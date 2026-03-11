Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου

Όσα αποκάλυψε για τη σχέση που είχαν

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαρίνος, γνωστός σόουμαν, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, προκαλώντας θλίψη στο Πανελλήνιο.
  • Η είδηση του θανάτου ανακοινώθηκε από τον Πάνο Κατσαρίδη στην εκπομπή Το Πρωινό.
  • Η Βίκυ Παγιατάκη, στενή φίλη του Μαρίνου, εξέφρασε τη συγκίνησή της και μίλησε για τη φιλία τους.
  • Αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μαρίνου, τονίζοντας τη γενναιοδωρία και τη γοητεία του.
  • Η Παγιατάκη θυμήθηκε μια πρόταση γάμου του Μαρίνου και τις περιπέτειές τους, που οδήγησαν σε απομάκρυνση.

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαρίνου

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Ο γνωστός σόουμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και την ανακοίνωση έκανε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης κατά τη διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό στον ΑΝΤ1.

Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου

Η Βίκυ Παγιατάκη, με την οποία είχαν μια πολύ στενή σχέση, μίλησε για τη φιλία τους μέσα από την εκπομπή Buongiorno, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Κατ’ αρχήν, τώρα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, δεν πρόλαβα ούτε καν να… μαζέψω τα πράγματά μου. Ε, υπήρξε μια εποχή, όντως, έτσι είναι… Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά.

Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του, αλλά πραγματικά μετά από την επαφή και όλο αυτό, άρχισε πάλι ξανά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ε, έχω να πω ότι… ήταν απ’ τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Και δεν εννοώ μόνο… υλικά. Ε, παρότι άλλοι θα πούνε ότι όχι, δεν ήταν έτσι, για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πήρα πάρα πολύ αγάπη. Πήρα πράγματα πρωτόγνωρα», είπε η γνωστή αστρολόγος.

Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου

«Γνωριστήκαμε επαγγελματικά μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα και μετά “κολλήσαμε”. Κάποια στιγμή, ενώ ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις σεξουαλικές του επιλογές, είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Ήταν δύσκολες εποχές τότε, το ’85. Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί και άντρες και γυναίκες, χαρισματικός άνθρωπος», σημείωσε.

Γιώργος Μαρίνος: Η «Μέδουσα», οι «τσαούσες» και η σάτιρα

«Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου κάθε πρωί στις 6:30 ήταν του Γιώργου. “Τι κάνεις;”, “Πώς ξύπνησες;” και τα λοιπά. Κάποια στιγμή μου λέει “εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου”. Του λέω “πρώτον, εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου και δεύτερον εσύ έχεις τη ζωή σου”.

Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου

Ένα απόγευμα, λοιπόν, κάθομαι στο σπίτι μου και κεντάω και ακούω στο ραδιόφωνο “Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη”. Και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, να βαράνε τα κουδούνια και τα τηλέφωνα στο σπίτι. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έδειχνε και το εξώφυλλο ενός περιοδικού με φωτογραφία μας ότι παντρευόμαστε. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου. Κάποια στιγμή ο Γιώργος χτύπησε έναν δημοσιογράφο γιατί πίστευε ότι μου έβαζε λόγια για να μην τον παντρευτώ. Μετά από αυτό απομακρυνθήκαμε και με έβριζε αλλά εγώ ήξερα ότι με αγαπάει. Κάναμε 5-6 χρόνια να συναντηθούμε μετά από αυτό», κατέληξε η Βίκυ Παγιατάκη.

ΒΙΚΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 |
BUONGIORNO
