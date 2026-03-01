Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 02/03/2026 - 08/03/2026

Η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου σηματοδοτεί το τέλος των εκλείψεων

Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 02/03/2026 - 08/03/2026
Σχεσεις
Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Stars System για τον Μάρτιο
Η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της περιόδου των εκλείψεων, φέρνοντας κορυφώσεις αλλά και τα πρώτα ξεκάθαρα σημάδια για το τι αλλάζει στα ερωτικά σας. Το τοπίο μεταβάλλεται αισθητά, καθώς ο Άρης και η Αφροδίτη αλλάζουν ζώδιο, μετακινώντας την ενέργεια από την εσωστρέφεια σε πιο άμεση δράση και συναισθηματική έκφραση αντίστοιχα. Παρότι δεν θα λείψουν οι δοκιμασίες, τα ξεκαθαρίσματα και οι στιγμές που θα σας φέρουν αντιμέτωπους με την αλήθεια των συναισθημάτων σας, την ίδια στιγμή ανοίγονται και σημαντικές ευκαιρίες για επανασυνδέσεις, νέες γνωριμίες και ουσιαστικές εξελίξεις.

Με τον Άρη στους Ιχθύς από τις 02/03, ο έρωτας γίνεται πιο ευαίσθητος αλλά και πιο μπερδεμένος, καθώς μπλέκονται έντονα το συναίσθημα, η επιθυμία και οι προσδοκίες. Μπορεί να νιώσετε έντονη έλξη για ένα πρόσωπο χωρίς να υπάρχει απαραίτητα λογική εξήγηση ή να παρασυρθείτε από το συναίσθημα. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ανάγκη για τρυφερότητα, κατανόηση και ουσιαστική συναισθηματική επαφή. Χρειάζεται, όμως, να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και να μην επενδύετε σε κάτι που βασίζεται μόνο στην ελπίδα και τη φαντασία και όχι στην πραγματικότητα. Να θυμάστε πως η διαίσθηση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Η δεύτερη Σεληνιακή Έκλειψη του έτους και ταυτόχρονα Πανσέληνος στην Παρθένο στις 03/03 φέρνει κορύφωση και ξεκαθαρίσματα στα ερωτικά, ενεργοποιώντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Με τον κυβερνήτη της Ερμή ανάδρομο στους Ιχθύς, μπορεί να υπάρξουν επιστροφές προσώπων και έντονα διλήμματα ανάμεσα σε αυτό που νιώθετε και σε αυτό που θεωρείτε «σωστό». Η Παρθένος ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και συνέπεια, ενώ οι Ιχθύς κρατούν ζωντανή την ελπίδα και τη συναισθηματική σύνδεση. Το εξάγωνο με τον Δία λειτουργεί υποστηρικτικά, φέρνοντας ευκαιρίες για συμφιλίωση, κατανόηση και μια εξέλιξη που μπορεί να δώσει ουσιαστική προοπτική σε μια σχέση. Είναι μια στιγμή που δείχνει ξεκάθαρα τι αξίζει να συνεχιστεί και τι ολοκληρώνει τον κύκλο του.

Στις 04/03, το εξάγωνο Αφροδίτης-Ουρανού φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις και απρόσμενες ερωτικές εξελίξεις που ανανεώνουν τη διάθεση σας. Μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να δείξει ενδιαφέρον εκεί που δεν το περιμένατε, δημιουργώντας έντονο ενθουσιασμό.

Με την Αφροδίτη στον Κριό από τις 06/03 τα ερωτικά αποκτούν ένταση, αυθορμητισμό και έντονη επιθυμία για κατάκτηση. Το φλερτ γίνεται άμεσο και παθιασμένο, ενώ δεν αποκλείονται οι ξαφνικές γνωριμίες που ξεκινούν γρήγορα και δυναμικά. Η ανάγκη να εκφράσετε ανοιχτά αυτό που νιώθετε ενισχύεται, οδηγώντας σε πρωτοβουλίες και εξομολογήσεις. Είναι μια περίοδος που ευνοεί τα νέα ξεκινήματα και σας καλεί να διεκδικήσετε τον έρωτα χωρίς φόβο.

Ωστόσο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή στις 07/03 και στις 08/03, οι σύνοδοι της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο φέρνουν έντονες συναισθηματικές δοκιμασίες και ξεκαθαρίσματα στα ερωτικά. Από τη μία, ο Ποσειδώνας ενισχύει τον ρομαντισμό και την εξιδανίκευση, δημιουργώντας την τάση να δείτε μια σχέση μέσα από το φίλτρο της προσδοκίας. Από την άλλη, ο Κρόνος ζητά ρεαλισμό, ωριμότητα και σας φέρνει αντιμέτωπους με την αλήθεια και τα όρια μιας σύνδεσης. Είναι ημέρες που δείχνουν τι έχει ουσιαστική βάση και τι δεν μπορεί να προχωρήσει, οδηγώντας είτε σε δέσμευση είτε σε αποστασιοποίηση.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr 

