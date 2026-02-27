Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»

Τι είπε για την τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 22:42 Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 27/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 73.000.000 ευρώ
27.02.26 , 21:15 Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
27.02.26 , 20:22 Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
27.02.26 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
27.02.26 , 19:51 Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες για γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι στην Πάρο.
  • Η Μαίρη Συνατσάκη δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για την κουμπαριά και το προσκλητήριο.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με το τηλεπαιχνίδι Lingo στο Star.
  • Το Lingo είναι ένα γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων που προσελκύει το κοινό.
  • Η συνεργασία Star-Moutzinas συνδυάζει ψυχαγωγία και υψηλή αισθητική.

Ο χρόνος περνά και όλο και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να έχουν προγραμματίσει τον γάμο τους για το ερχόμενο καλοκαίρι στην Πάρο, κρατώντας όλες τις λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι φαίνεται να επιλέγει έναν γάμο προσεκτικά οργανωμένο, ώστε να είναι μια προσωπική και ιδιαίτερη στιγμή για τους ίδιους και τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Τσιμτσιλή για γάμο Οικονομάκου -Τσερέλα: «Έχουν ήδη σταλθεί οι προσκλήσεις»

Ποια θα είναι η κουμπάρα του ζευγαριού; Μήπως η καλή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού, Μαίρη Συνατσάκη;

Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»

Η γνωστή youtuber και επιχειρηματίας ξεκαθάρισε με χιούμορ και ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τίποτα. Όχι δεν έχω κλείσει ακόμα καμία κουμπαριά».

Η επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο Νίκος Μουτσινάς θα επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό μέσα από τη συχνότητα του Star παρουσιάζοντας το τηλεπαιχνίδι Lingo.

Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!

«Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Μουτσινά, όχι για το παιχνίδι που θα παρουσιάσει, για άλλα πράγματα. Είναι πολύ χαρούμενος, είναι και στο θέατρο σε αυτή τη φάση, εύχομαι να καταφέρω να τον δω τις επόμενες ημέρες», δήλωσε η Μαίρη Συνατσάκη στις τηλεοπτικές κάμερες, σχολιάζοντας τόσο την επιστροφή του παρουσιαστή.

Η ανακοίνωση του Star

Το Star ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Μουτσινά. Ο κορυφαίος παρουσιαστής επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου LINGO.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την υψηλή αισθητική και την ψυχαγωγική εμπειρία του Star με το εκρηκτικό ταλέντο και τον αυτοσχεδιασμό του Νίκου Μουτσινά. Το LINGO, το πιο γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, βρίσκει στον Νίκο τον ιδανικό οικοδεσπότη: έναν άνθρωπο που επικοινωνεί άμεσα με το κοινό και ξέρει να μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης.
Στο LINGO, κάθε λέξη μετράει και κάθε λέξη κερδίζει. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και ετοιμάζεται να γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

To LINGO στο Star με τον Νίκο Μουτσινά

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του Star!
Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!
Κάθε λέξη μετράει - Κάθε λέξη πληρώνει!

Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!


Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!
Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.
Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.
Το LINGO  είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top