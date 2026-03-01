Αιματηρή επίθεση του Ιράν έξω από την Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Αιματηρή επίθεση με τουλάχιστον 9 νεκρούς πραγματοποίησε σήμερα (01.03.2026) το Ιράν, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα σε περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν χτύπησε την περιοχή Μπέιτ Σεμές, με τους βαλλιστικούς πυραύλους να καταστρέφουν σπίτια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

Four civilians were murdered in Iran’s ballistic missile attack on Beit Shemesh.



There are no military bases there. No strategic assets. No tactical objective.



This was a deliberate act of terror against civilians — consistent with the IRGC’s terror record. pic.twitter.com/3Tuw2i5OZw — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 1, 2026

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός είναι 9 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

WATCH: Another video of the direct Iranian ballistic missile hit in Beit Shemesh, Central Israel. https://t.co/33a2GAbDDD pic.twitter.com/skpe4dgAfm — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) March 1, 2026

Κουβέιτ: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες αφότου ξεκίνησαν τα ιρανικά πλήγματα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 32 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ, ανέφεραν οι αρχές, στα πλήγματα που διενεργεί από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου ως αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Τα πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 32, «όλοι ξένοι υπήκοοι», ανέφερε σε μια ανακοίνωση χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Αμπντάλα αλ-Σανάντ.





