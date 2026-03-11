Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα στον Αστέρα Βουλιαγμένης να απολαμβάνουν τη ρομαντική βόλτα τους.

Η Μαρία Αντωνά ήταν άκρως εντυπωσιακή φορώντας μίνι φούστα και leather μπότες. Η παρουσιάστρια έχει καλλίγραμμα πόδια και αγαπά τις κοντές φούστες.

Η ίδια δε χάνει ποτέ τη γυμναστική της και μάλιστα, τελευταία, έχει κάνει και τον αγαπημένο της «γυμναστηριακό», αφού έχουν ξεκινήσει μαζί προπόνηση σε γυμναστήριο κοντά στο σπίτι τους, στα Νότια Προάστια.

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά μετρούν σχεδόν δυο χρόνια μαζί και πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους. Ωστόσο, αποφεύγουν τις κοσμικές εκδηλώσεις και τις δηλώσεις στις κάμερες, καθώς θέλουν να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά στα προσωπικά τους.