Ισραήλ: Νεκρά τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες μετά από ιρανική επίθεση

Όσα μετέδωσε από το Τελ Αβίβ ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος

Εικόνες από την αναχαίτιση πυραύλων στο Ισραήλ που κατέγραψε ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες από τη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 16, 15 και 13 ετών, σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.
  • Η επίθεση συνέβη στη Μπετ Σεμές, όπου ο 16χρονος προσπάθησε να οδηγήσει τις αδελφές του σε καταφύγιο, αλλά δεν πρόλαβαν.
  • Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει ενισχύσει την αεράμυνα και τα μέτρα πολιτικής προστασίας λόγω της αυξημένης έντασης των επιθέσεων.
  • Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τη Μπετ Σεμές μετά την επίθεση.
  • Το σύστημα αεράμυνας «Σιδερένιος Θόλος» είναι σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση των απειλών.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν συνεχίζονται με ένταση. Tρία παιδιά με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα των ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ.  

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο απεσταλμένος στο Τελ Αβίβ, πρόκειται για τον 16χρονο Ιακώβ και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 13 και 15 ετών, που συγκαταλέγονται στα εννέα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης στη Μπετ Σεμές.  

Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

Τα τρία παιδιά ζούσαν με την οικογένειά τους στην πόλη, ενώ ο παππούς τους που είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη διαμένει στην Ιερουσαλήμ. 

Νεκρά στο Ισραήλ τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες

Τη στιγμή της επίθεσης τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους. Όταν ήχησαν οι σειρήνες, ο 16χρονος πήρε τις δύο αδελφές του και επιχείρησε να τις οδηγήσει σε δημόσιο καταφύγιο της περιοχής, αφού δε διέθετε το σπίτι τους. Όμως δεν πρόλαβαν. Πύραυλος έπληξε την περιοχή, διαπερνώντας την αεράμυνα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.  

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν μεγάλοι κρατήρες, ενώ κατοικίες ισοπεδώθηκαν ή υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές. Η οικογένεια ξεκληρίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. 

Στη Μπετ Σεμές βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. 

Ισραήλ: Αποκλειστικές εικόνες από αναχαιτίσεις - Το προηγμένο 112 των Ισραηλινών 

Οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ ηχούν διαρκώς, ενώ το σύστημα αεράμυνας «Σιδερένιος Θόλος» τέθηκε εκ νέου σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία για την αναχαίτιση των απειλών. 

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star από το Τελ Αβίβ Άρης Λάμπος, οι επιθέσεις είναι συνεχείς και ιδιαίτερα σφοδρές, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ισραηλινές αρχές σε περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων.  

Αποστολή του Star στο Ισραήλ - Άρης Λάμπος

Αναχαίτιση πυραύλων στο Ισραήλ

Η αυξημένη κινητικότητα στρατιωτικών αεροσκαφών στον ουρανό, παρά το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα πολιτικά αεροσκάφη, αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης. 

Παράλληλα με την αεράμυνα, έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα ηχητική ειδοποίηση παρόμοια με το ελληνικό «112», η οποία προειδοποιεί εγκαίρως για επικείμενη επίθεση, δίνοντάς τους χρόνο να αναζητήσουν καταφύγιο πριν ηχήσουν οι σειρήνες και ξεκινήσουν οι αναχαιτίσεις. 

Ισραήλ: To προηγμένο 112 που ειδοποιεί για βομβαρδισμούς

Μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων, αποστέλλεται νέα ειδοποίηση που ενημερώνει ότι μπορούν να εξέλθουν από τα καταφύγια, παραμένοντας ωστόσο σε εγρήγορση και κοντά σε ασφαλείς χώρους. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

