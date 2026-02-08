Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια στη «σκιά» των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Σε εχθρούς της Ιταλίας απέδωσε τα χθεσινοβραδινά (7/2) σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μιλάνο η Πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι. Το ρεπορτάζ είναι του Κωστή Βέιμου.

Τα επεισόδια ξέσπασαν κοντά στο Ολυμπιακό χωριό λίγο πριν το πέρας της ειρηνικής - κατά τα άλλα - διαμαρτυρίας περίπου 5000 νεαρών κατά της διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι ξεκίνησαν επίσημα μόλις προχθές.

Κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα.

Οι δρόμοι της ιταλικής μεγαλούπολης μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι συλλήψεις. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι συνέδεσε τα επεισόδια με το κόψιμο των σιδηροδρομικών καλωδίων που σημειώθηκε χθες κοντά στην Μπολόνια με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην αναχώρηση των τρένων.

