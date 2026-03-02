Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;

Σου αρκούν 10 δευτερόλεπτα για να λύσεις τον γρίφο;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 2/3/2026, η Αντωνία ήταν η νικήτρια παίκτρια.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης την κάλεσε να λύσει τον γρίφο για το μεγάλο έπαθλο.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στο Super Market» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Αντωνία χρησιμοποίησε στρατηγικά τα γράμματα Ρ, Κ, Μ και το φωνήεν Ι για να λύσει τον γρίφο.
  • Η Αντωνία έλυσε τον γρίφο γρήγορα και εύκολα, προτρέποντας τους θεατές να δοκιμάσουν κι αυτοί.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 2/3/2026 στο Star, η Αντωνία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»

Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;  

Η κατηγορία ήταν «Στο Super Market» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;

Η Αντωνία εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία της στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο γρήγορα κι άνετα.

Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;

Σου αρκούν τα 10 δευτερόλεπτα για να βρεις τις λέξεις; Δε θα το μάθεις, αν δεν προσπαθήσεις

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

