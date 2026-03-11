ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»

Μπορεί ο γιος του δολοφονημένου Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, να είναι αυτός που τον διαδέχθηκε στο αξίωμα του Ανώτατου Πνευματικού Ηγέτη του Ιράν, ωστόσο κανείς δεν τον έχει δει ζωντανό, με τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του να δίνουν και να παίρνουν.

Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει σήμερα πως ο 56χρονος είναι τραυματισμένος στα πόδια. Παρ’ όλ’ αυτά, ο γιος του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνει πως ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι «σώος κι αβλαβής».

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το δημοσίευμα έρχεται τρία 24ωρα μετά από την εκλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, με τον ίδιο να μην έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ή κάποια παρέμβαση μέσω βίντεο.

Μάλιστα σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη την Τρίτη, στην οποία αναμενόταν να εμφανιστεί και να μιλήσει στον ιρανικό λαό, αντί αυτού, εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του.

Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.



He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead pic.twitter.com/c6eARU405b — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Σύμφωνα με τους New York Times, «ένας λόγος που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο η εμφάνισή του αυτή να προδώσει την περιοχή που βρίσκεται και να τον θέσει σε κίνδυνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο 56χρονος τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν».

Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ενημερώθηκαν από υψηλόβαθμα πρόσωπα στην κυβέρνηση του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, ότι ο Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί - κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί από την ιρανική τηλεόραση. Εντούτοις βρίσκεται σε εγρήγορση και έχει καταφύγει σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η μητέρα του, η σύζυγός του και ένας από τους γιους του.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ο άνθρωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Οι New York Times εκτιμούν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο ριζοσπαστικός από τον πατέρα του, αν και μέχρι πρότινος είχε δώσει δείγματα ενός μεσαίου θρησκευτικού στελέχους χωρίς ιδιαίτερα ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διατηρούσε ανέκαθεν πολύ στενούς λειτουργικούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ η επιλογή του ως επικεφαλής του καθεστώτος είναι μη αποδεκτή για τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Ιδίως, όταν η εκλογή του σηματοδοτεί την παράταση της σκληροπυρηνικής διακυβέρνησης», όπως επισημαίνει η Washington Post, προσθέτοντας ότι «στο πρόσωπό του το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ανυπακοής εναντίον του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ περισσότερο, όταν ο Μοτζτάμπα Χαμενεί διατηρεί ισχυρές προσβάσεις στο καθεστώς ασφαλείας της χώρας, αφού διαδραματίζει από καιρό ρόλο στο καθεστώς, αν και δεν κατάφερε ποτέ έως τώρα να αναλάβει κάποιον επίσημο ρόλο ή να αναδειχθεί σε ανώτερος κληρικός».

Η επιλογή του ως διαδόχου του πατέρα του, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, εκλαμβάνεται ως μήνυμα ανθεκτικότητας του Ιράν, αλλά και του ίδιου προσωπικά, καθώς η δημόσια έκθεσή του είναι τα τελευταία εικοσιτετράωρα απειροελάχιστη.

«Κρίνοντας ακόμη από το γεγονός ότι η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν είχε ως προμετωπίδα το τέλος μιας εποχής κληρονομικής μεταβίβασης της εξουσίας, η επιλογή του ως διαδόχου μεταφράζεται ως ένα ακόμη ισχυρό σήμα από το θεοκρατικό καθεστώς ότι δεν διατίθεται να προχωρήσει σε καμίας μορφής αποκλιμάκωση, παρότι τα κέντρα εξουσίας στο Ιράν εξακολουθούν να είναι πολλά και όχι ενιαία», συνεχίζει η εφημερίδα.

Υπό αυτήν την έννοια, για αρκετούς αναλυτές, η επιλογή του γιου του Αλί Χαμενεΐ, συνιστά την πιο ισχυρή απόδειξη της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης στην άσκηση εξουσίας στην Τεχεράνη.

Επιπλέον, η επιλογή του μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο επιθετική στάση στο εξωτερικό και σε αυστηρότερη εσωτερική καταστολή, ανέφεραν ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters, υποστηρίζοντας ακόμη ότι η κυριαρχία των Φρουρών στο σύστημα θα μετατρέψει περαιτέρω την Ισλαμική Δημοκρατία σε στρατιωτικό κράτος με μόνο μια λεπτή επίστρωση θρησκευτικής νομιμότητας.