Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες

Η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, από ομάδες εθελοντών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον νεαρό γιατρό, όμως μια νέα πληροφορίες, η οποία χαρακτηρίζεται ως «σοβαρή» αναπτέρωσε τις ελπίδες και το ηθικό τόσο της μητέρας, όσο και των ανθρώπων που συμμετέχουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με τον ΟΦΚΑΘ οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, βάσει της μαρτυρίας αυτής, με την ελπίδα να εντοπιστεί ζωντανός ο 33χρονος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη.

Η φωτογραφία του γιατρού που αγνοείται στην Κρήτη που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του AI και δείχνει πώς πιθανόν να μοιάζει σήμερα ο 33χρονος

Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».

Χθες, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο χωριό Πεμόνια, στους πρόποδες των Λευκών Όρεων, με τις ομάδες διάσωσης να προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη μαρτυρία κατοίκου, σύμφωνα με τον οποίο είδε τον 33χρονο γιατρό να κινείται πεζός στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στη συνέχεια να κατευθύνεται σε αγροτική τοποθεσία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, Χρήστο Ράμο, οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή κι αν υπάρξει κάποιο νέο θα παραταθούν.

Διαφορετικά θα διακοπούν και η υπόθεση θα πάει αλλού.

Χθες, οι ομάδες έφτασαν μέχρι τις Καλύβες, ψάχνοντας κυρίως σε ρέματα και σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου είναι δύσκολο να φτάσουν πεζοί διασώστες.

Οι έρευνες της περασμένης Πέμπτης, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου κοντά στο νεκροταφείο του Φρε δεν οδήγησαν σε οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση και την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών.

Η περιοχή έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, δύσκολο ανάγλυφο και πλούσια βλάστηση, που δε βοηθούν στις έρευνες.

Κοντά στα μέλη το ΟΦΚΑΘ, που πραγματοποιούν τις έρευνες βρίσκεται και η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, περιμένοντας με αγωνία ένα νέο στοιχείο για την τύχη του παιδιού της.

Η κ. Τσικοπούλου εύχεται και ελπίζει ο 33χρονος γιος της να βρίσκεται στην περιοχή, τονίζοντας ότι αυτό που θέλει είναι να βρεθεί «σε όποια κατάσταση, και να δοθεί τέλος στην αγωνία που ζουν τις τελευταίες 40 μέρες».

Συνάδελφοι και φίλοι του 33χρονου γιατρού, μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο κι επιστήμονα, ιδιαίτερα αγαπητό, ο οποίος ξεχώριζε για την ανθρώπινη αντιμετώπιση προς τους ασθενείς του και τον περιποιητικό τρόπο που τους πλησίαζε.

Η τελευταία επικοινωνία που είχε ο 33χρονος ήταν λίγο πριν εξαφανιστεί με τον πατέρα του, στον οποίο τηλεφώνησε και του ζήτησε να μεταβεί στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη, καθώς χρειαζόταν κάποιον κοντά του.

Ο πατέρας του, τού πρότεινε να κάνει μια βόλτα μέχρι να φτάσει στο νησί με την πρώτη πτήση, όμως όταν πήγε εκεί δεν τον βρήκε πουθενά με αποτέλεσμα να αναφέρει την εξαφάνισή του στις αρχές.

Από τότε η τύχη του αγνοείται, με την αγωνία των δικών του ανθρώπων να είναι βασανιστική.