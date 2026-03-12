Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του

Από κατσαβίδι μέχρι ξυλομπογιές κι ένα γλυπτό της κόρης του

Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε πέντε άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του: γυαλιά, κατσαβίδι, καραμέλες, χρώματα και ένα πήλινο γλυπτό της κόρης του.
  • Είναι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών με την Κάτια Ζυγούλη, με την οποία είναι ζευγάρι 23 χρόνια.
  • Η μεγαλύτερη κόρη τους είναι 17 ετών, ενώ ο μικρότερος γιος θα γίνει 10 τον Απρίλιο.
  • Φέτος εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Έναστρον, συνεργασία που ήταν ιδέα της Θεοδωρίδου.
  • Ο Σάκης Ρουβάς δεν τρώει το βράδυ, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του.

Ο Σάκης Ρουβάς έχει μια δυναμική παρουσία πλέον και στο TikTok.

Στο τελευταίο του βίντεο, αποκάλυψε τα πέντε άκυρα πράγματα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό του. 

@sakisrouvas Αυτά είναι τα 5 άκυρα πράγματα που έχω μέσα στο αυτοκίνητο! Γράψτε μου στα σχόλια το 1 πράγμα που δεν λείπει ποτέ από το δικό σας. @volkswagengreece #volkswagengreece #idbuzz #sakisrouvas #volkswagen ♬ original sound - Sakis Rouvas

Καθισμένος στη θέση του οδηγού, ακούγεται να λέει:

«Μου ζητήσατε να σας δείξω πέντε άκυρα πράγματα που έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, 

  1. Γυαλιά 
  2. Ένα κατσαβίδι 

    Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του                      

  3. Καραμέλες για τον λαιμό
  4. Χρώματα (ξυλομπογιές), γιατί έχω και παιδιά και ζωγραφίζουν μέσα στο αυτοκίνητο συνέχεια 

    Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του

  5. Κι ένα γλυπτό της κόρης μου πήλινο. Νομίζω ότι το έχει κάνει στο σχολείο αυτό. Γοργόνα με ποντικάκι μαζί – θα σε γελάσω- δεν ξέρω τι είναι» 

    Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών. Με την Κάτια Ζυγούλη είναι ζευγάρι εδώ και 23 χρόνια. Η μεγαλύτερή τους κόρη, η Αναστασία είναι σήμερα 17 ετών, ο Αλέξανδρος είναι 14 ετών, η Αριάδνη είναι 13 ετών και ο Απόλλωνας θα γίνει 10 ετών τον ερχόμενο Απρίλιο.

Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους

 Τη φετινή σεζόν ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Έναστρον. «Ήταν ιδέα της Νατάσας Θεοδωρίδου να συνεργαστούμε φέτος», είχε αποκαλύψει ο Σάκης Ρουβάς, πριν την πρεμιέρα τους.

Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε δε, ότι δε βγαίνουν μαζί για φαγητό, καθώς ο Σάκης Ρουβάς δεν τρώει το βράδυ. «Δεν τρώω το βράδυ, δε μ' αρέσει. Μετά τις 20:00, 19:00, 18:00, 17:00... εξαρτάται», είχε παραδεχτεί ο ίδιος.

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 |
TIKTOK
