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Πρόκειται για την ταλαντούχα ηθοποιό Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, η οποία ανάμεσα σε Νομική και υποκριτική, επέλεξε να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο του θεάτρου.

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα...

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Σπούδασε στη Νομική Αθηνών
  • Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών
  • Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ
  • Έχει σπουδάσει επίσης μουσική (κιθάρα, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά) και έχει παρακολουθήσει μαθήματα σύγχρονου χορού και μπαλέτου

«Η Νομική ήταν ο πρώτος στόχος και επιλογή από την ηλικία των δώδεκα ετών, γοητευμένη από την "παράσταση" ενός δικαστή που έτυχε να δικάσει μία προσωπική υπόθεση. Το θέατρο προέκυψε ως ανάγκη. Αποφάσισα λοιπόν να το ακολουθήσω και να αφήσω πίσω τη Νομική. Ωστόσο, πιστεύω ότι η σχολή με διαμόρφωσε και με καθόρισε σε πολλά επίπεδα», είχε εξομολογηθεί η ίδια σε συνέντευξή της στο in.gr, το 2019.

  • Έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις:

«Αντιπεπονθός» σε σκηνοθεσία Π. Δεντάκη – Μ. Κατρανίδου στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, «Το αγόρι στο θεωρείο» σε σκηνοθεσία Σ. Μαραθάκη στο Εθνικό Θέατρο, «Ορέστης» σε σκηνοθεσία Γ. Κακλέα στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, «Ωραία μου Κυρία» σε σκηνοθεσία Γ. Περλέγκα στην ΕΛΣ – ΚΠΣΙΝ, «Δάφνις και Χλόη» σε σκηνοθεσία Δ. Μπογδάνου στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, «Τα βρώμικα χέρια» σε σκηνοθεσία Β. Χρονοπούλου στο Θέατρο 104, «An Imaginary Symposium» σε σκηνοθεσία Δ. Θεοδωρίδου στο Veem House for Performance του Amsterdam και στο Kunstebcentrum BUDA του Kortijk, «Ωκεανός» σε σκηνοθεσία Σ. Μπιρμπίλη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και στο ΚΘΒΕ, «Romeo και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Λ. Γιοβανίδη στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και στο Εθνικό Θέατρο Κροατίας κα.

.Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Χρύσα Ρώπα στην πρεμιέρα "Romeo+Ιουλιέτα", το 2019/ NDP

.Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Χρύσα Ρώπα στην πρεμιέρα "Romeo+Ιουλιέτα", το 2019/ NDP
  • Eπίσης, τηλεοπτικά την είδαμε στη σειρά «Ήλιος» του Ant1, το 2020
  • Έχει σκηνοθετήσει την παράσταση «Κηδεύω α΄ Εκπνοή» του Δημήτρη Δημητριάδη στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων και έχει συμμετάσχει στις ταινίες μικρού μήκους SKIN του Μανώλη Μαυρή, 1/3 του Νίκου Καραχασάνη, White Breath του Τάσου Αλαμάνου κ.α.
  • Ακόμη, ενσαρκώνει την Ρωξάνδρα Στούρτζα, έναν από τους δύο γυναικείους ρόλους στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας»

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Γιάννης Σμαραγδής/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Γιάννης Σμαραγδής/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και κρατάω από την πρώτη μας συνάντηση με τον Γιάννη Σμαραγδή ήταν η ευγένεια με την οποία με προσέγγισε και η τρυφερότητά του», είπε πρόσφατα η ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές»

Δημήτρης Πασσάς - Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στην Επίδαυρο, το 2019/ ΝDP

Δημήτρης Πασσάς - Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στην Επίδαυρο, το 2019/ ΝDP
  • Η ηθοποιός είναι μητέρα δύο παιδιών και ο σύντροφός της είναι επίσης ηθοποιός. Ωστόσο, η ίδια κρατάει την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

  • Αν και η ίδια δηλώνει πως δεν είναι αθλήτρια, τρέχει στον μαραθώνιο

«Ο μαραθώνιος δεν είναι τόσο ο αγώνας, όσο η προετοιμασία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο μαραθώνιος είναι η απόλυτη πρακτική του step by step, το ένα βήμα μπροστά από το άλλο. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα», έχει πει σε συνέντευξή της στο jenny.gr, τον Δεκέμβριο του 2025

  • Κόκκινη γραμμή για εκείνη είναι η αγένεια

«Έχω διακόψει συνεργασία και λόγω αγένειας και λόγω μισογυνίστικης συμπεριφοράς. Υπήρξε άτομο που με ρώτησε "τι θα κάνω με τα παιδιά μου όσο θα δουλεύω". Δε νομίζω ότι θα έκαναν την ίδια ερώτηση και στον άντρα μου που είναι και συνάδελφός μου», έχει εξομολογηθεί στο ίδιο μέσο, πριν λίγους μήνες.

Εκτός από τη σειρά, η ηθοποιός ετοιμάζεται για τον μονόλογο της στο έργο Ισμήνη της Καρόλ Φρεσέτ, σε σκηνοθεσία Μανώλη  Σειραγάκη.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 7 Μαρτίου στο θέατρο ARROYO  στον Κεραμεικό και για 10 μόνο παραστάσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top