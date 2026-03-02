Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;  

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 2/3/2026 στο Star, η Αντωνία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
Η κατηγορία ήταν «Στο Super Market» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Η Αντωνία εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία της στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο γρήγορα κι άνετα.
Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;
Σου αρκούν τα 10 δευτερόλεπτα για να βρεις τις λέξεις; Δε θα το μάθεις, αν δεν προσπαθήσεις.
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.