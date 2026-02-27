Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες

Καρφώθηκε σε κτίριο ο συρμός - Βίντεο ντοκουμέντο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 27/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 73.000.000 ευρώ
27.02.26 , 21:15 Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
27.02.26 , 20:22 Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
27.02.26 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
27.02.26 , 19:51 Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
27.02.26 , 19:47 Μερική στήριξη της Κομισιόν στο «My Voice, My choice»
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη (27/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο του Μιλάνου το απόγευμα της 27/2.
  • Ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία, πιθανόν κάτω από τους τροχούς του τραμ.
  • 39 τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση, διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία.
  • Πυροσβέστες απεγκλώβισαν επιβάτες από το τραμ.
  • Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια έχει ξεκινήσει, ελέγχεται η ταχύτητα του τραμ.

Το απόγευμα της Παρασκευής 27/2 εκτροχιάστηκε τραμ στην καρδιά του Μιλάνου. Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του δυστυχήματος. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη.

εκτροχιάστηκε τραμ στην καρδιά του Μιλάνου.

Στο βίντεο φαίνεται το τραμ να στρίβει, επιχειρεί στροφή με ανεξέλεγκτη ταχύτητα και μετά πέφτει πάνω σε άναν τοίχο. Τα τζάμια έσπασαν με εκκωφαντικό θόρυβο. Το βαρύ όχημα ήταν γεμάτο κόσμο.

Ένας ποδηλάτης πέταξε το ποδήλατό του και έφυγε. Άλλοι οδηγοί βγήκαν έντρομοι από τα αυτοκίνητά τους. Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, πιθανότατα παρασύρθηκε κάτω από τους τροχούς του οχήματος. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια στη «σκιά» των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, πιθανότατα παρασύρθηκε κάτω από τους τροχούς του οχήματος.

Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα πάνω στις γραμμές του τραμ

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τις τσακισμένες λαμαρίνες. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς εξετάζεται αν το τραμ κινείτο με ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπτού. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΛΑΝΟ
 |
ΤΡΑΜ
 |
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top