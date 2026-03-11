Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Επλήγησαν άλλα δύο πλοία – Στο ένα εκδηλώθηκε πυρκαγιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 14:10 Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
11.03.26 , 13:49 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
11.03.26 , 13:37 Στυλ των σταρ που μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις στην γκαρνταρόμπα σου
11.03.26 , 13:31 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου»
11.03.26 , 13:27 Ρόδος: Εξανάγκασαν μαθητή δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα
11.03.26 , 13:13 Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
11.03.26 , 13:10 Θρίλερ με τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
11.03.26 , 13:08 Χρυσή Αυγή: Ελαφρυντικά σε 5 κατηγορούμενους- Ποιοι κινδυνεύουν με φυλάκιση
11.03.26 , 13:00 Κι όμως... ο Ιππότης της Ασφάλτου «αναστατώνει» το Cash or Trash!
11.03.26 , 12:04 Nissan X-Trail: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
11.03.26 , 11:57 Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην του, όταν αρνήθηκε να τα ξανά βρουν
11.03.26 , 11:57 Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε... Super Mario για το βιντεοκλίπ του Ferto!
11.03.26 , 11:56 Πώς είναι σήμερα τα male top models που μεσουρανούσαν στην Ελλάδα των 90's
11.03.26 , 11:31 Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου
11.03.26 , 11:29 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελληνόκτητο πλοίο Star Gwyneth χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, 50 μίλια βόρεια του Ντουμπάι.
  • Το πλοίο δεν έχει πάρει κλίση και το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς θαλάσσια ρύπανση.
  • Άλλο πλοίο, το Mayuree Naree, δέχθηκε επίθεση κοντά στο Ομάν, με τρεις ναυτικούς αγνοούμενους.
  • Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, με τουλάχιστον 14 πλοία να έχουν δεχθεί επιθέσεις.
  • Η βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοΐας επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά στο Mayuree Naree κατασβέσθηκε.

Τρία πλοία επλήγησαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων είναι ελληνικών συμφερόντων. 

Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, χωρητικότητας 83.000 dwt, το οποίο ανήκει στον στόλο της Star Bulk Carriers, ελληνικών συμφερόντων. 

 

 

Βλήμα, αγνώστου προελεύσεως, έπληξε το κύτος του πλοίου 50 μίλια περίπου βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το πλοίο δεν έχει πάρει κλίση και δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, επίθεση δέχθηκε το πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης από άγνωστα βλήματα σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. 

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πληροφορίες του υπουργείου Μεταφορών της Ταϊλάνδης, 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ τρεις ναυτικοί παραμένουν αγνοούμενοι. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο με μια σωσίβια λέμβο και διασώθηκε από το ναυτικό του Ομάν. 

Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι σημειώθηκε έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, όπου εργάζονταν τα τρία μέλη του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του επιτελείου του Βασιλικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης, το ναυτικό έλαβε αναφορά ότι ένα ταϊλανδέζικο εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το προσωπικό του ναυτικού της Ταϊλάνδης που είναι σταθμευμένο στο Μπαχρέιν χρησιμοποίησε τις επαφές του για να συντονιστεί με τις αρχές του Ομάν προκειμένου να βοηθήσει όλο το πλήρωμα.

Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United ⁠Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση.

Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Ιράν: Παίζει το χαρτί των Στενών Ορμούζ και απειλεί την οικονομία

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής αρτηρίας που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχει μειωθεί ραγδαία από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. 

Τα τελευταία περιστατικά, σύμφωνα με το Reuters αυξάνουν τον αριθμό των πλοίων που έχουν δεχτεί επίθεση από την έναρξη της σύγκρουσης σε τουλάχιστον 14.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΛΟΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top