67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»

Γλίστρησε ο συνοδός της και συμπαρέσυρε το ειδικό κάθισμα!

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 67χρονη γυναίκα ΑμεΑ πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από πτώση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
  • Η πτώση συνέβη κατά την αποβίβαση από αεροσκάφος, όταν ο συνοδός της γλίστρησε με το ειδικό κάθισμα.
  • Η γυναίκα έφτασε με νυχτερινή πτήση από Κεφαλονιά και δεν είχε τραύματα από την πτώση.
  • Υπέστη ανακοπή στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης για 40 λεπτά.
  • Θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

67χρονη γυναίκα ΑμεΑ πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς στο οποίο μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της. Προηγήθηκε η πτώση του συνοδού με το ειδικό κάθισμα  που την μετέφερε, κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».   

Συγκεκριμένα, η άτυχη γυναίκα έφτασε με νυχτερινή πτήση από την Κεφαλονιά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» . Κατά την αποβίβασή της με τον ειδικό αναβατήρα ο συνοδός της φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε συμπαρασύροντάς την.  Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο και γιατρό που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο συνοδός της   τραυματίσθηκε ελαφρά. Εκεί η 67χρονη υπέστη ανακοπή και παρά την προσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών επί 40λεπτο για ανάνηψη με ΚΑΡΠΑ, δυστυχώς κατέληξε.    

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν έφερε τραύματα από την πτώση που να δικαιολογούν τη μοιραία κατάληξη και φέρεται να είχε ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ιστορικό υγείας. 

Τα ακριβή αίτια πάντως θα διαπιστώσει η  νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ εξετάζεται αν το σοκ από την πτώση έπαιξε ρόλο.    


 

