Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε κακή εμπειρία της από το παρελθόν

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου μίλησε για κακή εμπειρία στον χώρο του τραγουδιού, αναφερόμενη σε περιστατικό όπου την κλείδωσαν σε γραφείο επιχειρηματία.
  • Η Χριστίνα Βραχάλη σχολίασε τις προκλήσεις στον ανδροκρατούμενο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.
  • Η Χατζίδου υπογράμμισε την ανάγκη να αντιδρούν οι γυναίκες σε προσβολές και να διεκδικούν τον χώρο τους.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης και της επανάστασης κατά της κακοποίησης στον εργασιακό χώρο.
  • Η Χατζίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέες γενιές θα έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Με αφορμή τις δηλώσεις της Χριστίνας Βραχάλη για τον ανδροκρατούμενο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Χατζίδου μίλησε για τη δική της εμπειρία στον χώρο του τραγουδιού. Η Χριστίνα Βραχάλη είπε πως πλέον απαντά όταν κάποιος την προσβάλλει κι έτσι, κάνει καλύτερο τον «δρόμο» για τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα στον χώρο.

Μέσα από την εκπομπή της Breakfast@Star, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε σε κακή εμπειρία της από το παρελθόν.

ελενη χατζιδου

«Αυτό παιδιά πρέπει να συμβαίνει παντού, γιατί κάποιοι στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια, το κάναν αυτό και βγήκαν και απαντήσανε και βγήκανε μπροστά και επαναστατήσανε ή κάναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, και μπορούμε και εμείς… Να έχει ανοίξει ο δρόμος για μας και μπορούμε και έχουμε όλα αυτά και γευόμαστε τέλος πάντων τα πράγματα διαφορετικά», είπε η Ελένη Χατζίδου.

Και πρόσθεσε: «Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα».

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Back to Top