Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»

Ο χρόνος περνά και όλο και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να έχουν προγραμματίσει τον γάμο τους για το ερχόμενο καλοκαίρι στην Πάρο, κρατώντας όλες τις λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι φαίνεται να επιλέγει έναν γάμο προσεκτικά οργανωμένο, ώστε να είναι μια προσωπική και ιδιαίτερη στιγμή για τους ίδιους και τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Ποια θα είναι η κουμπάρα του ζευγαριού; Μήπως η καλή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού, Μαίρη Συνατσάκη;

Η γνωστή youtuber και επιχειρηματίας ξεκαθάρισε με χιούμορ και ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τίποτα. Όχι δεν έχω κλείσει ακόμα καμία κουμπαριά».

Η επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο Νίκος Μουτσινάς θα επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό μέσα από τη συχνότητα του Star παρουσιάζοντας το τηλεπαιχνίδι Lingo.

«Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Μουτσινά, όχι για το παιχνίδι που θα παρουσιάσει, για άλλα πράγματα. Είναι πολύ χαρούμενος, είναι και στο θέατρο σε αυτή τη φάση, εύχομαι να καταφέρω να τον δω τις επόμενες ημέρες», δήλωσε η Μαίρη Συνατσάκη στις τηλεοπτικές κάμερες, σχολιάζοντας τόσο την επιστροφή του παρουσιαστή.

Η ανακοίνωση του Star

Το Star ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Μουτσινά. Ο κορυφαίος παρουσιαστής επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου LINGO.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την υψηλή αισθητική και την ψυχαγωγική εμπειρία του Star με το εκρηκτικό ταλέντο και τον αυτοσχεδιασμό του Νίκου Μουτσινά. Το LINGO, το πιο γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, βρίσκει στον Νίκο τον ιδανικό οικοδεσπότη: έναν άνθρωπο που επικοινωνεί άμεσα με το κοινό και ξέρει να μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Στο LINGO, κάθε λέξη μετράει και κάθε λέξη κερδίζει. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και ετοιμάζεται να γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του Star!

Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!

Κάθε λέξη μετράει - Κάθε λέξη πληρώνει!



Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!