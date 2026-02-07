Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνας: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης

Άναψαν στο Μιλάνο και την Κορτίνα δύο βωμοί με την Ολυμπιακή Φλόγα

Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Λαμπερή έναρξη στο Μιλάνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιταλία σήμανε χθες, Παρασκευή, την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων  Μιλάνο-Κορτίνα με μια εντυπωσιακή και πολύχρωμη τελετή που ανέδειξε την ιστορία, τις τέχνες και τη μόδα της χώρας. Παρ’ όλ΄αυτά, δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα, με τον αντίκτυπο των παγκόσμιων πολιτικών εντάσεων να φαίνεται στις αντιδράσεις του κοινού. 

Ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα κήρυξε επίσημα την έναρξη των Αγώνων στο κεντρικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου, στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς διοργάνωσης που συνδέθηκε ταυτόχρονα με εκδηλώσεις στη συνδιοργανώτρια Κορτίνα ντ’Αμπέτσο, σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 1

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκαν μεταξύ των θεατών στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο για το θέαμα με τίτλο «Armonia» (Αρμονία), το οποίο διήρκεσε τρεισήμισι ώρες.

Ο Βανς, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στην Ευρώπη, αποδοκιμάστηκε από το κοινό όταν η εικόνα του να χαιρετά κρατώντας τη σημαία των ΗΠΑ εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 2

Η ανακοίνωση της ισραηλινής αποστολής προκάλεσε επίσης αποδοκιμασίες στο Μιλάνο, παρά τη δυνατή μουσική υπόκρουση, ενώ στην Κορτίνα ακούστηκαν χειροκροτήματα. Το Ισραήλ συμμετέχει με ομάδα 10 αθλητών στην Ιταλία.

Η πενταμελής ομάδα αθλητών από την Ουκρανία στο Μιλάνο γνώρισε εντυπωσιακή αποθέωση.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 3

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Διπλοί βωμοί σε Μιλάνο και Κορτίνα

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι οι Αγώνες θα πρέπει να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά.

«Ας είναι αυτοί οι Αγώνες μια γιορτή όσων μας ενώνουν - όλων όσων μας κάνουν ανθρώπους».

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 4

«Αυτή είναι η μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων: μας εμπνέουν όλους να γινόμαστε οι καλύτεροι που μπορούμε - μαζί», πρόσθεσε.

Για πρώτη φορά, δύο Ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, άναψαν ταυτόχρονα και θα καίνε καθ’ όλη τη διάρκειά τους - ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Πιάτσα Ντιμπόνα της Κορτίνα.

Ο Αλμπέρτο Τόμπα και η Ντεμπόρα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ, που έχουν κατακτήσει από τρία Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια, άναψαν τον βωμό στο μνημείο του 19ου αιώνα στο Μιλάνο.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 5

Στην Κορτίνα, την τιμή είχε η Σοφία Γκότζια, μία από τις μεγάλες ελπίδες της Ιταλίας για μετάλλια σε αυτούς τους Αγώνες. Το 2018 έγινε η πρώτη Ιταλίδα που κατέκτησε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατάβαση.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε στην τελετή έναρξης

Η Αμερικανίδα ποπ ντίβα Μαράια Κάρεϊ έδωσε το έναυσμα για τη γιορτή.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 6

Η Κάρεϊ ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu», με το διάσημο ρεφρέν «Volare», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το στάδιο.

Ο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω ενός προηχογραφημένου βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος πρόεδρος φαινόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.

Το σόου περιλάμβανε επίσης αφιέρωμα στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 7

Η τελετή ανέδειξε την ποικιλομορφία της ιταλικής ζωής, από το κοσμοπολίτικο Μιλάνο έως τις μικρότερες ορεινές πόλεις των Άλπεων που φιλοξενούν τα αγωνίσματα σε εξωτερικούς χώρους. Οι Αγώνες θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Αθλητές παρέλασαν επίσης στους ορεινούς χώρους του Λιβίνιο και του Πρεντάτσο, σε μια διοργάνωση που εκτείνεται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνας: Σύγχυση στην Κορτίνα

Στην Κορτίνα σημειώθηκε αρχικά κάποια σύγχυση σχετικά με την πρόσβαση.

Η Λορεδάνα Βίντο από την Πάντοβα, ιδιοκτήτρια εξοχικής κατοικίας στην Κορτίνα, εμποδίστηκε στην αρχή της Κόρσο Ιτάλια, του κεντρικού δρόμου της πόλης, και δήλωσε: «Δεν μας είχαν πει ότι όλα θα ήταν κλειστά. Μας είπαν ότι η είσοδος θα ήταν ελεύθερη».

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 8

Ωστόσο, ορισμένοι αθλητές στην Κορτίνα χάρηκαν που μπόρεσαν να ζήσουν ένα κομμάτι της δράσης χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν μέχρι το Μιλάνο, και αναμίχθηκαν μεταξύ τους μετά τις παρελάσεις.

«Θα ήθελα να ήμουν στην πλήρη τελετή; Κάπως ναι. Είμαι χαρούμενος που δεν χρειάστηκε να περάσω 10 ώρες σε λεωφορείο εκείνη τη μέρα; Ναι», είπε ο Όστιν Φλόριαν, μέλος της αμερικανικής ομάδας skeleton.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Στο Μιλάνο 9

Στο υπαίθριο αγώνισμα στο Λιβίνιο, στους πρόποδες των πιστών snowboard και freeski, ένα αραιό πλήθος ντόπιων και τουριστών συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την κύρια Tελετή του Μιλάνου σε οθόνες, ενώ οι αθλητές στη μικρή αλπική πόλη περπατούσαν στο χιόνι, συγχρονισμένοι με τις αποστολές στο Σαν Σίρο.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Διαμαρτυρίες στο Μιλάνο 

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε επίσης σειρά διαμαρτυριών στο Μιλάνο, με περισσότερες προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, ενάντια στην παρουσία αναλυτών από υπηρεσία που υπάγεται στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ότι η αντιπαράθεση είναι αβάσιμη, τονίζοντας ότι προσωπικό της ICE δεν βρίσκεται στους δρόμους κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και ότι μόνο στελέχη της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας εργάζονται στην Ιταλία από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές.

Η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι κανένας πράκτορας της ICE δεν παρείχε ασφάλεια στην ομάδα των ΗΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 |
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
 |
ΜΙΛΑΝΟ
