Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Τρία πλοία επλήγησαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων είναι ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, χωρητικότητας 83.000 dwt, το οποίο ανήκει στον στόλο της Star Bulk Carriers, ελληνικών συμφερόντων.

Βλήμα, αγνώστου προελεύσεως, έπληξε το κύτος του πλοίου 50 μίλια περίπου βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το πλοίο δεν έχει πάρει κλίση και δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Παράλληλα, επίθεση δέχθηκε το πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης από άγνωστα βλήματα σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πληροφορίες του υπουργείου Μεταφορών της Ταϊλάνδης, 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ τρεις ναυτικοί παραμένουν αγνοούμενοι. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο με μια σωσίβια λέμβο και διασώθηκε από το ναυτικό του Ομάν.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι σημειώθηκε έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, όπου εργάζονταν τα τρία μέλη του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του επιτελείου του Βασιλικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης, το ναυτικό έλαβε αναφορά ότι ένα ταϊλανδέζικο εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το προσωπικό του ναυτικού της Ταϊλάνδης που είναι σταθμευμένο στο Μπαχρέιν χρησιμοποίησε τις επαφές του για να συντονιστεί με τις αρχές του Ομάν προκειμένου να βοηθήσει όλο το πλήρωμα.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United ⁠Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση.

Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής αρτηρίας που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχει μειωθεί ραγδαία από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα τελευταία περιστατικά, σύμφωνα με το Reuters αυξάνουν τον αριθμό των πλοίων που έχουν δεχτεί επίθεση από την έναρξη της σύγκρουσης σε τουλάχιστον 14.