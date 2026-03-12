Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»

Όσα είπε η ηθοποιός στο Star.gr με αφορμή την παράσταση Επικίνδυνος οίκτος

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε τη συνέντευξη της Βίκυς Μαραγκάκη στο Star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Μαραγκάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Επικίνδυνος οίκτος" του Stefan Zweig στο θέατρο Χώρος.
  • Η ηθοποιός μιλάει για την εμπειρία της στην ταινία "Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι", χαρακτηρίζοντάς την συναρπαστική.
  • Η Μαραγκάκη αναφέρεται στην προφητική φύση του έργου σε σχέση με την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση.
  • Η συνεργασία της με την Κερασία Σαμαρά είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς εκτιμά τη σκηνοθετική της ματιά.
  • Η παράσταση θα διαρκέσει από 11 έως 26 Μαρτίου, με συγκεκριμένες ημέρες και ώρες παραστάσεων.

Ναι, ναι, ναι... είμαι από αυτούς που τη θυμούνται να παρουσιάζει μουσικές εκπομπές στο Mega στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης και τα (πολύ) πρώτα δικά της βήματα!

Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»

Το ταλέντο της στην υποκριτική, της επεφύλαξε στη συνέχεια μία πολύ όμορφη πορεία, με τη Βίκυ Μαραγκάκη να κρατάει όλα αυτά τα χρόνια ένα ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, όπως φαίνεται να ταιριάζει στον χαρακτήρα της. Πολύ γλυκιά κι όμορφη, είχα τη χαρά να την έχω μπροστά μου για αυτήν τη συνέντευξη και λίγες ημέρες αργότερα να τη δω στη σκηνή του θεάτρου Χώρος, να υποδύεται την «Ιλόνα» στην παράσταση Επικίνδυνος οίκτος.

Βίκυ Μαραγκάκη: Σκηνή από την ταινία Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι

Βίκυ Μαραγκάκη: Σκηνή από την ταινία Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι

Ούσα μία από τις λίγες ηθοποιούς Ελληνίδες που έχουν συμμετάσχει σε ξένες παραγωγές, δε γινόταν να μην τη ρωτήσω πώς ήταν η εμπειρία της στην ταινία Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά το 2000: «Ήταν συναρπαστική. Συναρπαστική για όλους μας. Μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, μετά από χρόνια στη χώρα μας ξανά, με τέτοιους μεγάλους χολιγουντιανούς αστέρες, όπως ο Nicolas Cage, η Penélope Cruz, ο Christian Bale, πολλοί... μεγάλο γεγονός για την πατρίδα μας, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες ηθοποιούς που πήραμε μέρος».

«Πιο γνωστή έγινα στα zeroes. Δηλαδή από το '99-2000, που βγήκε Το Κλειδί και Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι. Πιο πριν ως έφηβη είχα κάνει παρουσίαση σε νεανικές μουσικές εκπομπές», μου σχολίασε γελώντας για το αν κρατάει μια απόσταση από τα φώτα, από τότε που έγινε αναγνωρίσιμη.

Η Βίκυ Μαραγκάκη είναι η «Ιλόνα» στην παράσταση Επικίνδυνος οίκτος

Η Βίκυ Μαραγκάκη είναι η «Ιλόνα» στην παράσταση Επικίνδυνος οίκτος

Η Βίκυ μου μίλησε και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τον ρόλο της «Ιλόνας» στον Επικίνδυνο οίκτο: «Είναι ένα έργο που γράφτηκε στα τέλη του '38, εκδόθηκε το 1939, λίγο πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αφηγείται μία ιστορία που διαδραματίζεται το 1914. Λίγο πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο...  Εγώ κάνω την Ιλόνα, η οποία είναι ανιψιά ενός πολύ πλούσιου, τοπικού άρχοντα κι εξαδέλφη μίας κοπέλας που είναι σχεδόν παράλυτη. Μένω στο σπίτι μαζί τους, για να κρατάω συντροφιά και να φροντίζω την εξαδέλφη μου. Κι από ανάγκη οικονομική, γιατί ο θείος έχει υποσχεθεί να με προικίσει. Είμαι αρραβωνιασμένη κι έχει υποσχεθεί να με προικίσει».

