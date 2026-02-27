Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

Τον χτύπησε με κυλινδροπίστονο μέσα στο συνεργείο που δούλευαν

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου (27/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Λέρο, 18χρονος σκότωσε τον πατέρα του με σιδερένιο εξάρτημα από κινητήρα, σε οικογενειακή τραγωδία.
  • Ο πατέρας είχε ιστορικό κακοποίησης, με καταγγελίες από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία το 2022.
  • Ο γιος είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθητή του την επιθυμία του για εκδίκηση λόγω της κακοποίησης.
  • Η μητέρα του 18χρονου προσπαθεί να στηρίξει την οικογένεια, έχοντας χάσει τον σύζυγό της και μεγαλώνοντας μόνη δύο ανήλικα παιδιά.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύει σοβαρά θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκλονίζει νέα υπόθεση πατροκτονίας που σημειώθηκε στη Λέρο. Συνελήφθη ένας νέος, μόλις 18 ετών, ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του, πετώντας του στο κεφάλι σιδερένιο εξάρτημα από κινητήρα. Η υπόθεση φαίνεται πως παίρνει άλλη τροπή. Όπως αποκαλύφθηκε, το παιδί ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του. Μάλιστα το 2022 η σύζυγος του τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Αναφορά είχε γίνει και στο Χαμόγελο του Παιδιού. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Λέρος: Βίντεο με την επίθεση πατέρα στον γιο στο συνεργείο - «κολαστήριο»

σκότωσε τον πατέρα του, πετώντας του στο κεφάλι σιδερένιο εξάρτημα από κινητήρα

Ο 18χρονος από τη Λέρο σκότωσε με βαρύ εξάρτημα κινητήρα, συγκεκριμένα κυλινδροπίστονο, τον 50χρονο πατέρα του μέσα στο συνεργείο που εργάζονταν μαζί. Οι συνεχείς καυγάδες πατέρα και γιού κατέληξαν χθες σε οικογενειακή τραγωδία. 

Λέρος: «Εγώ θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε σε μένα και τη μητέρα μου...»

Ο πατέρας προσπάθησε να πετάξει κάτι στο γιο, ο γιος πέταξε κάτι στον πατέρα. Αυτό που πέταξε όμως ήταν και το μοιραίο, τον βρήκε στο κεφάλι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου όπου και εξέπνευσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Ιγνατίδη από το Leros News - Aigaio TV. 

Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Λέρος: «Εγώ θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε σε μένα και τη μητέρα μου...»

Ο Δημήτρης φαίνεται πως μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον και ήταν θέμα χρόνου να φτάσει στο κακό, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθητή του. 

Ο Δημήτρης φαίνεται πως μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον
  
«Ο πατέρας του τον έδερνε. Τον είχε χτυπήσει ακόμα και με σφυρί. Θυμάμαι μου είχε πει: "Εγώ θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε σε εμένα και τη μητέρα μου».  

Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 18χρονου. Έχασε τον σύζυγο της και ο μεγάλος της γιός κινδυνεύει να πάει φυλακή. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει όρθια την οικογένεια, καθώς έχει μεγαλώσει μόνη της τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλίκιας 5 και 10 ετών. Το 2022, όταν ο Δημήτρης ήταν μόλις 14 ετών, είχε καταγγείλει τον σύζυγο της για κακοποιητική συμπεριφορά. Αναφορά εναντίον του είχε γίνει και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

 

Back to Top