Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο

Συναγερμός σήμανε στο Βέλγιο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συναγωγή της Λιέγης.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια στο σημείο.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά βίαιη πράξη αντισημιτισμού».
🚨 BREAKING: 🇧🇪 BELGIAN POLICE:— Breaking news 24/7 (@Breaking7Newss) March 9, 2026
EXPLOSION IN FRONT OF A JEWISH SYNAGOGUE IN THE CITY OF LIÈGE WITHOUT ANY INJURIES pic.twitter.com/QwIR1at8iU