Η Βίκυ Μαραγκάκη με την Κερασία Σαμαρά

Η Βίκυ Μαραγκάκη με την Κερασία Σαμαρά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πώς είναι η συνεργασία της με την Κερασία Σαμαρά που έχει διασκευάσει και σκηνοθετήσει την παράσταση; «Είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί η Κερασία, ούσα ηθοποιός κι αυτή, αγαπάει πάρα πολύ τους ηθοποιούς, νοιάζεται, τους προστατεύει και ξέρει τον τρόπο να καθοδηγήσει. Και μ' αρέσει η ματιά της. Η σκηνοθετική ματιά της, πέρα απ' το ότι την εκτιμώ πάρα πολύ ως συνάδελφο. Γνωριστήκαμε άλλωστε σε ένα έργο, στους Δαιμονισμένους του Ντοστογιέφσκι, που μοιραζόμασταν και το ίδιο καμαρίνι. Και παίζαμε μαζί».

Δε γινόταν να μην τη ρωτήσω για τη... διαβολική συγκυρία του έργου, σε σχέση με την εμπόλεμη κατάσταση του σήμερα. «Είναι κάπως προφητικό το πώς ήταν και τότε το έργο στην εποχή του, στην εποχή που γράφτηκε. Κι υπάρχει ένας πολύ έντονος παραλληλισμός... υπάρχει μια αμηχανία στην Ευρώπη, μια ενδοτικότητα, ένας εφησυχασμός, μια άμβλυνση των γεγονότων. Οι πολίτες απ' τον καναπέ τους τα βλέπουν κι επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όλα αυτά τα δυσάρεστα, λέμε "εντάξει, τα ξεχνάμε στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο". Κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα νομίζω».

Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»

«Δεν ανησυχούμε όλοι; Ότι τα πράγματα είναι πολύ σκοτεινά; Είναι σαν να ακούμε θηρίο να βρυχάται από μακριά, και στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας», απάντησε σε σχέση με την ανησυχία που έχει με την κατάσταση αυτή.

Όσον αφορά στο γεγονός ότι δεν τη βλέπουμε συχνά σε κάποια τηλεοπτική παραγωγή, είπε γελώντας: «Πέρυσι ήμουν στη Διάφανη Αγάπη. Δε γίνεται κάτι εσκεμμένα, κάτι επίτηδες. Ε... να, ορίστε, εδώ είμαστε κύριοί μου, προτείνετέ μου συνεργασίες!».

Η Βίκυ Μαραγκάκη με τον θίασο της παράστασης Επικίνδυνος οίκτο

Η Βίκυ Μαραγκάκη με τον θίασο της παράστασης Επικίνδυνος οίκτος

Η Βίκυ Μαραγκάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση Επικίνδυνος οίκτος του Stefan Zweig στο θέατρο Χώρος (Πραβίου 6-8, Βοτανικός), σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία της Κερασίας Σαμαρά. Μαζί της ο Κώστας Αρζόγλου, η Χίλντα Ηλιοπούλου, ο Βασίλης Μήλιος, ο Χάρης Παπαδόπουλος, η Κερασία Σαμαρά κι η Μαρία Φραγγεδάκη. Επί σκηνής συνθέτει και παίζει, ο Τάκης Μπαρμπέρης.

Από Τετάρτη 11 Μαρτίου έως Κυριακή 15 Μαρτίου κι από Τρίτη 17 Μαρτίου έως Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Μέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00, Τετάρτη και Κυριακή στις 20.00.

Διάρκεια: 2 ώρες (με διάλειμμα 10’)

