Kηφισιά: Kαταδίωξη 22χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 197 χλμ.

Στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν άνδρες της Τροχαίας, όταν διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι αστυνομικοί τον κατέγραψαν μέσω συσκευής radar να αναπτύσσει ταχύτητα 197 χιλιομέτρων την ώρα, σε οδικό τμήμα όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 100 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο νεαρός δε διέθετε άδεια οδήγησης.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ο 22χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Στην προσπάθειά του, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προχώρησε σε παράνομη αναστροφή, παραβιάζοντας πολλαπλές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές κυρώσεις και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

