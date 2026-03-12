Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του/ Happy Day

Ο Σάκης Ρουβάς έχει μια δυναμική παρουσία πλέον και στο TikTok.

Στο τελευταίο του βίντεο, αποκάλυψε τα πέντε άκυρα πράγματα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό του.

Καθισμένος στη θέση του οδηγού, ακούγεται να λέει:

«Μου ζητήσατε να σας δείξω πέντε άκυρα πράγματα που έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν,

Γυαλιά Ένα κατσαβίδι Καραμέλες για τον λαιμό Χρώματα (ξυλομπογιές), γιατί έχω και παιδιά και ζωγραφίζουν μέσα στο αυτοκίνητο συνέχεια Κι ένα γλυπτό της κόρης μου πήλινο. Νομίζω ότι το έχει κάνει στο σχολείο αυτό. Γοργόνα με ποντικάκι μαζί – θα σε γελάσω- δεν ξέρω τι είναι»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών. Με την Κάτια Ζυγούλη είναι ζευγάρι εδώ και 23 χρόνια. Η μεγαλύτερή τους κόρη, η Αναστασία είναι σήμερα 17 ετών, ο Αλέξανδρος είναι 14 ετών, η Αριάδνη είναι 13 ετών και ο Απόλλωνας θα γίνει 10 ετών τον ερχόμενο Απρίλιο.

Τη φετινή σεζόν ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Έναστρον. «Ήταν ιδέα της Νατάσας Θεοδωρίδου να συνεργαστούμε φέτος», είχε αποκαλύψει ο Σάκης Ρουβάς, πριν την πρεμιέρα τους.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε δε, ότι δε βγαίνουν μαζί για φαγητό, καθώς ο Σάκης Ρουβάς δεν τρώει το βράδυ. «Δεν τρώω το βράδυ, δε μ' αρέσει. Μετά τις 20:00, 19:00, 18:00, 17:00... εξαρτάται», είχε παραδεχτεί ο ίδιος.