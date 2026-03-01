Ιράν: Πώς το Ισραήλ χτύπησε τον Χαμενεΐ

Η CIA τον παρακολουθούσε για μήνες

Ιράν: Πώς Το Ισραήλ Χτύπησε Τον Χαμενεΐ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για το στρατιωτικό χτύπημα που σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
  • Η επίθεση ισοπέδωσε το συγκρότημα κτηρίων όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ.
  • Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν για σύσκεψη ανώτατων αξιωματούχων του Ιράν.
  • Η επίθεση περιλάμβανε 30 βόμβες με στόχο την αποκοπή της ηγεσίας του Ιράν.
  • Ο Χαμενεΐ ήταν ο de facto κυβερνήτης του Ιράν τα τελευταία 37 χρόνια.

Την ευθύνη για το στρατιωτικό χτύπημα που σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον άνθρωπο που ήταν ο de facto κυβερνήτης του Ιράν τα τελευταία 37 χρόνια, ανέλαβε το Ισραήλ, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα, που κυριολεκτικά ισοπέδωσε το συγκρότημα κτηρίων στο οποίο βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ισλαμικού κράτους.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας έλαβαν πληροφόρηση ότι ο Χαμενεΐ θα πραγματοποιούσε σύσκεψη με ανώτατους αξιωματούχους, στην κατοικία του. Αμέσως, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την επίθεση, με την προσδοκία ότι θα αποκεφαλίσουν την ηγεσία του Ιράν, ρίχνοντας συνολικά 30 βόμβες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
