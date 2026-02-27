67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»

67χρονη γυναίκα ΑμεΑ πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς στο οποίο μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της. Προηγήθηκε η πτώση του συνοδού με το ειδικό κάθισμα που την μετέφερε, κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, η άτυχη γυναίκα έφτασε με νυχτερινή πτήση από την Κεφαλονιά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» . Κατά την αποβίβασή της με τον ειδικό αναβατήρα ο συνοδός της φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε συμπαρασύροντάς την. Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο και γιατρό που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο συνοδός της τραυματίσθηκε ελαφρά. Εκεί η 67χρονη υπέστη ανακοπή και παρά την προσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών επί 40λεπτο για ανάνηψη με ΚΑΡΠΑ, δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν έφερε τραύματα από την πτώση που να δικαιολογούν τη μοιραία κατάληξη και φέρεται να είχε ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ιστορικό υγείας.

Τα ακριβή αίτια πάντως θα διαπιστώσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ εξετάζεται αν το σοκ από την πτώση έπαιξε ρόλο.



