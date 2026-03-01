Αιματηρή επίθεση του Ιράν έξω από την Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν την περιοχή Μπέιτ Σεμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.03.26 , 16:41 «Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες
01.03.26 , 16:17 ΠΑΟΚ: Σειρήνες από την Ισπανία για τον Χρήστο Ζαφείρη
01.03.26 , 16:06 Αιματηρή επίθεση του Ιράν έξω από την Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί
01.03.26 , 15:39 Kηφισιά: Kαταδίωξη 22χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 197 χλμ.
01.03.26 , 15:30 Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
01.03.26 , 15:19 Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ
01.03.26 , 15:09 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 02/03/2026 - 08/03/2026
01.03.26 , 14:49 TractioN: Η εφαρμοργή της έξυπνης τεχνολογίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
01.03.26 , 14:42 Ιράν: Πώς το Ισραήλ χτύπησε τον Χαμενεΐ
01.03.26 , 14:05 Γκαμπριέλ Βίντοβιτς: Στη λίστα της ΑΕΚ ο παίκτης της Ντιναμό Ζάγκρεμπ
01.03.26 , 13:47 Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή
01.03.26 , 13:11 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο
01.03.26 , 13:01 Αλέξης Κούγιας: Η Εύη Βατίδου και τα παιδιά του στο ετήσιο μνημόσυνο
01.03.26 , 12:35 Βρες το τζιν που σου ταιριάζει ανάλογα με τον σωματότυπό σου
01.03.26 , 12:03 ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Ο παίκτης της Παρί που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αιματηρή επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κοντά στην Ιερουσαλήμ, με τουλάχιστον 9 νεκρούς και 20 τραυματίες.
  • Η επίθεση έπληξε την περιοχή Μπέιτ Σεμές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και δημόσιο καταφύγιο.
  • Στο Κουβέιτ, ένας νεκρός και 32 τραυματίες από ιρανικά πλήγματα, όλα τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι.
  • Τα πλήγματα του Ιράν θεωρούνται αντίποινα για επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην περιοχή του Κόλπου.

Αιματηρή επίθεση με τουλάχιστον 9 νεκρούς πραγματοποίησε σήμερα (01.03.2026) το Ιράν, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα σε περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν χτύπησε την περιοχή Μπέιτ Σεμές, με τους βαλλιστικούς πυραύλους να καταστρέφουν σπίτια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός είναι 9 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Κουβέιτ: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες αφότου ξεκίνησαν τα ιρανικά πλήγματα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 32 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ, ανέφεραν οι αρχές, στα πλήγματα που διενεργεί από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου ως αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Τα πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 32, «όλοι ξένοι υπήκοοι», ανέφερε σε μια ανακοίνωση χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Αμπντάλα αλ-Σανάντ. 
 

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top