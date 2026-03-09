Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ

Ιρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και γειτονικών χωρών μετά την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.
  • Ο Ισραηλινός στρατός αντεπίθεσε, στοχεύοντας ιρανικές υποδομές και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
  • Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται, με πάνω από 1.200 θανάτους και 10.000 τραυματίες από την αρχή της σύρραξης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ηγεσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν θα διαρκέσει χωρίς την έγκρισή του.
  • Η Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου αναφέρουν επιθέσεις από το Ιράν, με σοβαρούς τραυματισμούς πολιτών στο Μπαχρέιν.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του στον Κόλπο μετά την ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε, ως ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά τη δολοφονία του πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τη δέκατη ημέρα της ένοπλης σύρραξης που έχει βάλει φωτιά σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ενώ έστειλε τα ξημερώματα καταδρομείς με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο και βομβάρδισε τη νότια Βηρυτό, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Και έβδομος Αμερικανός στρατιώτης νεκρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

 

 

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο φόντο.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

 

 

Εδώ και μια εβδομάδα, το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Τραμπ: «Η ηγεσία του γιου του Χαμενεΐ δε θα διαρκέσει πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν και προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δε θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του.

Τουρκία: Στέλνει έξι F-16 στα κατεχόμενα με «φόντο» την τριμερή της Κύπρου

Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση αυτή, η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι έγινε νέα εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία, στην οποία εικονίζεται η άτρακτος πυραύλου πάνω στην οποία είχε γραφτεί «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά».

Μέση Ανατολή: Επίθεση Ιράν σε διυλιστήρια στο Μπαχρέιν

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν έκαναν επίσης λόγο σήμερα για κύματα πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν εναντίον τους.

 

 

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τραυμάτισε 32 πολίτες, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency. Ενώ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είχε ήδη γίνει στόχος χθες Κυριακή.

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από βλήμα που έπεσε σε κατοικημένη περιοχή

Συντρίμμια από επίθεση του Ισραήλ εναντίον του νότιου Λιβάνου - AP Images

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν επιτίθεται σε υποδομές στο έδαφος γειτόνων του στον Κόλπο, πλούσιους σε υδρογονάνθρακες, καθώς φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μέση Ανατολή: Αντίποινα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν.

 

 

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε πως έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, που χρησιμοποιούνταν κατ’ αυτόν για να λειτουργούν στρατιωτικές υποδομές, καθώς και το αρχηγείο της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

Ο πυκνός καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου που βομβαρδίστηκαν, βύθισε χθες Κυριακή την ιρανική πρωτεύουσα στο σκοτάδι, δημιούργησε σκηνές που παρέπεμπαν στην «Αποκάλυψη», ενώ η οσμή καμένου ήταν ανυπόφορη κι ο βροχερός καιρός επέτεινε ακόμα περισσότερο τη σύγχυση.

 

 

«Είναι πλέον αδύνατο να αναπνεύσεις αυτόν τον αέρα», είπε μια κάτοικος με την οποία επικοινώνησε το AFP τηλεφωνικά. «Δεν θέλουμε να βομβαρδίζουν τον εθνικό μας πλούτο για να μας κάνουν ακόμη πιο φτωχούς απ’ ό,τι ήμασταν ήδη», πρόσθεσε.

Έπειτα από αυτή την πρώτη επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την 28η Φεβρουαρίου, ο ιρανικός στρατός απείλησε πως θα στοχοποιήσει με τη σειρά του πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου.

«Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου

«Αν αντέχετε το πετρέλαιο πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιχνίδι», διεμήνυσε.

Μέση Ανατολή: Μάχες στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, πάνω από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσε τη ζωή τους και πάνω από 10.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί. Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

 

 

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς του εναντίον «υποδομών της Χεζμπολάχ» στη Βηρυτό, οι οποίοι προστέθηκαν στις σκληρές μάχες που εκτυλίσσονταν τη νύχτα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπου το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανέφερε ότι ενεπλάκη σε σύγκρουση με ισραηλινούς καταδρομείς μεταφερθέντες εκεί με ελικόπτερα.

Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!

Οι μάχες ξέσπασαν κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ -στην περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα-, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερεντίν, οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 394 ανθρώπους, ανάμεσά τους 83 παιδιά, μέσα σε μια εβδομάδα στη χώρα.

