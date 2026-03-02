Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»

Όσα είπε για τις δυσκολίες

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στην εκπομπή "Κοινωνία Ώρα Mega" μετά από δύο ημέρες απουσίας.
  • Η απουσία της οφειλόταν σε ίωση του γιου της, Μάριου.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, είτε στο σπίτι είτε στο πλατό.
  • Επισήμανε τη σημασία της υγείας και της ειρήνης, αναφερόμενη στην κατάσταση του παιδιού της.
  • Μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία με το παιδί της, δείχνοντας την προτεραιότητα που δίνει στην οικογένεια.

Μετά από δύο ημέρες εκτός αέρα, η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Η παρουσιάστρια είχε παραμείνει στο σπίτι, καθώς, όπως είχε αποκαλύψει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ταλαιπωρήθηκε από ίωση ο γιος της, Μάριος.

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος άνοιξε την εκπομπή λέγοντας: «Πρωινό Δευτέρας, καλό μήνα να ‘χουμε. Δε φαίνεται να ‘ναι καλός ο μήνας, αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατήσουμε τα ωραία της ημέρας… Το βλέπετε το ελαφάκι που έχει έρθει».

Η επιστροφή της Ανθής Βούλγαρη στην εκπομπή

Η επιστροφή της Ανθής Βούλγαρη στην εκπομπή

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη πήρε τον λόγο και δήλωσε: «Επέστρεψα! Καλημέρα! Δεν ξέρω τι, να σας πω την αλήθεια… Ποια; Λέω δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Να κάθομαι στο σπίτι ή να είμαι στην εκπομπή πρωί πρωί. Παιδιά είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, και άμα τα μωρά είναι άρρωστα είναι δύσκολο. Παιδιά, υγεία να έχουμε, πάνω από όλα και ειρήνη, γιατί δε βλέπω…».

Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της

Με χαμόγελο αλλά και ειλικρίνεια, η παρουσιάστρια έδειξε πως η καθημερινότητα, είτε στο σπίτι είτε στο πλατό, έχει τις δικές της απαιτήσεις, δίνοντας έμφαση σε όσα πραγματικά έχουν σημασία.

Θυμίζουμε πως η Ανθή Βούλγαρη είχε μάλιστα μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία με το πατουσάκι του μικρού της, γράφοντας πως το πρωινό τους ξεκίνησε χωρίς πυρετό, διαβάζοντας το αγαπημένο τους παραμύθι. Ζήτησε συγγνώμη που δε βρέθηκε στο πλατό, εξηγώντας πως όταν το παιδί σου έχει υψηλό πυρετό και σε χρειάζεται αγκαλιά, τίποτα άλλο δεν έχει προτεραιότητα.

«Σήμερα ξυπνήσαμε χωρίς πυρετό. Διαβάζουμε το κουνελάκι. Παιδιά συγνώμη που δεν ήμουν σήμερα στην εκπομπή αλλά όταν το μικρό σου είναι πάνω σου κουρνιασμένο με 39 πυρετό δεν το αφήνεις», είχε γράψει η δημοσιογράφος.

Η ανάρτηση της Ανθής Βουλγαρη με τον γιο της

