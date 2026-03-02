Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Χτύπημα από drone δέχθηκε η βρετανική αεροπορική βάση RAF στο Ακρωτήρι της Λεμεσού στην Κύπρο, εν μέσω των κλιμακούμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά το χτύπημα ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν. Το Star βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου, στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, με τον απεσταλμένο του στο Ισραήλ, Άρη Λάμπο.

Cyprus at war pic.twitter.com/4cLnTHMk2B — Lebanese Fella 🇱🇧🇺🇦🇫🇷 (@LbfIntel) March 1, 2026

Όπως μετέδωσε το Sky News η επίθεση στη βρετανική βάση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής, χωρίς να υπάρξουν θύματα, αλλά μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές. Προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την προέλευση του drone, σύμφωνα, όμως, με δημοσιεύματα, ήταν μικρού μεγέθους και πιθανότατα ανήκει στο Ιράν.

Μάλιστα σύμφωνα με το philenews.cy, που επικαλείται το κρατικό κανάλι της Κύπρου αναχαιτίστηκε και δεύτερο drone.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», έγραψε στο Χ.

Η περιοχή τέθηκε αμέσως σε κατάσταση συναγερμού και οι αρχές ενεργοποίησαν τις διαδικασίες ασφαλείας. Το προσωπικό της βρετανικής βάσης κλήθηκε να επιστρέψει στα σπίτια του και να παραμείνει σε κλειστούς χώρους μέχρι νεωτέρας. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα ασφαλείας για να παραμείνουν μακριά από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω από βαριά έπιπλα.

Επίθεση με drone: Το πρώτο μήνυμα Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πρώτο του μήνυμα για την επίθεση drone εναντίον της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι ανέφερε:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Faytuks Network: We managed to find this video from a live camera in Cyprus from around 30 minutes ago pic.twitter.com/5JpdztSrYY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 1, 2026

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι, βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

#RAF Royal Air Force - Middle East Activity

1 March - 2240z



Eurofighter Typhoon FGR.4 2x#43C782 ZK359 - LEROY 11#43C798 ZK370 - LEROY 12



At least two Typhoon FGR.4 appears to have been scrambled after reports of drone activity at RAF Akrotiri in Cyprus.@MATA_osint… https://t.co/8Sh0bMGCO5 pic.twitter.com/j3nuA2s7sl — Armchair Admiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) March 1, 2026

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Σε μήνυμα της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τη στήριξη της ΕΕ στην Κύπρο μετά από το χτύπημα που δέχθηκε από drone η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

«Μίλησα με τον Πρόεδρο, Νίκος Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

Επίθεση με drone: Σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

BREAKING: ALERT SENT TO BRITISH FORCES IN CYPRUS WARNING OF AN “IMMINENT SECURITY THREAT,” URGING PERSONNEL TO TAKE SHELTER pic.twitter.com/JiD5VNhjnS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 1, 2026

Δύο Eurofighters Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας απογειώθηκαν για να ελέγξουν τη περιοχή, ακολουθούμενα από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager. Όλα τα διαθέσιμα μέσα ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ιρανικό drone που προσέκρουσε στη βάση, προκαλώντας μικρές ζημιές στο διάδρομο προσγείωσης, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα είχαν ενεργοποιηθεί για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για drone τύπου Shahed 136, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Επίθεση drone: Η ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

Η επίθεση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ότι η Βρετανία έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιθέσεις σε ιρανικούς πυραυλικούς στόχους από στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο και τη Νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος των Τσάγκος.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από πολιτικούς, με το Κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών να προειδοποιεί για τον κίνδυνο «ο Βρετανικός στρατός να μπλέξει σε έναν ακόμη παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Η Βρετανία, σε απάντηση στις αυξανόμενες απειλές στην περιοχή, έχει αναπτύξει ενισχυμένα συστήματα άμυνας, περιλαμβανομένων αντι- drones συστημάτων, αεροσκαφών F-35 και ραντάρ, για την προστασία των στρατιωτικών της βάσεων στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι ενισχύσεις έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διάγνωση και εξουδετέρωση των αεροπορικών απειλών.