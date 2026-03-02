Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή

Σε ποιες χώρες βρίσκονται

Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
  • Κλειστός ο εναέριος χώρος σε περισσότερες από επτά χώρες, χωρίς ασφαλείς ζώνες για επαναπατρισμό.
  • 1.500 Έλληνες βρίσκονται στα ΗΑΕ, κυρίως στο Ντουμπάι, με 200 τουρίστες σε κρουαζιερόπλοια.
  • Πάνω από 2.200 Έλληνες επιθυμούν άμεσο επαναπατρισμό, αλλά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
  • Τοπικές αρχές δεν ενημερώνουν για την επικινδυνότητα, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία.

Κλειστός παραμένει ο εναέριος χώρος σε πάνω από επτά χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν, με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες να έχουν εγκλωβιστεί. Ο επαναπατρισμός τους παραμένει ακόμη άγνωστος, καθώς δεν υπάρχει καμία ασφαλής ζώνη για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. 

Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

Οι Έλληνες που υπολογίζονται ανέρχονται σε 100.000 σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πάνω από 1.500 βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι περισσότεροι στο Ντουμπάι

Στον Περσικό Κόλπο υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα: 3 κρουαζιερόπλοια με εγκλωβισμένους, ανάμεσά τους και 200 Έλληνες τουρίστες. 130 εντοπίζονται στο Μπαχρέιν, 50 στη Βηθλεέμ και 25 στο αεροδρόμιο της Σάρτζα.

Στο Άμπου Ντάμπι παραμένει αποκλεισμένη η ομάδα μπάσκετ κάτω των 18 του Άρη, μαζί με 100 Έλληνες στο αεροδρόμιο και 10 εκδρομείς από τη Ρόδο.  

Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή

Πάνω από 2.200 δήλωσαν ότι επιθυμούν τον άμεσο επαναπατρισμό τους. Ωστόσο, μία επιχείρηση εκκένωσης φαντάζει αδύνατη, καθώς δεν υπάρχει κάποια ζώνη ασφαλείας. 

«Έγιναν αναχαιτίσεις drones χωρίς να ηχήσουν σειρήνες και σήμερα το ίδιο. Και στη διαδρομή μας από το ξενοδοχείο, χθες έπεσε βαλλιστικός πύραυλος στα περίχωρα του Ντουμπάι, μπροστά στα μάτια μας, και δεν ήχησε πάλι τίποτα. Οι τοπικές αρχές, προκειμένου να μην ανακοπεί ο ρυθμός ανάπτυξης, δεν επικοινωνούν ούτε την επικινδυνότητα ούτε τα συμβάντα που γίνονται. Αυτοί που κυκλοφορούν είναι σε άρνηση, αγνοούν αυτό που συμβαίνει», περιέγραψε ο Γιάννης Ασλάνης που είναι εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι.  

Μεγάλο ερώτημα παραμένει όμως το πώς γίνεται πάμπλουτες χώρες με αστρονομικά ΑΕΠ να μη φρόντισαν να φτιάξουν καταφύγια και συστήματα ειδοποίησης. Δέχθηκαν τόσο ισχυρά πλήγματα από το Ιράν. 

«Αυτό που μας λένε είναι να είμαστε στα σπίτια μας. Όχι γιατί αν πέσει κάποιος πύραυλος στο σπίτι μας, σαφώς και θα γίνει ζημιά. Αλλά αν είσαι έξω με το αυτοκίνητο ή περπατάς, τα θραύσματα μπορεί να έρθουν από μια έκρηξη ή οποιοδήποτε αντικείμενο έρθει πάνω σου· αυτό είναι που θα σε σκοτώσει», σχολίασε ο Τάσος Φραγκόπουλος, κάτοικος του Μπαχρέιν.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
