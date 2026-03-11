Nόμισμα 2.000 ετών χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου!

Πώς το αρχαίο νόμισμα των Καρχηδόνιων έφτασε στην Αγγλία

Πηγή: Greek Reporters / Φωτογραφία Facebook (Leeds City Council)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα 2.000 ετών φοινικικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε ως εισιτήριο λεωφορείου στο Λιντς της Αγγλίας.
  • Το νόμισμα κόπηκε από τους Καρχηδόνιους τον 1ο αιώνα π.Χ. και ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950.
  • Διατηρήθηκε από μια οικογένεια για πάνω από 70 χρόνια πριν ο Τζέιμς Έντουαρντς το ερευνήσει και επιβεβαιώσει την προέλευσή του.
  • Απεικονίζει τον φοινικικό θεό Μέλκαρτ και συνδέεται με το εμπορικό δίκτυο των Καρχηδονίων.
  • Το νόμισμα δωρήθηκε στο Leeds Museums and Galleries για διατήρηση και μελέτη.

Ένα νόμισμα ηλικίας 2.000 ετών από τον αρχαίο φοινικικό πολιτισμό εντοπίστηκε της πόλης Λιντς της Αγγλίας, αφού χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί εισιτήριο λεωφορείου. 

Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές

Οι ειδικοί λένε ότι το νόμισμα κόπηκε από τους Καρχηδόνιους, που ανήκαν στον ευρύτερο φοινικικό πολιτισμό, κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. στο Κάδιθ της Ισπανίας, που αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους φοινικικούς οικισμούς στη δυτική Μεσόγειο. 

Το νόμισμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Λιντς τη δεκαετία του 1950, όταν ένας επιβάτης φέρεται να το έδωσε σε έναν οδηγό λεωφορείου ως πληρωμή για τη διαδρομή. Ο οδηγός το δέχτηκε χωρίς να αντιληφθεί ότι κρατούσε ένα αντικείμενο με ιστορία άνω των δύο χιλιάδων ετών. Για δεκαετίες η προέλευση του νομίσματος παρέμενε άγνωστη. 

Αργότερα ερευνητές εξέτασαν το εύρημα και επιβεβαίωσαν τη σύνδεσή του με το εμπορικό δίκτυο των Καρχηδονίων. Εκείνη την εποχή Φοίνικες και Καρχηδόνιοι έμποροι διατηρούσαν μεγάλα εμπορικά δίκτυα σε όλη τη Μεσόγειο, με τα νομίσματά τους να κυκλοφορούν ευρέως σε λιμάνια και οικισμούς. 

Το πώς το αρχαίο νόμισμα έφτασε τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει άγνωστο. Ιστορικοί εκτιμούν ότι μπορεί να πέρασε από πολλές χώρες μέσα στους αιώνες πριν εμφανιστεί απρόσμενα στην καθημερινή κυκλοφορία στο Λιντς.  

Το νόμισμα φυλάχτηκε από μια οικογένεια για πάνω από 70 χρόνια 

Το νόμισμα κατέληξε τελικά στην κατοχή του Τζέιμς Έντουαρντς, πρώην επικεφαλής ταμία των συγκοινωνιών της πόλης. Ο Έντουαρντς συγκέντρωνε τα εισιτήρια από οδηγούς λεωφορείων και τραμ και μετρούσε τα χρήματα στο τέλος κάθε ημέρας. 

Καθώς ταξινομούσε τα κέρματα, συχνά απομάκρυνε όσα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όπως ξένα ή ασυνήθιστα νομίσματα που δεν ανήκαν στο βρετανικό νομισματικό σύστημα. 

Αντί να τα πετάξει, τα κράτησε και αργότερα τα έδωσε στον νεαρό εγγονό του, Πίτερ Έντουαρντς. Ο Πίτερ τα φύλαξε σε ένα μικρό ξύλινο κουτί, όπου παρέμειναν για περισσότερα από 70 χρόνια. 

Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, ο Έντουαρντς ανέφερε σήμερα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο παππούς του εντυπωσιάζονταν από τα ασυνήθιστα νομίσματα, παρότι κανένας τους δεν ήταν συλλέκτης και πιστεύει ότι κάποια από τα νομίσματα μπορεί να έφτασαν στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Παρότι η οικογένεια δε γνώριζε την πραγματική προέλευση των νομισμάτων, τα σχέδια και τα σύμβολά τους τους εντυπωσίαζαν. 

Χρόνια αργότερα ο Έντουαρντς αποφάσισε να ερευνήσει ένα νόμισμα που ξεχώριζε λόγω των περίεργων συμβόλων του. Η έρευνα έδειξε ότι προερχόταν από μια πρώην καρχηδονιακή αποικία στις ακτές της Ισπανίας. 

Στη μία πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται το πρόσωπο του Μέλκαρτ, σημαντικής φοινικικής θεότητας. Η μορφή θυμίζει πολύ τον Έλληνα ήρωα Ηρακλή και φορά το χαρακτηριστικό κάλυμμα κεφαλής από δέρμα λιονταριού. 

Οι ιστορικοί εξηγούν ότι εκείνη την περίοδο τα φοινικικά νομίσματα συχνά χρησιμοποιούσαν εικόνες ελληνικού ύφους, ώστε να είναι πιο αναγνωρίσιμα στους εμπόρους σε όλη τη Μεσόγειο. 

Αφού επιβεβαίωσε τη σημασία του νομίσματος, ο Έντουαρντς επικοινώνησε με το Leeds Museums and Galleries και τελικά δώρισε το εύρημα για διατήρηση και μελέτη. 

Το αρχαίο νόμισμα θα ενταχθεί πλέον στη συλλογή του Leeds Discovery Centre, όπου φυλάσσονται νομίσματα και νομισματικά αντικείμενα από πολιτισμούς όλου του κόσμου. 

Η συλλογή καλύπτει χιλιάδες χρόνια ιστορίας και περιλαμβάνει αντικείμενα από πολλές αρχαίες κοινωνίες.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
