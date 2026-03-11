Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»

Όσα αποκάλυψε συγγενικό του πρόσωπο για την κατάσταση της υγείας του

Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαρίνου η ξαδέφλη του/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαρίνος, πολυτάλαντος ηθοποιός, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.
  • Τα τελευταία χρόνια υπέφερε από άνοια και είχε περιορισμένη επικοινωνία.
  • Η ξαδέλφη του, Δήμητρα, τον επισκέφθηκε την Καθαρά Δευτέρα και παρατήρησε την κατάσταση της υγείας του.
  • Παρά την άνοια, θυμόταν τους στίχους από τα τραγούδια του όταν του έβαζαν μουσική.
  • Η υγεία του επιδεινώθηκε με νεφρική ανεπάρκεια και οργανική φθορά.

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του πολυτάλαντου ηθοποιού, Γιώργου Μαρίνου, σε ηλικία 87 ετών. Τα τελευταία χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν πού βρισκόταν και πώς ήταν η υγεία του. 

Γιώργος Μαρίνος στην επίσημη πρεμιέρα "Παρακαλώ…ας μείνει μεταξύ μας", το 2008/ NDP

Γιώργος Μαρίνος στην επίσημη πρεμιέρα "Παρακαλώ…ας μείνει μεταξύ μας", το 2008/ NDP

Ένα από τα κοντινά του πρόσωπα ήταν η ξαδέλφη του, η κ. Δήμητρα, η οποία μίλησε για την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκε, αλλά και την κατάσταση της υγείας του. Όπως αποκάλυψε, ο Γιώργος Μαρίνος είχε άνοια και από το 2021 και μετά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει πολύ. Ωστόσο, θυμόταν τους στίχους από τα τραγούδια του κι όταν του έβαζαν μουσική, τα τραγουδούσε.

Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας

«Είχα επικοινωνία. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δε μιλούσε καθόλου, δεν επικοινωνούσε καθόλου. Βέβαια, δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου καθόλου. Ήταν καταβεβλημένος, λίγο βλοσυρός, αλλά ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό δεν ήταν έτσι… ήταν ανήσυχο», περιέγραψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η ξαδέλφη του Γιώργου Μαρίνου. 

O Γιώργος Μαρίνος στο Ηρώδειο, στη συναυλία Σταμάτη Κραουνάκη, το 2008/ NDP

O Γιώργος Μαρίνος στο Ηρώδειο, στη συναυλία Σταμάτη Κραουνάκη, το 2008/ NDP

«Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Την Καθαρά Δευτέρα ήταν καθιστός, μια χαρά. Μετά, σιγά σιγά έχασε εντελώς την επικοινωνία κι έκανε μια νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα συστήματα τα οργανικά είχαν αρχίσει να φθίνουν… Ήσυχος έφυγε, πολύ ήσυχος», συμπλήρωσε. 

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως παρά την άνοια, θυμόταν τους στίχους των τραγουδιών του. 

Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου

«Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος, από το 2021 και μετά, είχε άνοια. Δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε μόνο τη μουσική, τα τραγούδια του και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Ναι, αυτό δηλαδή ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζες το “Κάνε μου λιγάκι μου” ας πούμε το πιο γνωστό, έλεγε τα λόγια. Και ενώ είχε άνοια, ε!  Του βάζαμε τη μουσική του και τα τραγούδια του και τα θυμόταν», κατέληξε η ξαδέλφη του Γιώργου Μαρίνου.
 

