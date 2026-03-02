Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Πλήθος επωνύμων στην ταινία Φίλοι για Πάντα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 22:51 Τζώνη Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου: Ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας
02.03.26 , 22:46 Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
02.03.26 , 22:04 MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά
02.03.26 , 21:55 MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»
02.03.26 , 21:42 Ιράν VS Iσραήλ: Τα Οπλικά Συστήματα Που Διαθέτουν
02.03.26 , 21:36 Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
02.03.26 , 21:36 Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
02.03.26 , 21:29 Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή
02.03.26 , 21:15 Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα!
02.03.26 , 20:37 Ισραήλ: Νεκρά τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες μετά από ιρανική επίθεση
02.03.26 , 20:35 Ανθή Βούλγαρη: Το απρόοπτο περιστατικό στην παιδική χαρά και το 100!
02.03.26 , 20:03 Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones
02.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;
02.03.26 , 19:10 Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Αποκάλυψε τον λόγο που κρατάει κομποσκοίνι
02.03.26 , 19:01 Μακρόν: Η Ελλάδα και άλλες 6 χώρες της ΕΕ στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη σχέση της στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Φίλοι για Πάντα" έκανε πρεμιέρα στο Μαρούσι, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη.
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πρωταγωνιστεί και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της.
  • Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, και ο γιος της, Φίλιππος.
  • Στους άλλους πρωταγωνιστικούς ρόλους περιλαμβάνονται γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Χρύσα Μιχαλοπούλου.
  • Η Αγγελική Νικολούλη, μητέρα του σκηνοθέτη, ήταν επίσης παρούσα στην εκδήλωση.

Η ταινία Φίλοι για Πάντα σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, γιου της Αγγελικής Νικολούλη, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ρομαντική ταινία, έκλεψε την παράσταση με την εντυπωσιακή εμφάνιση της στην πρεμιέρα.

Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!

Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, με τον οποίο πόζαραν μαζί χαμογελαστοί και ευδιάθετοι στον φωτογραφικό φακό.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή

Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Το ζευγάρι, που τελευταία έχει μία πιο... εξωστρεφή διάθεση, ήταν ιδιαίτερα χαλαρό στο κόκκινο χαλί!

Γιώργος Γεροντιδάκης: Η selfie φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Στο πλευρό της ηθοποιού βρέθηκε κι ο γιος της, Φίλιππος, ο οποίος πόζαρε με τη μητέρα του, στηρίζοντάς τη στο νέο της αυτό κινηματογραφικό εγχείρημα. 

Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Εκτός από την Ντορέττα Παπαδημητρίου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους: Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά, Ζήση Ρούμπο, Ματίνα Νικολάου, Γιάννη Απέργη, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκη Παπαματθαίου και τον Λούις Μάντιλορ.

Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ενώ από την πρεμιέρα δεν έλειψε η μητέρα του, Αγγελική Νικολούλη!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ
 |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top