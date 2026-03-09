Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Χρήστος Χολίδη. Η σύζυγός του Κατερίνα Γκιουζέλη κατάφερε να κρατήσει την εγκυμοσύνη της επτασφράγιστο μυστικό, μέχρι που μαθεύτηκε πριν λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και η Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου συνάντησαν τον τραγουδιστή στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για πρώτη φορά μετά τη γέννηση του γιου του.

Αναφερόμενος στα πρώτα συναισθήματα που βίωσε αντικρίζοντας το νεογέννητο, περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική και μαγική, αν και αρχικά του φάνηκε κάπως «περίεργη» λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης. «Πολύ χαρούμενος, οι πρώτες στιγμές ήταν περίεργα. Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά. Στεναχωριέμαι που τον αφήνω για δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να πάει», είπε στην κάμερα.

Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Χολίδης γνώρισε τη σύζυγό του Κατερίνα Γκιουζέλη το 2022. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025 σε κτήμα στην Κερατέα, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο τραγουδιστής πάντα φλέρταρε µε την ιδέα τού να γίνει ένας καλός μπαμπάς. «Πάντως, θα γίνω και αυστηρός πατέρας. Και αυτό το λέω επειδή κι έχω ζήσει, αλλά και έχουν δει πολλά τα µάτια µου. Οπότε θα τρέμω μήπως πάθουν κάτι τα παιδιά µου», είχε πει σε συνέντευξή του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star