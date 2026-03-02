Ford Mustang Mach-E: Τα 5 σημεία που την κάνουν να ξεχωρίζει

Στη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, η Ford εξελίσσει την Mustang Mach-E με στόχο η προηγμένη τεχνολογία να συνυπάρχει με τη σπορ οδήγηση σε απόλυτη αρμονία με την άνεση και την χρηστικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό SUV με εντυπωσιακή σχεδίαση που παραμένει πιστό τόσο στη φιλοσοφία όσο και στο απαράμιλλο DNA του εμβληματικού ονόματος Mustang, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των σύγχρονων πελατών.Δείτε τα πέντε σημεία που την κάνουν να ξεχωρίζει:

1.Με προηγμένη ανάρτηση για σπορ συμπεριφορά και κορυφαία άνεση στην κορυφαία έκδοση GT. Για όσους αναζητούν το απόλυτο, η Ford εξοπλίζει την κορυφαία έκδοση GT του ηλεκτρικού της pony με το καινοτόμο σύστημα ανάρτησης MagneRide, το οποίο προσφέρει απόσβεση που προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο.

2.Πανίσχυρο σύστημα πέδησης και δυνατότητα one-pedal οδήγησης για μεγαλύτερη απόδοση και άνεση.Ένα ηλεκτρικό SUV με τον σπορ χαρακτήρα της Mustang Mach-E δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα κορυφαίο σύστημα πέδησης - με δίσκους εμπρός και πίσω σε όλες τις εκδόσεις και ισχυρές δαγκάνες της Brembo στην κορυφαία GT.Παράλληλα, η λειτουργία one-pedal επιτρέπει στους οδηγούς να ελέγχουν την επιβράδυνση της Mustang Mach-E αποκλειστικά με το πετάλι του γκαζιού.

3.Κορυφαία ψηφιακή εμπειρία με δύο οθόνες και σύστημα SYNC 4A για απόλυτο έλεγχο και εύκολο χειρισμό.Πίσω από το σπορ τιμόνι, εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού, βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών που προβάλει ένα πλήθος από χρήσιμες πληροφορίες, ενώ μια δεύτερη - με κατακόρυφο προσανατολισμό και διαγώνιο 15,5 ίντσες – είναι εγκατεστημένη στο κέντρο του ταμπλό υποστηριζόμενη από το προηγμένο σύστημα SYNC 4Α της Ford.

4.Με πλατφόρμα αμαξώματος τύπου skateboard για χαμηλό κέντρο βάρους και απαράμιλλη οδηγική αίσθηση, στην οποία η μπαταρία υψηλής τάσης τοποθετείται στο δάπεδο, ανάμεσα στους δύο άξονες του οχήματος. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλό κέντρο βάρους, με το μεγαλύτερο μέρος του να «κατεβαίνει» στο ύψος του δαπέδου.

5.Εύκολη απόκτηση από 47.960€, με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης και μίσθωσης, και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.To κορυφαίο EV της Ford με το εμβληματικό όνομα και τις κορυφαίες τεχνολογίες μπορεί να γίνει εύκολα δικό σας χάρη στα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο 0,9%, ενώ κατά τη διάρκεια κτήσης του οχήματος, η 8ετής εργοστασιακή εγγύησή του σας βοηθούν να απολαμβάνετε την οδήγησή, απαλλαγμένοι από το άγχος απροσδόκητων εξόδων.Παράλληλα, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τη Ford Mustang Mach-E μέσω των προγραμμάτων λειτουργικής μίσθωσης της Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα 431€.*