Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε παίκτριες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, ενώ δύο ακόμα έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες.
  • Μία από τις επτά Ιρανές αθλήτριες άλλαξε γνώμη και επικοινώνησε με την ιρανική πρεσβεία, αναγκάζοντας τις αυστραλιανές Αρχές να μετακινήσουν τις υπόλοιπες σε ασφαλή τοποθεσία.
  • Οι αθλήτριες διέφυγαν από το ξενοδοχείο, στέλνοντας σήματα SOS με φακούς κινητών.
  • Η απόφαση τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τεχεράνη.
  • Η αυστραλιανή κυβέρνηση προσέφερε ανθρωπιστικές βίζες σε όλα τα μέλη της ομάδας λόγω των πιέσεων που δέχθηκαν.

Κινηματογραφική απόδραση πραγματοποίησαν πέντε παίκτριες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν, ζητώντας άσυλο από την Αυστραλία. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως δύο ακόμα μέλη της ομάδας έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες, ωστόσο μία από τις επτά Ιρανές αθλήτριες άλλαξε γνώμη, αναγκάζοντας τις αυστραλιανές Αρχές να μετακινήσουν εσπευσμένα τις άλλες έξι γυναίκες σε άλλο σημείο, αφού οι ιρανικές Αρχές έμαθαν την τοποθεσία τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι μία από τις γυναίκες, αφού συμβουλεύτηκε κάποιες από τις συμπαίκτριές της που είχαν ήδη φύγει από τη χώρα, είπε ότι θέλει να αποχωρήσει.

Θρίλερ με τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

«Δυστυχώς, παίρνοντας αυτή την απόφαση, είχε συμβουλευτεί από τις συμπαίκτριές της και τον προπονητή της να επικοινωνήσει με την ιρανική πρεσβεία για να έρθουν να την παραλάβουν», δήλωσε ο Μπερκ. «Ως αποτέλεσμα, η ιρανική πρεσβεία έμαθε την τοποθεσία όπου βρίσκονταν όλοι. Έδωσα αμέσως εντολή να μετακινηθούν».

Οι υπόλοιπες έξι βρίσκονται πλέον σε ασφαλή τοποθεσία υπό τη φρούρηση της αυστραλιανής Αστυνομίας.

Ιράν: Η δραματική απόδραση των Ιρανών αθλητριών από το ξενοδοχείο

Οι αθλήτριες της ιρανικής ομάδας ποδοσφαίρου ζήτησαν άσυλο, γιατί ένιωθαν ότι αν επέστρεφαν στο Ιράν θα κινδύνευαν, καθώς είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα, στο Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών 2026, που διεξάγεται στην Αυστραλία. 

Θρίλερ με τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επτά Ιρανές παίκτριες ποδοσφαίρου κατάφεραν να διαφύγουν από το ξενοδοχείο, όπου διέμενε η αποστολή της εθνικής ομάδας, κάτω από τη μύτη των φρουρών που τις επιτηρούσαν. Μάλιστα φέρονται να έστειλαν σήματα SOS, χρησιμοποιώντας τους φακούς από τα κινητά του τηλέφωνα. 

 

 

Όπως δήλωσε η δικηγόρος των αθλητριών, Τίνα Κορντροσταμί, προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω του πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Όταν οι φρουροί κατάλαβαν ότι έλειπαν, έτρεξαν από τις σκάλες για να τις προλάβουν, χωρίς να περιμένουν το ασανσέρ που καθυστερούσε. Η πόρτα όμως που οδηγούσε στο πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη και τελικά οι αθλήτριες κατάφεραν να διαφύγουν. 

Θρίλερ με τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Μεταξύ όσων παρέμειναν στην Αυστραλία βρίσκεται και η 20χρονη Μοχαντέσε Ζολφί. Στις γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκαν ανθρωπιστικές βίζες είναι επίσης η υπεύθυνη προμηθειών της ομάδας, Φλερ Μεσκίν-Καr. Οι πέντε παίκτριες που είχαν προηγουμένως ζητήσει άσυλο είναι οι Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπαρί, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμούντι.

Η υπόλοιπη αποστολή που βρισκόταν στο λόμπι του ξενοδοχείου κατάλαβαν τις είχε συμβεί, με τους φρουρούς να είναι φανερά αναστατωμένοι, καθώς απέτυχαν στη δουλειά που τους είχε ανατεθεί. 

Την ίδια ώρα οι υπόλοιπες παίκτριες μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ από το οποίο αναχώρησαν για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται κάποιες από τις αθλήτριες να κάνουν σήματα με τα χέρια ότι κινδυνεύουν ή να στέλνουν μηνύματα SOS με τους φακούς των κινητών τους. 

Θρίλερ με τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Κατά την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος της επιστροφής, πολλές έκλαιγαν. Μία μάλιστα αθλήτρια αρνήθηκε αρχικά να επιβιβαστεί, ενώ και μία ακόμα σκέφτηκε να παραμείνει στην Αυστραλία την τελευταία στιγμή. Οι αθλήτριες εθεάθησαν για τελευταία φορά να φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία.

 

 

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας είχαν αναπτύξει ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από την ομάδα, με συνολικά 14 βαριά οπλισμένους αστυνομικούς, οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες, να συνοδεύουν τις παίκτριες μέχρι την πτήση τους.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε προσφέρει ανθρωπιστικές βίζες σε όλα τα μέλη της ομάδας μετά την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν στις 2 Μαρτίου.

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Παρά τη δραματική εξέλιξη, ορισμένες από τις παίκτριες που επέστρεψαν δήλωσαν στην εφημερίδα «Sydney Morning Herald» ότι το μόνο που επιθυμούσαν ήταν να γυρίσουν στις οικογένειές τους. Όταν ρωτήθηκαν για τις συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω, μία από αυτές απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες».

 

 

Σε ερώτηση αν θα ήθελε και η ίδια να γίνει πρόσφυγας, η νεαρή γυναίκα κούνησε αρνητικά το κεφάλι και είπε: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου». Άλλες παίκτριες ανέφεραν ότι είχαν ήδη επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους και ανυπομονούσαν να επιστρέψουν.

Ιράν: Η αιτία της… απόδρασης

Όλα ξεκίνησαν επειδή οι αθλήτριες επέλεξαν να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν πριν από την αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα στη Gold Coast, στο πλαίσιο του Asia Cup, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τεχεράνη.

 

 

Αμέσως μετά το παιχνίδι άρχισαν να εκδηλώνονται ισχυρές πιέσεις εναντίον τους, με ένα συντηρητικό Ιρανό σχολιαστή να τις χαρακτηρίζει «προδότριες σε καιρό πολέμου», ζητώντας σκληρές κυρώσεις εις βάρος τους, ακόμα και την εκτέλεσή τους. 

Η αυστραλιανή κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, προσφέροντας ανθρωπιστικές βίζες σε όλα τα μέλη της αποστολής. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
