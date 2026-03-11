Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Τα καλλίγραμμα πόδια της Μαρίας Αντωνά έκλεψαν τα βλέμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 13:00 Κι όμως... ο Ιππότης της Ασφάλτου «αναστατώνει» το Cash or Trash!
11.03.26 , 12:04 Nissan X-Trail: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
11.03.26 , 11:57 Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην του, όταν αρνήθηκε να τα ξανά βρουν
11.03.26 , 11:57 Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε... Super Mario για το βιντεοκλίπ του Ferto!
11.03.26 , 11:56 Πώς είναι σήμερα τα male top models που μεσουρανούσαν στην Ελλάδα των 90's
11.03.26 , 11:31 Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου
11.03.26 , 11:29 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
11.03.26 , 11:22 Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας
11.03.26 , 11:18 Γιώργος Μαρίνος: Η «Μέδουσα», οι «τσαούσες» και η σάτιρα
11.03.26 , 11:10 Θες να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου; Δες μερικά tips
11.03.26 , 11:10 ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»
11.03.26 , 11:02 Αθηναΐς Νέγκα: Όσα είπε για το «σκληρό» πρόσωπο της τηλεόρασης
11.03.26 , 10:59 Nόμισμα 2.000 ετών χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου!
11.03.26 , 10:39 Το καμαρίνι της Εθνικής μας Αλίκης στον Πειραιά
11.03.26 , 10:32 Χριστίνα Βραχάλη: Το σχόλιο για το ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Λιάγκας - Αντωνά: Βόλτα Για Δύο Στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά εντοπίστηκαν σε ρομαντική βόλτα στον Αστέρα Βουλιαγμένης.
  • Η Μαρία Αντωνά φορούσε μίνι φούστα και leather μπότες, δείχνοντας εντυπωσιακή.
  • Το ζευγάρι γυμνάζεται μαζί σε γυμναστήριο κοντά στο σπίτι τους στα Νότια Προάστια.
  • Μετρούν σχεδόν δύο χρόνια σχέσης και δεν κρύβουν τη σχέση τους, αλλά αποφεύγουν τις κοσμικές εκδηλώσεις.
  • Θέλουν να διατηρούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά στα προσωπικά τους.

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα στον Αστέρα Βουλιαγμένης να απολαμβάνουν τη ρομαντική βόλτα τους.

Η Μαρία Αντωνά ήταν άκρως εντυπωσιακή φορώντας μίνι φούστα και leather μπότες. Η παρουσιάστρια έχει καλλίγραμμα πόδια και αγαπά τις κοντές φούστες.

λιαγκας

Τα καλλίγραμμα πόδια της Μαρίας Αντωνά έκλεψαν τα βλέμματα/  ΝDP

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά/ NDP

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στον Αστέρα Βουλιαγμένης/ NDP

Η ίδια δε χάνει ποτέ τη γυμναστική της και μάλιστα, τελευταία, έχει κάνει και τον αγαπημένο της «γυμναστηριακό»,  αφού έχουν ξεκινήσει μαζί προπόνηση σε γυμναστήριο κοντά στο σπίτι τους, στα Νότια Προάστια.

ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΑ

ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΑ

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά μετρούν σχεδόν δυο χρόνια μαζί και πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους. Ωστόσο, αποφεύγουν τις κοσμικές εκδηλώσεις και τις δηλώσεις στις κάμερες, καθώς θέλουν να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά στα προσωπικά τους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top