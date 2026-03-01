Ιράν: Πώς το Ισραήλ χτύπησε τον Χαμενεΐ

Την ευθύνη για το στρατιωτικό χτύπημα που σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον άνθρωπο που ήταν ο de facto κυβερνήτης του Ιράν τα τελευταία 37 χρόνια, ανέλαβε το Ισραήλ, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα, που κυριολεκτικά ισοπέδωσε το συγκρότημα κτηρίων στο οποίο βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ισλαμικού κράτους.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας έλαβαν πληροφόρηση ότι ο Χαμενεΐ θα πραγματοποιούσε σύσκεψη με ανώτατους αξιωματούχους, στην κατοικία του. Αμέσως, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την επίθεση, με την προσδοκία ότι θα αποκεφαλίσουν την ηγεσία του Ιράν, ρίχνοντας συνολικά 30 βόμβες.

