Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του στον Κόλπο μετά την ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε, ως ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά τη δολοφονία του πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τη δέκατη ημέρα της ένοπλης σύρραξης που έχει βάλει φωτιά σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ενώ έστειλε τα ξημερώματα καταδρομείς με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο και βομβάρδισε τη νότια Βηρυτό, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

سیستمە بەرگرییەکەی نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر بە رەتڵ دەیتەقێنێت و هێرشەکە تێکدەشکێنێت pic.twitter.com/ZhO2IeCIvb — Rudaw (@Rudawkurdish) March 9, 2026

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο φόντο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

WATCH: Moment when Seyed Mojtaba Khamenei was announced as the new Supreme Leader of the Islamic Republic in Vanak Square, Tehran. pic.twitter.com/RqALV3TXQw — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Εδώ και μια εβδομάδα, το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Τραμπ: «Η ηγεσία του γιου του Χαμενεΐ δε θα διαρκέσει πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν και προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δε θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του.

Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση αυτή, η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι έγινε νέα εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία, στην οποία εικονίζεται η άτρακτος πυραύλου πάνω στην οποία είχε γραφτεί «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά».

Μέση Ανατολή: Επίθεση Ιράν σε διυλιστήρια στο Μπαχρέιν

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν έκαναν επίσης λόγο σήμερα για κύματα πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν εναντίον τους.

A fire rages at a BAPCO site after it was struck during the recent Iranian attack against Bahrain. pic.twitter.com/bBBszUUuRo — Global Surveillance (@Globalsurv) March 9, 2026

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τραυμάτισε 32 πολίτες, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency. Ενώ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είχε ήδη γίνει στόχος χθες Κυριακή.

Συντρίμμια από επίθεση του Ισραήλ εναντίον του νότιου Λιβάνου - AP Images

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν επιτίθεται σε υποδομές στο έδαφος γειτόνων του στον Κόλπο, πλούσιους σε υδρογονάνθρακες, καθώς φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μέση Ανατολή: Αντίποινα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν.

🇮🇷 Tehran's drains are still exploding after U.S.-Israel hits on oil depots, transforming the city into a hazard zone.pic.twitter.com/Ph2s8sBiTR https://t.co/VKi3sMjGDY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε πως έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, που χρησιμοποιούνταν κατ’ αυτόν για να λειτουργούν στρατιωτικές υποδομές, καθώς και το αρχηγείο της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πυκνός καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου που βομβαρδίστηκαν, βύθισε χθες Κυριακή την ιρανική πρωτεύουσα στο σκοτάδι, δημιούργησε σκηνές που παρέπεμπαν στην «Αποκάλυψη», ενώ η οσμή καμένου ήταν ανυπόφορη κι ο βροχερός καιρός επέτεινε ακόμα περισσότερο τη σύγχυση.

צה״ל תקף אתרי שיגור של טילים בליסטיים ומפקדות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳ באיראן



צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.



במסגרת התקיפות,… pic.twitter.com/jAoSXCg2dz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

«Είναι πλέον αδύνατο να αναπνεύσεις αυτόν τον αέρα», είπε μια κάτοικος με την οποία επικοινώνησε το AFP τηλεφωνικά. «Δεν θέλουμε να βομβαρδίζουν τον εθνικό μας πλούτο για να μας κάνουν ακόμη πιο φτωχούς απ’ ό,τι ήμασταν ήδη», πρόσθεσε.

Έπειτα από αυτή την πρώτη επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την 28η Φεβρουαρίου, ο ιρανικός στρατός απείλησε πως θα στοχοποιήσει με τη σειρά του πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου.

«Αν αντέχετε το πετρέλαιο πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιχνίδι», διεμήνυσε.

Μέση Ανατολή: Μάχες στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, πάνω από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσε τη ζωή τους και πάνω από 10.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί. Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

لحظة استهداف منطقة الغبيري pic.twitter.com/gb3MFPcfGS — LebyNews (@lebynews) March 9, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς του εναντίον «υποδομών της Χεζμπολάχ» στη Βηρυτό, οι οποίοι προστέθηκαν στις σκληρές μάχες που εκτυλίσσονταν τη νύχτα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπου το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανέφερε ότι ενεπλάκη σε σύγκρουση με ισραηλινούς καταδρομείς μεταφερθέντες εκεί με ελικόπτερα.

Οι μάχες ξέσπασαν κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ -στην περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα-, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερεντίν, οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 394 ανθρώπους, ανάμεσά τους 83 παιδιά, μέσα σε μια εβδομάδα στη χώρα.