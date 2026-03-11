FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212

Τι θα παρουσιάσει στην έκθεση Agrotica 2026

FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212.
Το FMS Group συμμετέχει δυναμικά στην Agrotica 2026, τη μεγαλύτερη αγροτική έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα σύγχρονων pick-up και off-road οχημάτων που απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες της υπαίθρου όσο και στους φίλους της σκληροτράχηλης περιπέτειας.

FMS: Τι θα παρουσιάσει στην έκθεση Agrotica 2026

Στο περίπτερο του ομίλου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα pick-up της FOTON Motor, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων.

FMS: Τι θα παρουσιάσει στην έκθεση Agrotica 2026

Δίπλα του θα βρίσκεται το «Pick-up of the Year» για την Ελλάδα το νέο FOTON Tunland V9. Το V9 συνδυάζει υψηλή ισχύ, προηγμένη τεχνολογία και premium χαρακτήρα. Εφοδιάζεται με σύγχρονο υβριδικό diesel σύστημα 2.0 λίτρων, αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση, ενώ διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο σύγχρονα pick-up της κατηγορίας.

Η μεγάλη έκπληξη όμως της παρουσίας του FMS Group στην Agrotica 2026 είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα του νέου σκληροτράχηλου off-road μοντέλου BAW 212.

Το νέο 212 αποτελεί ένα αυθεντικό off-road όχημα με ξεκάθαρο χαρακτήρα περιπέτειας και επαγγελματικής αντοχής. Διαθέτει πλαίσιο τύπου σκάλας, κοντές σχέσεις μετάδοσης, τετρακίνηση με επιλογέα και υψηλές γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για δύσκολες διαδρομές, αγροτικές εργασίες και αποστολές σε απαιτητικά εδάφη. Το μοντέλο εξοπλίζεται με σύγχρονο turbo κινητήρα diesel 2.0 λίτρων, αποδίδοντας ισχύ 170 ίππων, ενώ συνδυάζεται με 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου εκτός δρόμου.

FMS
AGROTICA 2026
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
