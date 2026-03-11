Ρόδος: Εξανάγκασαν μαθητή δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα

Σοκάρει το περιστατικό bullying που σημειώθηκε στη Ρόδο, με θύμα έναν μαθητή δημοτικού, τον οποίο εξανάγκασαν να πιει νερό από την τουαλέτα.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονέων, μαθητές δημοτικού σχολείου υποχρέωσαν με τη βία παιδί της Β' τάξης να πιεί νερό από τουαλέτα. Το περιστατικό που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση και προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σχολεία, τόσο της οικογένειας όσο και των υπόλοιπων γονέων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό αυτό, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».