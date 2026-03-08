Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα

Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο του έργο με τίτλο «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα», το οποίο κυκλοφορεί από τη Panik Gold.

Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη τραγούδι, αλλά μια καλλιτεχνική και κοινωνική τοποθέτηση. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική του, ο δημιουργός επιχειρεί να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει και κρίνει τις γυναίκες, αποτυπώνοντας τη σκληρή και συχνά αφοριστική γλώσσα που χρησιμοποιείται απέναντί τους, χωρίς ωραιοποιήσεις ή φίλτρα.

Με το έργο αυτό, ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από τον ρόλο της γυναίκας, τις κοινωνικές προσδοκίες και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν.

Ο ίδιος ο δημιουργός σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει.

Τότε ίσως η γυναίκα βρει τον χρόνο και τη διάθεση που σήμερα δεν έχει λόγω της μητρότητας, ώστε να διαπιστώσει πως οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες τη χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να κυριαρχούν στον κόσμο που εκείνη γεννά και, άθελά της, διαμορφώνει.

Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου».