ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»

Χάρτινο ομοίωμά του εμφανίστηκε σε συγκέντρωση – Τι απαντά το Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 13:10 Θρίλερ με τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
11.03.26 , 13:08 Χρυσή Αυγή: Ελαφρυντικά σε 5 κατηγορούμενους- Ποιοι κινδυνεύουν με φυλάκιση
11.03.26 , 13:00 Κι όμως... ο Ιππότης της Ασφάλτου «αναστατώνει» το Cash or Trash!
11.03.26 , 12:04 Nissan X-Trail: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
11.03.26 , 11:57 Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην του, όταν αρνήθηκε να τα ξανά βρουν
11.03.26 , 11:57 Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε... Super Mario για το βιντεοκλίπ του Ferto!
11.03.26 , 11:56 Πώς είναι σήμερα τα male top models που μεσουρανούσαν στην Ελλάδα των 90's
11.03.26 , 11:31 Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου
11.03.26 , 11:29 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
11.03.26 , 11:22 Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας
11.03.26 , 11:18 Γιώργος Μαρίνος: Η «Μέδουσα», οι «τσαούσες» και η σάτιρα
11.03.26 , 11:10 Θες να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου; Δες μερικά tips
11.03.26 , 11:10 ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»
11.03.26 , 11:02 Αθηναΐς Νέγκα: Όσα είπε για το «σκληρό» πρόσωπο της τηλεόρασης
11.03.26 , 10:59 Nόμισμα 2.000 ετών χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου!
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου Αλί Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος στα πόδια και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την εκλογή του ως Ανώτατου Πνευματικού Ηγέτη του Ιράν.
  • Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι ο τραυματισμός του συνέβη την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Η ιρανική τηλεόραση επιβεβαίωσε την κατάσταση της υγείας του, ενώ Ιρανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την πληροφορία.
  • Η επιλογή του Μοτζταμπά ως διαδόχου του πατέρα του εκλαμβάνεται ως μήνυμα ανθεκτικότητας του Ιράν και ενίσχυσης της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Η εκλογή του ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο επιθετική εξωτερική πολιτική και αυστηρότερη εσωτερική καταστολή.

Μπορεί ο γιος του δολοφονημένου Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, να είναι αυτός που τον διαδέχθηκε στο αξίωμα του Ανώτατου Πνευματικού Ηγέτη του Ιράν, ωστόσο κανείς δεν τον έχει δει ζωντανό, με τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του να δίνουν και να παίρνουν.

Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει σήμερα πως ο 56χρονος είναι τραυματισμένος στα πόδια. Παρ’ όλ’ αυτά, ο γιος του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνει πως ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι «σώος κι αβλαβής».

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Το δημοσίευμα έρχεται τρία 24ωρα μετά από την εκλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, με τον ίδιο να μην έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ή κάποια παρέμβαση μέσω βίντεο. 

O νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ 1

Μάλιστα σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη την Τρίτη, στην οποία αναμενόταν να εμφανιστεί και να μιλήσει στον ιρανικό λαό, αντί αυτού, εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του. 

 

 

Σύμφωνα με τους New York Times, «ένας λόγος που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ  είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο η εμφάνισή του αυτή να προδώσει την περιοχή που βρίσκεται και να τον θέσει σε κίνδυνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο 56χρονος τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν».

Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ

Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ενημερώθηκαν από υψηλόβαθμα πρόσωπα στην κυβέρνηση του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, ότι ο Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί - κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί από την ιρανική τηλεόραση. Εντούτοις βρίσκεται σε εγρήγορση και έχει καταφύγει σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

O νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ 2

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η μητέρα του, η σύζυγός του και ένας από τους γιους του.

Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ο άνθρωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Οι New York Times εκτιμούν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο ριζοσπαστικός από τον πατέρα του, αν και μέχρι πρότινος είχε δώσει δείγματα ενός μεσαίου θρησκευτικού στελέχους χωρίς ιδιαίτερα ηγετικά χαρακτηριστικά. 

O νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ 3

Ωστόσο, διατηρούσε ανέκαθεν πολύ στενούς λειτουργικούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ η επιλογή του ως επικεφαλής του καθεστώτος είναι μη αποδεκτή για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ιράν: Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο νέος ηγέτης της χώρας

«Ιδίως, όταν η εκλογή του σηματοδοτεί την παράταση της σκληροπυρηνικής διακυβέρνησης», όπως επισημαίνει η Washington Post, προσθέτοντας ότι «στο πρόσωπό του το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ανυπακοής εναντίον του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ περισσότερο, όταν ο Μοτζτάμπα Χαμενεί διατηρεί ισχυρές προσβάσεις στο καθεστώς ασφαλείας της χώρας, αφού διαδραματίζει από καιρό ρόλο στο καθεστώς, αν και δεν κατάφερε ποτέ έως τώρα να αναλάβει κάποιον επίσημο ρόλο ή να αναδειχθεί σε ανώτερος κληρικός». 

Η επιλογή του ως διαδόχου του πατέρα του, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, εκλαμβάνεται ως μήνυμα ανθεκτικότητας του Ιράν, αλλά και του ίδιου προσωπικά, καθώς η δημόσια έκθεσή του είναι τα τελευταία εικοσιτετράωρα απειροελάχιστη.

O νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ 4

«Κρίνοντας ακόμη από το γεγονός ότι η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν είχε ως προμετωπίδα το τέλος μιας εποχής κληρονομικής μεταβίβασης της εξουσίας, η επιλογή του ως διαδόχου μεταφράζεται ως ένα ακόμη ισχυρό σήμα από το θεοκρατικό καθεστώς ότι δεν διατίθεται να προχωρήσει σε καμίας μορφής αποκλιμάκωση, παρότι τα κέντρα εξουσίας στο Ιράν εξακολουθούν να είναι πολλά και όχι ενιαία», συνεχίζει η εφημερίδα. 

Υπό αυτήν την έννοια, για αρκετούς αναλυτές, η επιλογή του γιου του Αλί Χαμενεΐ, συνιστά την πιο ισχυρή απόδειξη της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης στην άσκηση εξουσίας στην Τεχεράνη.

Επιπλέον, η επιλογή του μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο επιθετική στάση στο εξωτερικό και σε αυστηρότερη εσωτερική καταστολή, ανέφεραν ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters, υποστηρίζοντας ακόμη ότι η κυριαρχία των Φρουρών στο σύστημα θα μετατρέψει περαιτέρω την Ισλαμική Δημοκρατία σε στρατιωτικό κράτος με μόνο μια λεπτή επίστρωση θρησκευτικής νομιμότητας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΑΓΙΑΤΟΛΑΧ ΑΛΙ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top