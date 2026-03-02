Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο μαραθώνιος

Ο ρόλος της «Τάνιας» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθεια του τηλεοπτικού κοινού, με αρκετούς να αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η νέα ηθοποιός που με την ευγενική της φύση και την ηρεμία της σε κάνει να τη συμπαθείς από την πρώτη στιγμή.

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Πρόκειται για την ταλαντούχα ηθοποιό Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, η οποία ανάμεσα σε Νομική και υποκριτική, επέλεξε να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο του θεάτρου.

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα...

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Σπούδασε στη Νομική Αθηνών

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών

Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ

Έχει σπουδάσει επίσης μουσική (κιθάρα, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά) και έχει παρακολουθήσει μαθήματα σύγχρονου χορού και μπαλέτου

«Η Νομική ήταν ο πρώτος στόχος και επιλογή από την ηλικία των δώδεκα ετών, γοητευμένη από την "παράσταση" ενός δικαστή που έτυχε να δικάσει μία προσωπική υπόθεση. Το θέατρο προέκυψε ως ανάγκη. Αποφάσισα λοιπόν να το ακολουθήσω και να αφήσω πίσω τη Νομική. Ωστόσο, πιστεύω ότι η σχολή με διαμόρφωσε και με καθόρισε σε πολλά επίπεδα», είχε εξομολογηθεί η ίδια σε συνέντευξή της στο in.gr, το 2019.

Έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις:

«Αντιπεπονθός» σε σκηνοθεσία Π. Δεντάκη – Μ. Κατρανίδου στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, «Το αγόρι στο θεωρείο» σε σκηνοθεσία Σ. Μαραθάκη στο Εθνικό Θέατρο, «Ορέστης» σε σκηνοθεσία Γ. Κακλέα στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, «Ωραία μου Κυρία» σε σκηνοθεσία Γ. Περλέγκα στην ΕΛΣ – ΚΠΣΙΝ, «Δάφνις και Χλόη» σε σκηνοθεσία Δ. Μπογδάνου στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, «Τα βρώμικα χέρια» σε σκηνοθεσία Β. Χρονοπούλου στο Θέατρο 104, «An Imaginary Symposium» σε σκηνοθεσία Δ. Θεοδωρίδου στο Veem House for Performance του Amsterdam και στο Kunstebcentrum BUDA του Kortijk, «Ωκεανός» σε σκηνοθεσία Σ. Μπιρμπίλη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και στο ΚΘΒΕ, «Romeo και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Λ. Γιοβανίδη στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και στο Εθνικό Θέατρο Κροατίας κα.

.Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Χρύσα Ρώπα στην πρεμιέρα "Romeo+Ιουλιέτα", το 2019/ NDP

Eπίσης, τηλεοπτικά την είδαμε στη σειρά «Ήλιος» του Ant1, το 2020

Έχει σκηνοθετήσει την παράστασ η «Κηδεύω α΄ Εκπνοή» τ ου Δημήτρη Δημητριάδη στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων και έχει συμμετάσχει στις ταινίες μικρού μήκους SKIN του Μανώλη Μαυρή, 1/3 του Νίκου Καραχασάνη, White Breath του Τάσου Αλαμάνου κ.α.

Ακόμη, ενσαρκώνει την Ρωξάνδρα Στούρτζα, έναν από τους δύο γυναικείους ρόλους στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας»

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη-Γιάννης Σμαραγδής/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και κρατάω από την πρώτη μας συνάντηση με τον Γιάννη Σμαραγδή ήταν η ευγένεια με την οποία με προσέγγισε και η τρυφερότητά του», είπε πρόσφατα η ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές»

Δημήτρης Πασσάς - Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στην Επίδαυρο, το 2019/ ΝDP

Η ηθοποιός είναι μητέρα δύο παιδιών και ο σύντροφός της είναι επίσης ηθοποιός. Ωστόσο, η ίδια κρατάει την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Αν και η ίδια δηλώνει πως δεν είναι αθλήτρια, τρέχει στον μαραθώνιο

«Ο μαραθώνιος δεν είναι τόσο ο αγώνας, όσο η προετοιμασία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο μαραθώνιος είναι η απόλυτη πρακτική του step by step, το ένα βήμα μπροστά από το άλλο. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα», έχει πει σε συνέντευξή της στο jenny.gr, τον Δεκέμβριο του 2025

Κόκκινη γραμμή για εκείνη είναι η αγένεια

«Έχω διακόψει συνεργασία και λόγω αγένειας και λόγω μισογυνίστικης συμπεριφοράς. Υπήρξε άτομο που με ρώτησε "τι θα κάνω με τα παιδιά μου όσο θα δουλεύω". Δε νομίζω ότι θα έκαναν την ίδια ερώτηση και στον άντρα μου που είναι και συνάδελφός μου», έχει εξομολογηθεί στο ίδιο μέσο, πριν λίγους μήνες.

Εκτός από τη σειρά, η ηθοποιός ετοιμάζεται για τον μονόλογο της στο έργο Ισμήνη της Καρόλ Φρεσέτ, σε σκηνοθεσία Μανώλη Σειραγάκη.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 7 Μαρτίου στο θέατρο ARROYO στον Κεραμεικό και για 10 μόνο παραστάσεις.