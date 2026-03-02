Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;  

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 2/3/2026 στο Star, η Αντωνία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο Super Market» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Αντωνία εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία της στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο γρήγορα κι άνετα.

Σου αρκούν τα 10 δευτερόλεπτα για να βρεις τις λέξεις; Δε θα το μάθεις, αν δεν προσπαθήσεις.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης