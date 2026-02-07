Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»

Δύο μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη και παρά τις έρευνες δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του. Ωστόσο ψήγματα ελπίδας και ταυτόχρονα ανησυχία προκαλεί μαρτυρία φίλου του, ο οποίος τον είδε… ενεργό στα social media.

Φίλος του 33χρονου γιατρού, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και είπε πως το περασμένο Σάββατο έλαβε μια ειδοποίηση στο κινητό του ότι ο Αλέξης άρχισε να χρησιμοποιεί τα Threads του Instagram.

«Παρά το σοκ μου, πρόλαβα να κάνω screenshot και σας έστειλα τη φωτογραφία. Μπαίνοντας στο προφίλ του, έδειχνε ότι ήταν ενεργός μόλις δέκα λεπτά πριν. Όλο αυτό με αναστάτωσε βαθιά. Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί; Για να σβήσει στοιχεία; Τι ακριβώς συμβαίνει;» αναρωτήθηκε χωρίς να κρύβει την ανησυχία του.

«Αν κάποιος χρησιμοποιεί το προφίλ του ή αν, απίστευτο όσο κι αν ακούγεται, είναι ο ίδιος, τότε μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως έχει πρόσβαση η Αστυνομία; Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν μπορεί να διαπιστώσει τι συμβαίνει; Μετά από όλα αυτά, το μυαλό μου πηγαίνει όλο και περισσότερο στο κακό σενάριο. Ότι κάποιος του έχει κάνει κακό. Πού ακριβώς πήγε; Μήπως βάλανε εκεί το αυτοκίνητο σκοπίμως για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο;» συνέχισε ο φίλος του αγνοούμενου γιατρού.

Την «παρουσία» του Αλέξη Τσικόπουλου στα social media επιβεβαίωσε και μια συνάδελφός του, η οποία έλαβε την ίδια ειδοποίηση με τον φίλο του.

«Μου ήρθε ειδοποίηση στο Instagram και στο Facebook, καθώς το Threads συνδέεται μέσω αυτών, ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί. Είναι σαν κάποιος να μπήκε στον λογαριασμό του και να το ενεργοποίησε. Το συζήτησα και με μία ακόμη φίλη μας, που ήμασταν και οι τρεις μαζί στο νοσοκομείο ως συνειδικευόμενοι. Παραξενεύτηκε κι εκείνη», είπε και περιέγραψε τη σχέση που είχε με τον 33χρονο.

«Όταν δουλεύεις με κάποιον σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε χειρουργική ειδικότητα, δένεσαι. Γίνεσαι οικογένεια. Περάσαμε αμέτρητες ώρες μαζί. Αναρωτηθήκαμε με την άλλη κοπέλα μήπως κάποιος άνοιξε το κινητό του. Αλλά και πάλι, πώς βρέθηκε κατευθείαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο», είπε.

Η ίδια δε γνώριζε ότι στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί για λίγες ώρες, ούτε αν τώρα η εξαφάνισή του έγινε με τη θέλησή του.

«Όσα ακούγονται τώρα δεν τα ήξερε κανείς μας, ούτε ακόμα και άτομα που ήταν πιο κοντά του… Για όλα τον θεωρώ ικανό. Ακόμη και για αυτό», είπε.

Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Ο χωρισμός και η απογοήτευση

Ο φίλος του αγνοούμενου γιατρού αποκάλυψε την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και στοιχεία του χαρακτήρα του και ότι μια μέρα πριν εξαφανιστεί είχε επικοινωνήσει με την ξαδέλφη του, με την οποία ήταν πολύ καλοί φίλοι.

«Τον Αλέξη τον ξέρω από το 2017. Τον γνώρισα μέσω της ξαδέλφης μου, που είναι κολλητή του φίλη. Δούλευαν μαζί στο Κέντρο Υγείας της Σκιάθου. Αυτό το παιδί ήταν διαμάντι, από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Μια μέρα πριν εξαφανιστεί, είχε μιλήσει με την ξαδέλφη μου. Την ρωτούσε τι θα κάνει τα Χριστούγεννα. Της είπε ότι είναι καλά, αλλά ότι το μυαλό του είχε γίνει “σούπα” από το διάβασμα», είπε.

Αναφερόμενος σε συνάντηση που είχαν μετά τον χωρισμό του, είπε ότι τότε διαπίστωσε πόσο τον είχε επηρεάσει.

«Μου είχε μεταφέρει ότι ήταν στεναχωρημένος. Είχε χωρίσει από τη σχέση του. Ήταν μαζί περίπου οκτώ μήνες και εκείνη σπούδαζε, ήταν τελειόφοιτη, στην Πάτρα. Για την κοπέλα ο Αλέξης μιλούσε πάντα με σεβασμό, αλλά από τότε δεν ξέρω αν έκανε κάποια άλλη σοβαρή σχέση. Μιλούσε μόνο για εφήμερες γνωριμίες. Το καλοκαίρι, ξέρω ότι είχε πάει στη Γαύδο με δύο κοπέλες και είχε περάσει πολύ όμορφα. Ήταν άνθρωπος ήσυχος. Δεν θα έκανε ποτέ κακό στον εαυτό του», τόνισε.

Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Τι λένε οι γείτονές του

Στην εκπομπή μίλησαν και γείτονες του γιατρού, περιγράφοντάς τον ως έναν ήσυχο άνθρωπο που δεν είχε πολλές επαφές με τη γειτονιά.

«Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος. Πάντα μόνος του, δεν έβλεπα ποτέ να έχει κάποιον μαζί του. Δεν χαιρετούσε, προχωρούσε, έμπαινε μέσα στο σπίτι του και έφευγε», είπε μια γειτόνισσα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «Τούνελ», άλλη γειτόνισσα του αγνοούμενου γιατρού περιγράφει έναν άνθρωπο ήρεμο, μοναχικό, αλλά δραστήριο.

«Χάσαμε τον Αλέξη από δω ξαφνικά, δεν θεωρώ ότι ήταν και άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό του. Πήγαινε στο γυμναστήριό του κάθε απόγευμα, όλο το καλοκαίρι πήγαινε στη θάλασσα, ήταν λίγο μοναχικός αλλά έκανε πράγματα για τον εαυτό του. Στην αρχή που ήρθε στη γειτονιά ερχόταν μία κοπέλα για ένα διάστημα και τον επισκεπτόταν. Στη συνέχεια δεν ξανά είδαμε κάποιο άτομο», είπε.

Θυμήθηκε τέλος ότι πέρσι είχε χαθεί ξανά για μια δυο μέρες, αλλά τον βρήκαν οι δικοί του άνθρωποι.

«Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, δεν είχε πάει πάλι στην εφημερία του, αλλά τελικά τον βρήκαν», είπε.