Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν και το Άμπου Ντάμπι, είναι ανάμεσα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με πολλούς Έλληνες να έχουν επιλέξει τα μέρη αυτά για τις διακοπές τους.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Φωτογραφία από το οικογενειακό ταξίδι στο Ντουμπάι/ instagram

Ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή που βρέθηκε εκεί πριν λίγες μέρες με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια του Happy Day μίλησε γι’ αυτό, κατά την έναρξη της σημερινής της εκπομπής.

«Έχουμε πολλά θέματα. Ελπίζουμε να ξυπνήσατε καλά. Η μέρα φαίνεται στην Ελλάδα μας όμορφη, από κει και πέρα θα δούμε τα γεγονότα με πολύ ψύχραιμη ματιά. Έχουμε Έλληνες παντού και ειδικά στα Εμιράτα αυτό που συμβαίνει παιδιά…. Να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία που μια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη;», είπε αρχικά.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Φωτογραφία από το οικογενειακό ταξίδι στο Ντουμπάι/ instagram

«Ήμουν πολύ τυχερή, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Τελικά, σε ένα μέρος που θεωρείς ότι είναι το κέντρο της οικονομίας, του εμπορίου, του κόσμου… υπάρχει οργασμός ανοικοδόμησης, υπάρχει τρομερός πλούτος, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ότι πλήττεται ένα τέτοιο μέρος και ξαφνικά υπάρχει οδηγία μέχρι την Τετάρτη κλειστά σχολεία, τηλεργασία και μείνετε στα σπίτια σας, σε σοκάρει για το πόσο ασφαλής μπορείς να νιώθεις, γενικότερα στον πλανήτη γη», συνέχισε.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Φωτογραφία από το οικογενειακό ταξίδι στο Ντουμπάι/ instagram

H παρουσιάστρια είχε δημοσιεύσει, πριν τέσσερις μέρες, μερικές φωτογραφίες στο Instagram από το οικογενειακό ταξίδι στο Ντουμπάι. Είχαν επισκεφθεί το Εμιράτο οικογενειακώς με τον σύζυγο και τα τρία τους παιδιά. Στις φωτογραφίες έχει απαθανατίσει το πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al Arab, τον Miracle Garden και το Global Village στο Ντουμπάι.