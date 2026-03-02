Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η ταινία Φίλοι για Πάντα σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, γιου της Αγγελικής Νικολούλη, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ρομαντική ταινία, έκλεψε την παράσταση με την εντυπωσιακή εμφάνιση της στην πρεμιέρα.
Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, με τον οποίο πόζαραν μαζί χαμογελαστοί και ευδιάθετοι στον φωτογραφικό φακό.
Το ζευγάρι, που τελευταία έχει μία πιο... εξωστρεφή διάθεση, ήταν ιδιαίτερα χαλαρό στο κόκκινο χαλί!
Στο πλευρό της ηθοποιού βρέθηκε κι ο γιος της, Φίλιππος, ο οποίος πόζαρε με τη μητέρα του, στηρίζοντάς τη στο νέο της αυτό κινηματογραφικό εγχείρημα.
Εκτός από την Ντορέττα Παπαδημητρίου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους: Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά, Ζήση Ρούμπο, Ματίνα Νικολάου, Γιάννη Απέργη, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκη Παπαματθαίου και τον Λούις Μάντιλορ.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ενώ από την πρεμιέρα δεν έλειψε η μητέρα του, Αγγελική Νικολούλη!