Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο

Οι πρώτες πληροφορίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
09.03.26 , 09:48 Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
09.03.26 , 09:41 Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της
09.03.26 , 09:40 Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»
09.03.26 , 09:38 Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
09.03.26 , 09:31 Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
09.03.26 , 09:28 Ιβάν Σβιτάιλο: Ο ρόλος στο Να με λες μαμά και οι απώλειες!
09.03.26 , 09:15 Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
09.03.26 , 09:09 Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ
09.03.26 , 09:03 Σπύρος Παπαδόπουλος: Οι δύο γάμοι, η ζωή στο μοναστήρι και ο καρκίνος
09.03.26 , 08:58 Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
09.03.26 , 08:56 Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!
09.03.26 , 08:43 Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Sylvain Plazy)
Βέλγιο: Έκρηξη Σε Συναγωγή Στη Λιέγη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σημειώθηκε σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
  • Ο δήμαρχος καταδίκασε την επίθεση ως «εξαιρετικά βίαιη πράξη αντισημιτισμού».

Συναγερμός σήμανε στο Βέλγιο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συναγωγή της Λιέγης. 

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια στο σημείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά βίαιη πράξη αντισημιτισμού».

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΛΓΙΟ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top