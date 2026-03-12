Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του                      

Ο Σάκης Ρουβάς έχει μια δυναμική παρουσία πλέον και στο TikTok.
Στο τελευταίο του βίντεο, αποκάλυψε τα πέντε άκυρα πράγματα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό του.
@sakisrouvas Αυτά είναι τα 5 άκυρα πράγματα που έχω μέσα στο αυτοκίνητο! Γράψτε μου στα σχόλια το 1 πράγμα που δεν λείπει ποτέ από το δικό σας. @volkswagengreece #volkswagengreece #idbuzz #sakisrouvas #volkswagen ♬ original sound - Sakis Rouvas
Καθισμένος στη θέση του οδηγού, ακούγεται να λέει:
«Μου ζητήσατε να σας δείξω πέντε άκυρα πράγματα που έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν,
- Γυαλιά
- Ένα κατσαβίδι
- Καραμέλες για τον λαιμό
- Χρώματα (ξυλομπογιές), γιατί έχω και παιδιά και ζωγραφίζουν μέσα στο αυτοκίνητο συνέχεια
- Κι ένα γλυπτό της κόρης μου πήλινο. Νομίζω ότι το έχει κάνει στο σχολείο αυτό. Γοργόνα με ποντικάκι μαζί – θα σε γελάσω- δεν ξέρω τι είναι»
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών. Με την Κάτια Ζυγούλη είναι ζευγάρι εδώ και 23 χρόνια. Η μεγαλύτερή τους κόρη, η Αναστασία είναι σήμερα 17 ετών, ο Αλέξανδρος είναι 14 ετών, η Αριάδνη είναι 13 ετών και ο Απόλλωνας θα γίνει 10 ετών τον ερχόμενο Απρίλιο.
Τη φετινή σεζόν ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Έναστρον. «Ήταν ιδέα της Νατάσας Θεοδωρίδου να συνεργαστούμε φέτος», είχε αποκαλύψει ο Σάκης Ρουβάς, πριν την πρεμιέρα τους.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε δε, ότι δε βγαίνουν μαζί για φαγητό, καθώς ο Σάκης Ρουβάς δεν τρώει το βράδυ. «Δεν τρώω το βράδυ, δε μ' αρέσει. Μετά τις 20:00, 19:00, 18:00, 17:00... εξαρτάται», είχε παραδεχτεί ο ίδιος.