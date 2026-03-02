Εύκολη συνταγή για μοσχαράκι φρικασέ

Μία σούπερ νόστιμη και εύκολη συνταγή έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

O Γιώργος Ρήγας φτιάχνει μοσχαράκι για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και μας έδειξε βήμα-βήμα πώς να φτιάξουμε μοσχαράκι φρικασέ.

Υλικά της Συνταγής

• 1 κιλό μοσχαράκι

• 1 μεγάλο μαρούλι

• 3–4 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 ξερό κρεμμύδι

• 1 ματσάκι άνηθο

• ½ ματσάκι μαϊντανό

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

• Ζεστό νερό ή ζωμό

Mαγειρική στο Breakfast@Star μοσχαράκι φρικασέ





Για το αυγολέμονο

• 2 αυγά

• Χυμό από 1–2 λεμόνια

• 1 κ.γ. κορν φλάουρ

• 2–3 κουτάλες ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα

Εκτέλεση της Συνταγής

Μαγείρεμα κρέατος Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο. Σοτάρουμε το μοσχαράκι μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το ξερό κρεμμύδι και σοτάρουμε 2–3 λεπτά ακόμη. Ρίχνουμε ζεστό νερό να καλύπτει το κρέας, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε περίπου 1–1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσει καλά. Προσθέτουμε τα χόρτα Βάζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Ρίχνουμε το μαρούλι σε δόσεις μέχρι να μειωθεί ο όγκος του. Αλατοπιπερώνουμε. Σιγοβράζουμε άλλα 15–20 λεπτά. Στο τέλος προσθέτουμε άνηθο και μαϊντανό. Το φαγητό πρέπει να έχει αρκετό ζουμάκι όχι να είναι στεγνό.

Αυγολέμονο με κορν φλάουρ (για βελούδινο αποτέλεσμα) 1. Διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 2 κουταλιές κρύο νερό. 2. Χτυπάμε καλά τα αυγά μέχρι να αφρατέψουν. 3. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού. 4. Ρίχνουμε μέσα το διαλυμένο κορν φλάουρ. 5. Παίρνουμε 2–3 κουτάλες ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα και τις προσθέτουμε σιγά-σιγά στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς.

Δείτε το Breakfast@Star

