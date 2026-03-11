Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε... Super Mario για το βιντεοκλίπ του Ferto!

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί της Τετάρτης το επίσημο βιντεοκλίπ του τραγουδιού Ferto, με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο νεαρός τραγουδιστής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Πρωίαν σε Είδον μιλώντας για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία πoυ βιώνει, τα όνειρα που έκανε για τη μουσική και τις προετοιμασίες που κάνει με την ομάδα του για τη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

«Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο, να πηγαίνω σούπερ μάρκετ και να έρχονται να μου μιλάνε και να μου ζητάνε φωτογραφίες. Όλο αυτό τώρα είναι στα πάνω του, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα “κατακάτσει” αλλά το απολαμβάνω. Είναι πολύ σημαντικό να σου στέλνουν παιδιά μηνύματα και να σου λένε ότι μέσα από το τραγούδι σου βρίσκουν κομμάτια του εαυτού τους», δήλωσε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

«Η μητέρα μου έγινε… σταρ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε στον Εθνικό Τελικό από τη Χάγη, όπου δουλεύει, για να με δει μαζί με την αδερφή μου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλες τις μαμάδες, να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους έτσι όπως είναι. Η οικογένειά της είναι παλιννοστούντες από τον Πόντο. Ήρθε μόνη της από τη Γεωργία, είναι survivor και τα έχει καταφέρει. Μου έμαθε να μην τα παρατάω», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

Τη σκηνοθεσία του video clip υπογράφει ο Jim Georgantis. Πρόκειται για μία παραγωγή γεμάτη ειδικά εφέ και γεμάτη από στοιχεία video game, όπου ο Ακύλας γίνεται ένας άλλος… Super Mario.

Δείτε το κλιπ του Ferto

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα και το Ferto διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό, όπου ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο Α’ Μισό την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας ένα από τα δέκα «χρυσά εισιτήρια» για τον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης.