Πώς είναι σήμερα τα male top models που μεσουρανούσαν στην Ελλάδα των 90's

Γοητευτικοί, αρρενωποί, ελληνικά ανδρικά πρότυπα που είχαν ταυτιστεί με το «κλασικού» κάλλους και μεσουρανούσαν στις πασαρέλες τη δεκαετία του '90, διαγράφοντας μία αξιοσημείωτη καριέρα στον χώρο της μόδας.

Αυτά είναι τα male top models της Ελλάδας που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να διαπρέψουν εντός και εκτός της χώρας τη δεκαετία του '90.

Ο Μάνος Πανταζής ήταν ένα από τα μοντέλα που άφησε εποχή για την ανδρική γοητεία και ομορφιά του, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους σχεδιαστές περπατώτας σε πασαρέλες και κάνοντας φωτογραφίσεις για γνωστά περιοδικά, καθώς και διαφημίσεις. Όπως έχει πει για εκείνη την περίοδο σε συνέντευξή του: «Δουλέψαμε πάρα πολύ στο μόντελινγκ, ήταν το βασικό μου επάγγελμα. Αν αποφάσιζα να ασχοληθώ περαιτέρω με αυτό, θα έπρεπε να ζω στο εξωτερικό, να ταξιδεύω πολύ. Η οικογένεια ήταν, όμως, ο πρωταρχικός μου σκοπός. Έχω ανεξίτηλες εμπειρίες από συνεργασίες με Βερσάτσε, Φερέ, Γκαρτιέ, Γκοτιέ, Αρμάνι».

Σήμερα, είναι 52 χρόνων, ασχολείται επιχειρηματικά με τον χώρο της εστίασης και είναι παντρεμένος με την εκλεκτή της καρδιάς του, Αργυρώ Παντελεάκη, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Άννα και την Εύα, στις οποίες τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία.



Φώτης Γιαννιώτης

Eκανε τις γυναίκες να παραμιλούν στο πέρασμά του... Ο Φώτης Γιαννιώτης με το αισθησιακό βλέμμα και το καλογυμνασμένο σώμα, πρωταγωνιστούσε τη χρυσή δεκαετία του μόντελινγκ και υπήρχε σε κάθε περιοδικό μόδας. Ήταν ένα από τα πιο καλοπληρωμένα της, καθώς και πολύ καλός φίλος με τον Μάνο Πανταζή, όπου οι δυο τους ήταν περιζήτητοι σε catwalks και φωτογραφίσεις.

Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν σε συνέντευξή του ο Φώτης Γιαννιώτης για τα χρήματα που έπαιρνε για να κάνει παρασέλα: «Ένα μοντέλο όπως εγώ, μπορεί να έπαιρνε και 3.000 ευρώ για να περπατήσει στην πασαρέλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει modeling σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που αυτοβαφτίζεται στο facebook μοντέλο. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σχεδιαστές που να κλέβουν την παράσταση και να γίνονται πολύ μεγάλες δουλειές».

Ενώ για το πώς ξεκίνησε το μόντελινγκ, είχε πει ότι: «Ξεκίνησα το μόντελινγκ εντελώς τυχαία. Εκείνη την εποχή έπαιζα μπάσκετ σε μία ομάδα. Έτυχε εκείνο τον μήνα και μας είχαν απλήρωτους από την ομάδα. Και λέω δεν πάω να δω τι γίνεται να συμπληρώσω λίγο το εισόδημα; Εκείνη την ημέρα έκανε κάστινγκ ο Βασίλειος Κωστέτσος και είχε φέρει την Κλόντια Σίφερ και η πρώτη μου δουλειά ήταν αυτή, κάναμε πασαρέλα μαζί».

Από τις αρχές του 2000 αποφάσισε να αποχωρίσει από τον χώρο της μόδας και έκτοτε ασχολείται με επιχειρήσεις.

Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1975 στην Αθήνα και τη δεκαετία 1995-2005 συμμετείχε σε μεγάλες επιδείξεις μόδας και πασαρέλες. Εργάστηκε ως κεντρικό πρόσωπο σε καμπάνιες μεγάλων εταιριών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ύστερα από μια δεκαετία ενασχόλησής του με το μόντελινγκ, ο Γιάννης Σπαλιάρας έκανε τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός στην τηλεόραση, όπου και συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

Σήμερα είναι 50 χρόνων και συζεί με τη σύντροφό του, Αγεγλική. Πρόσφατα, μάλιστα, διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από τη σύντροφό του, λέγοντας πως παραμένουν μαζί και ερωτευμένοι. «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Μένουμε μαζί, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Όσο περνάει ο καιρός και είμαστε μαζί και βλέπουμε ότι συμβιώνουμε όμορφα σκεφτόμαστε και την οικογένεια».

Ενώ για την πρόσφατη συμμετοχή του σε μία χολιγουντιανή ταινία που έγινε στη χώρα μας, αποκάλυψε ότι: «Πριν λίγους μήνες συμμετείχα σε μια χολιγουντιανή ταινία που έγινε στη χώρα μας και ανυπομονώ γιατί είναι πρώτη μου διεθνής ταινία, να δω το πρόσωπό μου στη μεγάλη οθόνη. Στην παραγωγή ήταν ο Greg Kinnear, ήταν ο συμπρωταγωνιστής του Τζακ Νίκολσον στην κωμωδία “Καλύτερα δε γίνεται”. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με προσέγγισε συμβουλευτικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το ότι ήρθε να με βοηθήσει σε μία σκηνή. Μπράβο του, ήταν πολύ γλυκός, ήταν πολύ κοντά μας».

Στα τέλη της δεκαετίας του '90 ξεκίνησε τη καριέρα του στο modeling, δουλεύοντας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μία από τις πιο γνωστές του συνεργασίες ήταν με τον Giorgio Armani. Ακόμη έχει φωτογραφηθεί για πολλά περιοδικά, ενώ έχει περπατήσει και σε αρκετές πασαρέλες σχεδιαστών.

Έκτοτε ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις και ως τηλεοπτικός παρουσιαστής και ως ηθοποιός συμμετέχοντας σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις.

To 2024 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του και επί 8 χρόνια σύντροφό του, Βιβή Κωστοπούλου. Η όμορφη αρχιτέκτονας είναι μαμά δύο παιδιών από τον πρώτο της γάμο. Ο Αλέξανδρος Παρθένης μιλώντας σε παλαιότερη συνέντευξή του για τα παιδιά της συντρόφου του, είχε αναφέρει ότι. «Μεγαλώνουμε μαζί τα δύο της παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Δεν είμαι ο βιολογικός τους πατέρας, αλλά για εμένα ο τρόπος που με κοιτάνε, που με αγαπούν, που με φροντίζουν και τους φροντίζω, δε νομίζω να διέφερε από το να είχα ένα δικό μου παιδί».

Ο 50χρονος, σήμερα, Αλέξανδρος Παρθένης, έχει επίσης έναν πρώτο γάμο κι ένα διαζύγιο, αφού τον Φεβρουάριο του 2012 είχε παντρευτεί την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου. Το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Είναι πρώην μοντέλο, ποδοσφαισιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως μοντέλο συνεργάστηκε με πολύ γνωστά περιοδικά μόδας, ενώ έχει κάνει δουλειές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με πολυάριθμες φωτογραφίσεις και catwalks. Έχει συμμετέχει στα fashion shows των Ferre, Bikkemberg, Nautica, Massimo Rebacci και Cavali.

Ο Κώστας φραγκολιάς σε επίδειξη μόδας το 2007 και το Δεκέμριο του 2025 / Φωτογραφία: NDP

Το 2006 έμεινε για αρκετό διάστημα στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στο αμερικανικό Fashion Week, κάνοντας παράλληλα και δύο διαφημιστικά spots.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα, είναι συμπαρουσιαστής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην πρωινή εκπομπή του Alpha, Happy Day.

Ίσως το πιο εμβληματικό ανδρικό μοντέλο της εποχής. Κέρδισε τον τίτλο Manhunt International το 1994, καθιερώνοντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του male modelling.

Ο Νίκος Παπαδάκης σε πρεμιέρα θεατρικής παράστασης το 2007 / Φωτογραφία: NDP

Αμέσως μετά την νίκη του στο διαγωνισμό ομορφιάς, συνέχισε να εργάζεται ως μοντέλο για γνωστούς σχεδιαστές στην Ελλάδα κάνοντας παράλληλα διάφορα διαφημιστικά και καμπάνιες για γνωστές εταιρίες. Το 1999, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό φεύγοντας για τη Νέα Υόρκη, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια δουλεύοντας για μεγάλες εταιρίες ενδυμάτων.

Έκτοτε έχει εργαστεί ως παρουσιαστής, ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας σπάνιες εμφανίσεις ή δηλώσεις.

Ταξιδεύει συχνά, αφιερώνει χρόνο στις αγιογραφίες του και επισκέπτεται τακτικά το Άγιο Όρος. Σε παλιότερη συνέντευξη του είχε πει: «Όταν ζωγραφίζω, χάνομαι σε άλλη διάσταση, αποκόβομαι από την πραγματικότητα και τον χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι πρωί ή βράδυ, αν κάνει κρύο ή ζέστη. Η αγιογραφία με μαγεύει. Επισκέπτομαι το Άγιο Όρος και μου κάνει πολύ καλό. Χαλαρώνω… Θέλω να δω όλο το Άγιο Όρος και για να το κάνεις πρέπει να πας πολλές φορές».



Μάριος Λέκκας

Από τα πιο γνωστά και περιζήτητα μοντέλα της δεκαετίας, με σημαντική παρουσία σε πασαρέλες και φωτογραφίσεις. Έχει φωτογραφηθεί για τους μεγαλύτερους οίκους υψηλής ραπτικής, έχει εντυπωσιάσει στις διεθνείς πασαρέλες, ενώ έχει εμφανιστεί σε καμπάνιες μεγάλων σχεδιαστών.

Έχει συνεργαστεί με την Adriana Lima και έχει φωτογραφηθεί με την Pamela Anderson για την εταιρεία Guru.

Η συνεργασία του με μεγάλους οίκους μόδας όπως οι Bulgari, Emmanuel Ungaro και Max Factor έχουν στηρίξει πάνω του ολόκληρες διαφημιστικές εκστρατείες!

Γεννήθηκε στη Γερμανία και εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Αθήνα στην εφηβική του ηλικία, όπου και ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ συνεργαζόμενος με διάφορα πρακτορεία.

Γρήγορα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Στην ηλικία των 20 ετών εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε σπουδές υποκριτικής και κινηματογράφου στο UCLA, απ' όπου τελικά αποφοίτησε το 1997. Στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός εκεί, ενώ αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα.

Εκτός από το μόντελινγκ έχει ασχοληθεί με την υποκριτική, με την παρουσίαση εκπομπών και ως επιχειρηματίας. Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, στις 25 Αυγούστου του 2021 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη μακιγιέζ Βαλεντίνη Παπαδάκη, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.