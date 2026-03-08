Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα

Το μήνυμα - γροθιά στο στομάχι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 17:14 Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
08.03.26 , 17:06 Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο
08.03.26 , 16:59 Κρήτη: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές
08.03.26 , 16:47 Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
08.03.26 , 16:44 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας
08.03.26 , 16:28 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 09/03/2026 – 15/03/2026
08.03.26 , 16:21 Θλίψη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη – Πότε και πού θα πουν το τελευταίο αντίο
08.03.26 , 16:03 Εικόνες από την υποδοχή των σορών των έξι Αμερικανών εφέδρων από τον Τραμπ
08.03.26 , 15:57 Αφροδίτη σε όψη με τον Κρόνο: Έντονα συναισθήματα και δοκιμασίες σε σχέσεις
08.03.26 , 15:48 Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»
08.03.26 , 15:35 Eξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αλλά δεν ανακοινώνεται ακόμα!
08.03.26 , 15:21 «Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου
08.03.26 , 14:52 Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
08.03.26 , 14:32 Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!
08.03.26 , 13:41 Την Κύπρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Μακρόν
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του έργο "Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα" από τη Panik Gold.
  • Το έργο σχολιάζει την κοινωνική αντιμετώπιση και κρίση των γυναικών, χωρίς ωραιοποιήσεις.
  • Στοχεύει να ανοίξει διάλογο για τον ρόλο της γυναίκας και τα στερεότυπα που την περιβάλλουν.
  • Ο Καρβέλας επισημαίνει τη σημασία της αυτογνωσίας της γυναίκας πέρα από τη μητρότητα.
  • Το έργο προτείνει αλλαγές στην εξουσία και την κοινωνία μέσω της συνειδητοποίησης των γυναικών.

Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο του έργο με τίτλο «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα», το οποίο κυκλοφορεί από τη Panik Gold.

Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη τραγούδι, αλλά μια καλλιτεχνική και κοινωνική τοποθέτηση. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική του, ο δημιουργός επιχειρεί να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει και κρίνει τις γυναίκες, αποτυπώνοντας τη σκληρή και συχνά αφοριστική γλώσσα που χρησιμοποιείται απέναντί τους, χωρίς ωραιοποιήσεις ή φίλτρα.

Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του

Νίκος Καρβέλας

Με το έργο αυτό, ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από τον ρόλο της γυναίκας, τις κοινωνικές προσδοκίες και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν.

Ο ίδιος ο δημιουργός σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει.
Τότε ίσως η γυναίκα βρει τον χρόνο και τη διάθεση που σήμερα δεν έχει λόγω της μητρότητας, ώστε να διαπιστώσει πως οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες τη χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να κυριαρχούν στον κόσμο που εκείνη γεννά και, άθελά της, διαμορφώνει.
Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top