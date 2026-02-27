Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες

Το απόγευμα της Παρασκευής 27/2 εκτροχιάστηκε τραμ στην καρδιά του Μιλάνου. Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του δυστυχήματος. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη.

Στο βίντεο φαίνεται το τραμ να στρίβει, επιχειρεί στροφή με ανεξέλεγκτη ταχύτητα και μετά πέφτει πάνω σε άναν τοίχο. Τα τζάμια έσπασαν με εκκωφαντικό θόρυβο. Το βαρύ όχημα ήταν γεμάτο κόσμο.

Ένας ποδηλάτης πέταξε το ποδήλατό του και έφυγε. Άλλοι οδηγοί βγήκαν έντρομοι από τα αυτοκίνητά τους. Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, πιθανότατα παρασύρθηκε κάτω από τους τροχούς του οχήματος. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τις τσακισμένες λαμαρίνες. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς εξετάζεται αν το τραμ κινείτο με ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπτού.