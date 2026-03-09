Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»

Οι πρώτες δηλώσεις μετά την είδηση ότι έγινε πατέρας

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά με τη γέννηση ενός υγιούς αγοριού.
  • Η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, κράτησε την εγκυμοσύνη μυστική μέχρι πρόσφατα.
  • Ο τραγουδιστής περιέγραψε την πρώτη του συνάντηση με τον γιο του ως μαγική, αν και περίεργη.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Κερατέα.
  • Ο Χολίδης δήλωσε ότι θα είναι αυστηρός πατέρας, ανησυχώντας για την ασφάλεια των παιδιών του.

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Χρήστος Χολίδη. Η σύζυγός του Κατερίνα Γκιουζέλη κατάφερε να κρατήσει την εγκυμοσύνη της επτασφράγιστο μυστικό, μέχρι που μαθεύτηκε πριν λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Χρήστος Χολίδης: Μπαμπάς για πρώτη φορά- Γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και η Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου συνάντησαν τον τραγουδιστή στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για πρώτη φορά μετά τη γέννηση του γιου του. 

Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»

Αναφερόμενος στα πρώτα συναισθήματα που βίωσε αντικρίζοντας το νεογέννητο, περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική και μαγική, αν και αρχικά του φάνηκε κάπως «περίεργη» λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης. «Πολύ χαρούμενος, οι πρώτες στιγμές ήταν περίεργα. Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά. Στεναχωριέμαι που τον αφήνω για δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να πάει», είπε στην κάμερα. 

Χρήστος Χολίδης: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη γυναίκα του στον γάμο

Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Χολίδης γνώρισε τη σύζυγό του Κατερίνα Γκιουζέλη το 2022. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025 σε κτήμα στην Κερατέα, παρουσία συγγενών και φίλων

Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»

Ο τραγουδιστής πάντα φλέρταρε µε την ιδέα τού να γίνει ένας καλός μπαμπάς. «Πάντως, θα γίνω και αυστηρός πατέρας. Και αυτό το λέω επειδή κι έχω ζήσει, αλλά και έχουν δει πολλά τα µάτια µου. Οπότε θα τρέμω μήπως πάθουν κάτι τα παιδιά µου», είχε πει σε συνέντευξή του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
